„Michelin“ restorano savininkui gresia kalėjimas paaiškėjus, kokius ingredientus dėjo į desertus

Skruzdės nėra tarp 10 vabzdžių rūšių, kuriuos pagal šalies įstatymus leidžiama vartoti žmonių maistui. Patvirtintuose sąraše, be kita ko, yra žiogai, skėriai ir dvitaškiai svirpliai.
Pirmadienį prokurorai taip pat prašė, kad restoranui, turinčiam dvi „Michelin“ žvaigždutes, būtų skirta 20 mln. Korėjos vonų (maždaug 11 840 eurų) bauda.
Savininkas prisipažino patiekęs skruzdes, tačiau teigė, kad jos atsidūrė tik nedidelėje valgiaraščio skiltyje – kaip šerbetų papuošimas. Be to, pasak jo, klientams buvo pasakyta, kad jie gali pasirinkti desertą be skruzdžių.
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Į tarnybų akiratį restoranas pateko, kai jo lankytojai internete pradėjo dalintis skruzdėlėmis apibarstytų patiekalų nuotraukomis.
Tyrėjai apskaičiavo, kad per ketverius metus buvo panaudota apie 49 000 skruzdžių, importuotų iš JAV ir Tailando.
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Sveikatos apsaugos institucijos taip pat nustatė, kad restoranas naudojo skruzdes, kuriose „buvo iki 55 kartų daugiau sunkiųjų metalų nei įprastuose valgomuose vabzdžiuose“.
Pietų Korėjos valdžios institucijos, spręsdamos, ar vabzdžius galima patvirtinti kaip maistą, atsižvelgia į kelis kriterijus. Tai apima maisto saugą, toksiškumą, maistinę vertę bei tai, ar juos galima higieniškai veisti ir perdirbti.
Gindamasis restorano savininkas teigė, kad tik 60 proc. lankytojų pasirinko skruzdes, o likusiems buvo patiektos alternatyvos, pavyzdžiui, fermentuotas actas ir valgomos gėlės.
Jis pridūrė, kad restoranai kitose šalyse, įskaitant Australiją, Daniją ir Jungtinę Karalystę, taip pat naudoja skruzdes kaip ingredientus.
Teismo dokumentuose nei restoranas, nei jo savininkas nebuvo įvardyti. 10 Pietų Korėjos restoranų, visi įsikūrę sostinėje Seule, buvo suteiktos dvi „Michelin“ žvaigždutės.
„Michelin“ gidas restoranams skiria nuo vienos iki trijų žvaigždučių restoranams. Atsižvelgiama į ingredientų kokybę, skonio meistriškumą, gaminimo techniką, šefo asmenybę ir nuoseklumą.
Dvi žvaigždutės žymi restoranus, kurie gamina „puikiai“ ir yra „verti aplankyti“, remiantis „Michelin“ kriterijais.
Teismas savo nuosprendį byloje turėtų paskelbti rugsėjo 2 d.
Skruzdės valgomos, kartais netgi vertinamos kaip delikatesas, keliose Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos kultūrose. Audėjos skruzdėlės ir jų kiaušinėliai naudojami Tailando ir Kambodžos virtuvėje, o Kolumbijoje skruzdžių motinėlės rikiuojasi šalia ikrų.
Parengta pagal BBC inf.
Pietų KorėjaMichelinrestoranas
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