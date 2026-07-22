Druskininkuose nuskambėjo Keptos duonos festivalis: paaiškėjo gardžiausių receptų nugalėtojai

Šventės metu lankytojai keliavo ypatingu skonių maršrutu, kurį sudarė gausus būrys populiariausių Druskininkų maitinimo įstaigų. Savo išskirtines keptos duonos versijas pristatė:
- Pizų bei italų virtuvės meistrai: „Sicilia picerija“, „Marinara picerija Druskininkai“ ir „Angolo Italiano – Gelateria Caffe“.
- Jaukūs restoranai ir kavinės: „Šeimos restoranėlis“ (įsikūręs viešbutyje „Goda“), restoranas „REGINA“, restoranas „Astra“, „The House“, „TOLI TOLI“, „Senasis Nemunas“ bei „Snow Hotel“ kavinė.
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- Miesto pulso ir laisvalaikio vietos: DRUSKININKŲ KOLONADA restoranas-muzikinis klubas, „Bagira Lounge“, gastrobaras „Druskininkai“, „Amici Gelato“, Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras „Aqua“, restoranas „Salt Blues“ bei „Keturi vėjai“.
Kiekvienas dalyvis siekė nustebinti lankytojus unikalumu – nuo klasikinės česnakinės duonos su sūrio padažais iki itin drąsių gastronominių ieškojimų.
Festivalio laimėtojai ir apdovanojimai
Festivalio pabaigą vainikavo azartiški rinkimai, kuriuose lankytojai ir vertintojai atidavė savo balsus už įspūdingiausius patiekalus.
PAGRINDINIS PRIZAS: Pagrindinį festivalio įvertinimą – 1 000 EUR vertės reklaminį paketą naujienų portale Lrytas – iškovojo restoranas „Keturi vėjai“, pavergęs ragautojų širdis meistriškumu ir išskirtiniu pateikimu. Specialiųjų kategorijų nugalėtojai, surinkę daugiausiai balsų, buvo apdovanoti dvigubais kvietimais į „Oktoberfest Druskininkai“:
- „Auksinė pluta“ ir „Ne žuvis, o auksas“ kategorijos: Abejose kategorijose triumfavo restoranas „Salt Blues“.
- „Mėsos meistrai“ kategorija: Už geriausią derinį pergalę šventė gastrobaras „Druskininkai“.
- „Šefo iššūkis“: Už kūrybiškumą ir drąsą gaminant Keptos duonos variacijas laimėjimas atiteko „Angolo Italiano – Gelateria Caffe“.
Organizatoriai dėkoja visiems kurorto svečiams už aktyvų dalyvavimą, o restorano meistrams – už nepamirštamus skonių atradimus, pavertusius šį savaitgalį tikra Druskininkų švente.