Dėl išskirtinių vakarienių – ir į mažiausius miestelius: kaip „Michelin“ pakeitė net atokiausių restoranų kasdienybę

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pažymi, kad trečiasis „Michelin“ gido leidimas aiškiai rodo, kad Lietuvos gastronominis žemėlapis spartina visos šalies ekonominį bei turizmo pagyvėjimą.
„Aukšto lygio gastronomija jau seniai peržengė sostinės ribas – ji kuria pridėtinę vertę regionams, skatina smulkiojo verslo augimą ir ilgesnį užsienio bei vietos turistų viešnagės laiką. Valstybės investicijos į šalies žinomumo didinimą per gastronomiją duoda stabilią grąžą, o stiprėjantis restoranų sektorius tampa svarbia Lietuvos atpažįstamumo ir konkurencingumo tarptautinėse rinkose dalimi“, – sako E. Grikšas.
„Dar visai neseniai gastronominės kelionės Lietuvoje daugeliui pirmiausia siejosi su Vilniumi. Šiandien matome visai kitą vaizdą – žmonės planuoja išvykas į įvairiausius miestus vien tam, kad apsilankytų konkrečiame restorane. Tai rodo, kad „Michelin Guide“ prisideda ne tik prie Lietuvos ir jos restoranų tarptautinio matomumo, bet ir prie vietinio turizmo augimo. Tad kiekvienas į gidą patekęs restoranas, nepriklausomai nuo kategorijos, yra Lietuvos gastronominės reputacijos kūrėjas“, – sako VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova.
„Geriausias“ Vilniuje: nuo „Michelin“ gido įvertintų patirčių iki kūrybinių iššūkių
Restoranai – savo miestų ambasadoriai
Tą puikiai iliustruoja Birštone įsikūręs restoranas „Pievos“, šiemet pelnęs už geriausią kainos ir kokybės santykį skiriamą „Bib Gourmand“ įvertinimą. Jo virtuvės šefas Dominykas Baronas prisimena, kad apie įvertinimą pirmiausia sužinojo ne iš oficialaus skambučio.
„Mus pirmiausia pradėjo sveikinti nuolatiniai svečiai ir draugai, pamatę naujieną žiniasklaidoje. Tik gerokai vėliau sulaukėme oficialaus patvirtinimo, todėl iš pradžių net buvome sutrikę – gal kažką praleidome“, – šypsosi jis.
D. Baronas neslepia, kad didžiuojasi šiuo pasiekimu, tačiau dar labiau vertina ne patį „Michelin“ gido pripažinimą, o jo poveikį miestui.
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„Kiekvieną dieną pildosi rezervacijos, atvyksta labai daug svečių, kurie į Birštoną važiuoja būtent dėl restorano. Įprasta manyti, kad geros vietos būna tik didžiuosiuose miestuose. Tikimės, kad mažesniuose miestuose gastronomijos kultūra tik augs ir stiprės“, – pasakoja D. Baronas.
Ne mažiau svarbią misiją savo mieste mato ir Palangos restoranas „Monist“, šiemet įtrauktas į „Michelin“ rekomendacijų sąrašą. Restorano vadovė Rūta Juškaitė sako, kad „Monist“ nuo pat pradžių buvo kuriamas kaip vieta, dėl kurios verta atvykti į Palangą ne tik vasarą.
„Lietuvos gastronomija tampa vis labiau matoma tarptautiniame kontekste, todėl kiekvienas restoranas prisideda prie bendro šalies įvaizdžio kūrimo. Džiugu būti šio proceso dalimi ir parodyti, kad ne tik didmiesčių restoranai, bet ir pajūris gali pasiūlyti savitą, kokybišką ir šiuolaikišką virtuvę. Rudenį ir žiemą Palanga atsiskleidžia visai kitaip – joje daugiau tylos, lėtesnio tempo ir erdvės tikram poilsiui. Norime, kad svečiai išsivežtų ne tik prisiminimą apie maistą, bet ir pajūrio lėtumo patirtį“, – teigia R. Juškaitė.
Dar vienas šio pokyčio pavyzdžių – Radiškio miestelyje Ukmergės rajone įsikūręs restoranas „Red Brick“. Pernai jis pelnė už įsipareigojimą tvarumui ir ekologijai skiriamą Žaliąją žvaigždę, o šiemet – ir pagrindinę „Michelin“ žvaigždę.
„Dedame daug pastangų kurdami kelionės tikslą už Vilniaus ribų“, – neslepia šio restorano šefas Ignas Damanskas.
Jis pasakoja, kad „Michelin“ žvaigždės „Red Brick“ komanda nesiekė sąmoningai. Jo manymu, šį įvertinimą lėmė noras kurti taip, kad būtų gera ne tik svečiams, bet ir patiems.
„Kai viskas daroma natūraliai ir iš širdies, svečiai tai jaučia. Gavus žvaigždę mūsų svarbiausias tikslas liko paprastas – kad svečiai išeitų laimingi, kokie išeidavo ir prieš „Michelin“ įvertinimą“, – sako I. Damanskas.
Pripažinimas reiškia ir atsakomybę
Jau trečiąją „Michelin“ žvaigždę šiemet pelnęs virtuvės šefas Andrius Kubilius taip pat sako pastaruoju metu matantis aiškią tendenciją – apsilankymas restorane tampa ne priedu prie kokios nors kitos veiklos, o pagrindine vakaro dalimi. Jis neabejoja, kad prie tokios gastronominės kultūros brandos reikšmingai prisidėjo ir „Michelin“ gido atėjimas į Lietuvą.
Pirmieji du „Michelin Guide Lithuania“ leidimai žvaigždėmis įvertino A. Kubiliaus restoraną „Ninteen18“, o šiemet žvaigždę pelnė „Deep Roots“. Pastarasis atidarytas visai neseniai, todėl šis pripažinimas A. Kubiliui buvo itin netikėtas. Tituluočiausias Lietuvos šefas neslepia, kad lentelė su „Michelin“ ženklu prie restorano durų suteikia ne vien emocinį pasitenkinimą.
„Ar visi svečiai sugrįžta į restoraną dėl žvaigždžių? Norėčiau tikėti, kad ne. Bet „Michelin“ įvertinimai tikrai suteikia stabilumo, kurio dažnu atveju šiame versle tikrai trūksta, ir padeda atkreipti žmonių dėmesį. Mūsų komanda sėkmingai išnaudojo gido įvertinimą ir jį pavertė dviejų mėnesių eile metams į priekį“, – šypsosi A. Kubilius.
Nors tarptautinis pripažinimas atneša daugiau dėmesio, restoranų atstovai sutaria, kad jis nepakeičia svarbiausio dalyko – kasdienio darbo.
Dar vieno „Michelin Guide Lithuania“ naujoko – tik šiemet atidaryto ir iškart į rekomenduojamų vietų sąrašą patekusio restorano „Skóg“ – virtuvės šefas Arnoras Bjarksonas sako, kad šis įvertinimas visai komandai tapo stipriu patvirtinimu, kad einama teisinga kryptimi.
„Žinoma, toks pripažinimas motyvuoja, tačiau didžiausias tikslas nėra žvaigždė. Svarbiausia – kasdien gerinti svečių patirtį ir stiprinti restoraną. Jei tai darysime nuosekliai, pripažinimas ateis savaime“, – įsitikinęs A. Bjarksonas.
Pasak jo, pirmieji pokyčiai pasijuto vos pasirodžius birželį pristatytam trečiajam „Michelin Guide Lithuania“ leidimui – rezervacijų ir susidomėjimo restoranu padaugėjo akimirksniu. Tačiau kartu iškilo ir naujas iššūkis: „Augdamas restoranas turi išlaikyti tą pačią kokybę. Didžiausias tikslas – užtikrinti puikią patirtį svečiams ir kartu pasirūpinti komanda.“
Stiprybė slypi komandoje
Panašiai kalba ir restorano „Eleno“ šefas Martynas Meidus. Jo nuomone, kiekvienas „Michelin Guide“ leidimas nėra finišo linija.
„Kiekvienas įvertinimas verčia tobulėti ir kurti toliau. Aš to nepavadinčiau nei keliu, nei etapu. Tai kasdienybė, kurioje ieškoma prasmės ir norima kažką po savęs palikti“, – sako M. Meidus.
„Deep Roots“ šefas A. Kubilius taip pat tikina, kad geriausius rezultatus atneša ne sąmoningas žvaigždžių siekis, o kasdienis nuoširdus darbas.
„Dirbame lygiai taip pat, kaip ir prieš tai. Pirmiausia – dėl svečio ir jo emocijos. Niekada nesiekėme žvaigždžių vardan žvaigždžių. Norime gaminti maistą taip, kaip mums patinka ir kaip jį suprantame – gerą, sąžiningą, skanų“, – sako jis.
Žinomas virtuvės šefas įsitikinęs, kad visa Lietuvos restoranų kultūrą eina labai gera linkme, šalies gastronomija vystosi, prisitaiko prie pokyčių, atranda savo svečius ir unikalų savo kelią.
„Man svarbu, kad ne tik gastronomija, bet ir visas svetingumo sektorius augtų, keistųsi praktikos, rastųsi naujų balsų, norinčių matyti pokytį“, – sako pašnekovas.
Todėl A. Kubilius viliasi, kad ir jo trijų „Michelin“ žvaigždžių pasiekimas vieną dieną bus pagerintas. O paklaustas, ko reikia norint tai padaryti, atsako, kad sėkmės recepto nėra – reikės tik labai daug kantrybės, atsidavimo, nuolankumo ir mokymosi.
„O svarbiausia – raskite savo žmones. O kai rasite tuos, su kuriais jums dirbti beprotiškai gera, laikykitės jų įsikibę visomis išgalėmis. Mano stiprybė slypi mano komandoje. Ji susilipdė per daugelį metų iš skirtingų patirčių, todėl dabar atrodo, kad mums nėra per didelio iššūkio“, – svarbiausiu patarimu jaunajai virtuvės šefų kartai dalijasi A. Kubilius.
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