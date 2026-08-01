Išgąsdino labiau nei siaubo filmas: poilsiautojus šokiravo gauta sąskaita už bulvytes

Kalnų trobelėse kainos įprastai būna didesnės, tačiau apie 4,70 euro (20 zlotų) už vieną bulvyčių porciją nustebino net ir patyrusį maisto kritiką.
„Siaubo sąskaitų“ medžioklė jau tapo savotišku vasaros reiškiniu. Kiekvieną sezoną socialinius tinklus užplūsta nuotraukos iš turistinių vietų, kuriose viešinama, kiek poilsiautojai sumokėjo už maistą ar gėrimus.
Daugelį metų dėmesio sulaukia pajūrio kurortai ir Tatrų kalnai – sąskaitos už vaflius, keptą žuvį ar gėrimus ten nuolat sukelia diskusijas internete.
Aptarė poilsiaujančių lietuvių įpročius: nors atostogų metu netaupo, kreditais naudotis neskuba
Šį kartą dėmesio centre atsidūrė garsus Karkonoszų kalnų prieglobstis – „Silezijos namai“ (Dom Śląski).
Už dvigubą bulvyčių porciją ir gėrimus – apie 18,80 euro (80 zlotų)
Apie šią sąskaitą pranešė maisto kritikas ir tinklaraščio „Bartolini Kulinarinės kelionės“ autorius. Jis su ironija parašė, kad ir jam pagaliau pavyko aptikti tikrąją „siaubo sąskaitą“. Nors įrašas buvo šmaikštus, čekyje nurodyta suma tikrai neatrodė juokinga.
Už dvigubą bulvyčių fri porciją ir gėrimus jis sumokėjo apie 18,80 euro (80 zlotų). Tiesa, vyras pripažino, kad tokį kiekį vienam žmogui būtų sunku įveikti, rašo „Fakt“.
Susiję straipsniai
Didžiausią nuostabą sukėlė bulvyčių kaina. Dvi porcijos kainavo apie 8,50 euro (36 zlotus), vadinasi, viena nedidelė porcija atsieina apie 4,20 euro (18 zlotų).
Maisto kritikas atkreipia dėmesį, kad daugumoje užkandinių, bulvyčių fri restoranų ar kavinių įprasta porcija kainuoja apie 2,35–2,80 euro (10–12 zlotų). Net turistinėse vietovėse šio užkandžio kaina dažniausiai neviršija 2,80–3,50 euro (12–15 zlotų).
Vis dėlto, kalnuose viskas kainuoja brangiau. Kavinės kalnų prieglobstyje reikalauja didesnių išlaidų – produktus dažnai tenka gabenti sudėtingomis sąlygomis, pastatų priežiūra atšiauriame kalnų klimate yra brangi, o komunalinės paslaugos neretai kainuoja daugiau.
Todėl planuojant pietus kalnų trobelėje verta iš anksto nusiteikti didesnėms kainoms. Tačiau apie 9,40 euro (40 zlotų) už nedidelę bulvyčių porciją ir gėrimą vis tiek gali priversti kilstelėti antakius.
Belieka tikėti „Silezijos namų“ šūkiu: „Kalnuose viskas skaniau.“