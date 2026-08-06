Kodėl lietuviai taip pamilo didkepsnius? Restoranų atstovai sako, kad pasikeitė ne tik skonis, bet ir visa valgymo kultūra

Šiandien situacija kardinaliai kitokia. Vis daugiau lietuvių domisi mėsos kilme, brandinimu, skirtingais jautienos pjūviais, kepimo temperatūromis ir net tuo, kuo buvo šeriami galvijai. Kepsnio pasirinkimas tampa nebe atsitiktiniu sprendimu, o gastronomine patirtimi.
Restoranų atstovai pastebi, kad pasikeitė ir pačių svečių lūkesčiai.
„Anksčiau žmonės dažniausiai tiesiog norėdavo skaniai pavalgyti. Dabar jie nori suprasti, ką valgo. Jie klausia apie mėsos kilmę, brandinimo laiką, skirtumus tarp ribeye, nugarinės ar išpjovos. Matome, kad Lietuvoje užaugo visiškai nauja gastronomijos karta“, – sako ilgametis virtuvės šefas Elijas Bunevičius
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Kokybė tampa svarbiau už kiekybę
Pasak gastronomijos profesionalų, keičiasi ne tik pasirinkimai restoranuose, bet ir žmonių įpročiai namuose.
Jeigu anksčiau jautiena dažnai būdavo suvokiama kaip šventinis patiekalas, šiandien vis daugiau žmonių renkasi rečiau valgyti mėsą, tačiau rinktis aukštesnės kokybės produktą. Tai paskatino augantį susidomėjimą brandinta jautiena, profesionaliais griliais ir įvairiais kepimo būdais. Žmonės investuoja į kokybišką įrangą, ieško patikimų produktų tiekėjų ir vis dažniau nori išmokti steak'ą iškepti taip, kaip restorane.
Kai restoranas tampa gastronomijos ambasadoriumi
Vienas ryškiausių šios kultūros pavyzdžių Vilniuje – Gedimino prospekte jau dvyliktus metus veikiantis „The Town Steakhouse“.
Kai restoranas atvėrė duris, Lietuvoje specializuotų steakhouse restoranų buvo vos keletas. Per dvylika metų pasikeitė ne tik rinka, bet ir pats restoranas – šiandien jis tapo vieta, kur renkasi tiek ištikimi vilniečiai, tiek miesto svečiai, ieškantys klasikinės steakhouse patirties.
„Mūsų tikslas niekada nebuvo tiesiog iškepti gerą kepsnį. Norėjome sukurti vietą, kur žmogus sužinotų daugiau apie produktą, suprastų, kodėl vienas steak'as skiriasi nuo kito ir kodėl net mažiausios detalės gali pakeisti skonį“, – pasakoja E. Bunevičius.
Anot jo, per dvylika metų restoranas užaugino ne vieną nuolatinį svečią, kuris šiandien jau pats drąsiai gamina brandintą jautieną namuose.
Žiniomis dalijasi ne tik restorane
Didėjantis susidomėjimas steak'ais paskatino restoraną plėsti veiklą ir už restorano ribų.
Šiandien townsteakhouse.lt elektroninėje parduotuvėje galima įsigyti kruopščiai atrinktų brandintos jautienos kepsnių, kuriuos renkasi tiek grilio entuziastai, tiek žmonės, norintys restorano kokybę perkelti į savo namų virtuvę. Kartu dalijamasi ir praktinėmis žiniomis – nuo tinkamo jautienos pasirinkimo iki kepimo technikų, temperatūrų bei dažniausiai daromų klaidų.
„Jeigu prieš dešimt metų žmonės klausdavo, ar verta mokėti daugiau už brandintą jautieną, šiandien jie jau klausia, kiek dienų ji brandinta ir kokį pjūvį rinktis konkrečiam kepimo būdui. Tai rodo, kaip stipriai pasikeitė mūsų gastronominė kultūra“, – sako virtuvės šefas.
12 metų sukaktį restoranas mini neįprastai
Minėdamas dvylikos metų veiklos sukaktį, „The Town Steakhouse“ nusprendė padovanoti savo svečiams išskirtinę patirtį.
Iki rugpjūčio 31 dienos visi, kurie elektroninėje parduotuvėje townsteakhouse.lt apsipirks už 150 eurų ar daugiau, automatiškai dalyvaus konkurse, kuriame bus galima laimėti privatų steak'ų vakarą 15 žmonių kompanijai. Net 1500 eurų vertės prizą sudarys privati degustacija ir edukacija su restorano virtuvės šefu!
Laimėtojų lauks premium brandintos jautienos degustacija, pažintis su skirtingais steak'ų pjūviais, profesionalios kepimo technikos, praktiniai patarimai bei gyvas bendravimas su ilgametę patirtį sukaupusiu virtuvės šefu.
Konkurse gali dalyvauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Vienas apsipirkimas už ne mažiau kaip 150 eurų suteikia vieną dalyvavimą, o apsipirkimų skaičius nėra ribojamas.
Restoranas per 12 metų sukūrė savo bendruomenę
E.Bunevičius įsitikinęs, kad geriausias restorano įvertinimas ne apdovanojimai, o didžiulis kiekis pastovių svečių kurie restorane lankosi kone kasdien.
„Didžiausias džiaugsmas – matyti, kaip žmonės pradeda domėtis tuo, ką valgo. Kai vakarienė tampa ne tik maistu, bet ir patirtimi, pokalbiu bei naujomis žiniomis, supranti, kad visa tai turi prasmę.“.
Per dvylika metų „The Town Steakhouse“ tapo ne tik vienu ilgiausiai veikiančių steakhouse restoranų sostinėje, bet ir vieta, prisidėjusia prie to, kad kokybiškos jautienos kultūra Lietuvoje šiandien būtų tokia, kokią ją matome dabar
restoranasVilniusbendruomenė
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