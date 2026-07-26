 Poilsiautojus pribloškė gatvės pardavėjos spąstai: nusipirkę ledų, tikrąją sumą pamatė tik gavę čekį.

Ši istorija sukėlė audringą diskusiją internete – daugelis vartotojų pasidalijo ir savo patirtimi Italijos sostinėje.
Viešėdami Romos centre Nicole Ann ir jos partneris nusprendė nusipirkti ledų išsinešti.
Pasak moters, jie užsisakė po du ledų kaušelius, tačiau galutinė sąskaita siekė net 44 eurus.
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Didžiausią sumos dalį sudarė įvairūs priedai, kuriuos, moters teigimu, pardavėja pridėjo negavusi aiškaus jos sutikimo.
Anot Nicole Ann, pardavėja paaiškino, kad „maža ledų porcija“ reiškia tris kaušelius ir kainuoja 12 eurų.
Tuomet, nieko nepaklaususi, ji pridėjo plaktos grietinėlės už 2 eurus, makaronų (prancūziškų migdolinių sausainių) už 3 eurus ir tradicinį sicilietišką cannoli desertą už 5 eurus.
Taip vienų ledų kaina išaugo iki 22 eurų, o už dvi porcijas pora sumokėjo 44 eurus.
Nicole Ann prisipažino maniusi, kad visas užsakymas kainuos apie 14 JAV dolerių (šiek tiek daugiau nei 12 eurų), o tikrąją sumą pamatė tik gavusi čekį.
Turistų spąstai pačioje miesto širdyje
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Moters įrašas feisbuko grupėje, skirtoje keliaujantiems į Italiją, sukėlė audringą diskusiją.
Nicole Ann neslėpė nusivylimo – ji teigė, kad ledainės darbuotoja sudarė įspūdį, jog priedai įskaičiuoti į kainą, tačiau niekas nepaklausė, ar jų apskritai pageidaujama.
Komentaruose pasipylė panašios kitų turistų istorijos. Daugelis teigė, kad ir jie Romoje jautėsi suklaidinti maitinimo įstaigose.
Nemažai internautų pažymėjo, kad Romos centre rizika permokėti už maistą ar gėrimus yra gana didelė.
Kai kurie pasakojo ir apie neįprastai dideles sąskaitas už picą ar kavą.
Ledainė, kurioje įvyko šis incidentas, į pateiktus kaltinimus neatsakė.
Kaip išvengti panašių situacijų?
Verta žinoti, kad kai kuriose Romos ledainėse plakta grietinėlė siūloma nemokamai, tačiau tai nėra įprasta praktika.
Kaip ir daugelyje Italijos kavinių, kai kuriose įstaigose pirmiausia reikia sumokėti kasoje, o tik tada atsiimti užsakymą.
Todėl turistams patariama visada pasitikslinti, kas tiksliai įskaičiuota į kainą ir ar už papildomus priedus nereikės mokėti atskirai.
Roma kasmet pritraukia milijonus turistų iš viso pasaulio.
Deja, čia netrūksta vietų, siekiančių greitai pasipelnyti iš mažiau patyrusių lankytojų.
Internautai pataria prieš perkant atidžiai peržiūrėti kainas ir nebijoti užduoti klausimų – tai paprasčiausias būdas išvengti nemalonių staigmenų viešint Italijos sostinėje, rašo „Fakt“.