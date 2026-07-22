BBQ ir grilio čempionato organizatorius K. Krivickas: „Lietuviai grilyje išsiskiria kūrybiškumu ir noru išbandyti naujus skonius“

Grilio meistras K. Krivickas pastebi, kad prieš 10–20 metų grilis daugeliui asocijavosi su paprasta šašlykine, keliais iešmais ir ant žarijų kepama mėsa. Tačiau šiandien ant grilio ruošiami ne tik šašlykai – kepame žuvį, jūros gėrybes, daržoves, picas, desertus, net gaminame patiekalus, kuriuos anksčiau sunkiai įsivaizdavome ruošiant lauke. Grilio kultūrai Lietuvoje sparčiai populiarėjant, šios srities entuziastai ypač laukia grilio čempionato „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda 2026“, kad galėtų pademonstruoti savo meistriškumą ir išmėginti jėgas. Šiais metais renginyje bus ir tarptautinis akcentas.
– Šiemet Lietuvos BBQ ir grilio čempionatas vyks jau ketvirtą kartą. Prisiminkite, kaip prieš kelerius metus gimė idėja jį surengti? Kaip vyko pirmosios varžybos ir ar tuomet tikėjotės, kad jos išaugs iki tokio masto renginio?
– Jeigu taip atvirai, idėja surengti čempionatą manyje gyveno jau ilgą laiką. Dalyvaudamas įvairiuose renginiuose ir varžybose matydavau, kas yra gerai, kur organizatoriams dar reikėtų įdėti daugiau pastangų, o kartais organizatoriams tiesiog pritrūkdavo elementaraus noro tuos čempionatus padaryti kokybiškus.
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Taip, Lietuvoje tikrai vyksta puikus „Kamado BONO“ organizuojamas čempionatas „Twin Smoke“, bet jis vyksta tik kartą per metus. Taip, daug čempionatų vyksta Europoje ir visame pasaulyje, bet dalyvavimas juose kainuoja nemažus pinigus – prisideda kelionės išlaidos, įrangos transportavimas, apgyvendinimo išlaidos. Mačiau, kad tikrai dar bent vieno reikia čia, Lietuvoje. Tad ir ėmėmės darbo.
Pirmieji du Lietuvos BBQ ir grilio čempionatai „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda“ vyko Molėtuose, labai jaukioje vietoje miesto pakraštyje, prie ežero. Tai buvo pirmieji žingsniai.
Į Druskininkus čempionatas persikėlė pernai. Bekalbant su Druskininkų savivaldybe ir svarstant įvairius variantus buvo paminėtas ir „American Spirit“ festivalis. Plačiau pasidomėjęs šiuo renginiu supratau, kad privalau susisiekti su festivalio organizatoriais ir papasakoti jiems apie čempionatą. Susitikome prie kavos puodelio su Donatu Žukausku ir Aleksandru Palivonu, ir labai greitai tapo aišku – vienas renginys neabejotinai papildo kitą.
Amerikietiški automobiliai, variklių gausmas, BBQ, griliai ir dūmo kvapas – tai neatsiejama amerikietiškos kultūros dalis. Abu renginiai turi labai panašią auditoriją, todėl prisijungimas prie „American Spirit“ festivalio buvo natūralus žingsnis. Tai leido čempionatą parodyti dar platesnei auditorijai, o festivalio lankytojams suteikė galimybę iš arti pamatyti BBQ ir grilio varžybas, pabendrauti su komandomis, pajusti tikrą grilio kultūrą ir paragauti puikaus maisto.
Ir čempionato, ir festivalio dalyviai bei žiūrovai liko maloniai nustebinti ir patenkinti. Tobulėti visada yra kur, todėl šiemet stengsimės padaryti viską dar geriau.
– Kokių naujienų šiais metais gali tikėtis atvykusieji į čempionatą?
– Šiemet čempionate dalyvių laukia keturios skirtingos rungtys: kiaulienos šašlyko, jautienos kepsnio, ungurio ir „Oak’A BBQ“ paslaptingos dėžės kategorijos. Kiekvienoje rungtyje komandos turi ne tik paruošti pagrindinį patiekalą, bet ir sukurti visą jo pateikimą. Teisėjai vertina patiekalo pateikimą, iškepimą, skonį, tekstūrą, garnyrą, padažą ir tai, kaip visa tai dera tarpusavyje su pagrindiniu patiekalu.
Didžiausias iššūkis komandoms – „Oak’A BBQ“ paslaptingos dėžės rungtis. Prieš pat rungtį komandos gauna uždarytas, identiškas dėžes su tais pačiais produktais. Jas atidarius prasideda tikras kūrybinis išbandymas – reikia sugalvoti ir pagaminti patiekalą tik iš dėžėje esančių produktų.
Jeigu kitoms rungtims komandos gali ruoštis iš anksto – treniruotis namuose ir ištobulinti receptus, tai ši rungtis reikalauja visų savo žinių ir patirties čia ir dabar. Čia reikia greitai įvertinti gautus produktus, sugalvoti idėją ir per trumpą laiką ją įgyvendinti.
Dar viena šių metų naujiena – tarptautinis akcentas. Birželio mėnesį „Kamado BONO“ organizavo mini BBQ čempionatą Lenkijoje, vykusį panašiame „American Spirit“ formato renginyje, prie kurio organizavimo ir vykdymo turėjau galimybę prisidėti ir aš. Būtent ten užsimezgė pažintis su renginio organizatoriais. Šiemet jie atvyksta į „American Spirit“ festivalį Druskininkuose ir nusprendė suburti komandą bei išbandyti savo jėgas Lietuvos BBQ ir grilio čempionate „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda“. Tikiuosi, kad tai bus ne tik gražios draugystės, bet ir tarptautinio bendradarbiavimo pradžia.
– Kuo grilio čempionatas įdomus paprastam žiūrovui?
– Manau, kad grilio čempionato įdomumas slypi ne tik pačiose varžybose. Žiūrovai turi galimybę viską pamatyti iš arti – stebėti, kaip komandos ruošia patiekalus, kokius sprendimus priima gamindamos, kokias technikas naudoja.
Tai puiki proga ne tik paragauti čempionato dalyvių sukurtų patiekalų, bet ir pabendrauti su komandomis, užduoti klausimus, sužinoti daugiau apie grilinimą ir pasisemti idėjų savo virtuvei.
Tačiau svarbiausia – pati atmosfera. Tai nėra renginys, kuriame žmonės tik ateina pasižiūrėti varžybų. Čia galima ramiai praleisti laiką su šeima, atsipalaiduoti, mėgautis muzika, bendravimu, maistu ir tuo ypatingu jausmu, kurį sukuria ugnis, dūmas ir gera kompanija. Tai daugiau nei čempionatas – tai puiki diena, praleista kartu.
– Ar keramikiniai „Kamado“ tipo griliai iš tiesų pakeitė rinką, ar vis dar karaliauja klasikinės kepsninės?
– Tikrai taip. „Kamado“ tipo keramikiniai griliai per pastaruosius metus stipriai pakeitė žmonių požiūrį į maisto ruošimą lauke. Vienas pagrindinių jų išskirtinumų – universalumas. Tai nėra tik kepsninė, skirta iškepti mėsą. Su „kamado“ kepsnine galima kepti, rūkyti, troškinti, ruošti picas, duoną, desertus ir daugybę kitų patiekalų. Dėl to žmonėms nebereikia kelių skirtingų įrenginių – vienas grilis tapo visa lauko virtuve.
Ne mažiau svarbus ir efektyvumas. Dėl storos keramikinės konstrukcijos „kamado“ grilis naudoja gerokai mažiau anglių nei daugelis kitų kepsninių, o tinkamai sureguliavus oro srautą ilgą laiką išlaiko stabilią kaitrą. Tai ypač aktualu ruošiant ilgai kepamus ar rūkomus patiekalus.
„Kamado“ kepsninė taip pat idealiai tinka Lietuvos klimatui. Stora keramika užtikrina, kad oro sąlygos ir temperatūros pokyčiai turi labai mažai įtakos, kitaip nei naudojant metalines kepsnines. Dėl to ja patogu naudotis tiek karštą vasaros dieną, tiek šaltą žiemą.
Dar vienas didelis privalumas – paprastas valdymas. Nors iš pirmo žvilgsnio keramikinis grilis gali atrodyti sudėtingas, perpratus oro srauto reguliavimą, temperatūros kontrolė tampa paprasta ir nuspėjama. Būtent šių savybių derinys ir lėmė „kamado“ kepsninių populiarumą – jis sujungė tradicinį kepimą ant anglių su šiuolaikiniu patogumu ir suteikė žmonėms daug daugiau laisvės eksperimentuoti virtuvėje.
– Kaip, jūsų akimis, per pastaruosius 10–20 metų pasikeitė lietuvių požiūris į grilinimą? Ar jau galima sakyti, kad nuo „šašlykinės iš dviejų plytų ir iešmo“ perėjome prie tikros grilio kultūros?
– Per pastaruosius 10–20 metų lietuvių požiūris į grilinimą pasikeitė kardinaliai. Jeigu anksčiau grilis daugeliui asocijavosi su paprasta šašlykine, keliais iešmais ir ant žarijų kepama mėsa, šiandien žmonės į tai žiūri visiškai kitaip. Grilinimas tapo ne tik maisto ruošimo būdu, bet ir tam tikra kultūra. Žmonės pradėjo domėtis ne tik tuo, ką kepa, bet ir kaip tai daro – atsirado supratimas apie skirtingas kepimo technikas, temperatūros kontrolę, medienos ir dūmo įtaką skoniui, mėsos brandinimą.
Labai smagu matyti, kad lietuviai tapo drąsesni virtuvėje. Ant grilio šiandien ruošiama ne tik mėsa ar šašlykai – kepame žuvį, jūros gėrybes, daržoves, picas, desertus, net gaminame patiekalus, kuriuos anksčiau sunkiai įsivaizdavome ruošiant lauke.
Manau, kad lietuviai savo kūrybiškumu ir noru išbandyti naujus dalykus tikrai išsiskiria. Galbūt neturime tokios šimtametės BBQ tradicijos kaip kai kurios kitos šalys, tačiau tai turi ir privalumą – nesame įsprausti į griežtus rėmus, todėl drąsiai eksperimentuojame, ieškome naujų skonių ir kuriame savo grilio kultūrą.
Todėl šiandien jau tikrai galime kalbėti ne apie paprastą kepimą ant žarijų, o apie išaugusią grilio kultūrą Lietuvoje.
grilisčempionasDruskininkai
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