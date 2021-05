Septyni produktai dovanos sveikesnį gyvenimą: nuo gilesnio miego iki geresnio virškinimo

Tai pupelės, lapinės daržovės, graikiniai riešutai, visagrūdžiai miltai, jogurtas, uogos ir riebi žuvis.

Todėl lietuviško prekybos tinklo atstovai pasakoja apie visapusę šių produktų naudą bei dalijasi kulinarinėmis idėjomis, kurios įkvėps iš jų pasigaminti gardžių ir fizinę bei emocinę sveikatą gerinančių patiekalų.

Nauda miegui, nuotaikai, smegenims

Sveika mityba ir ekologiškų bei sveikatai naudingų produktų pasirinkimas daugeliui lietuvių tampa prioritetu.

Apie tai kalbanti „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė remiasi pastebimais prekybos tinklo lankytojų pirkimo įpročių pokyčiais.

„Mūsų pirkėjai per šalyje įvestų karantinų laikotarpį pradėjo maitintis sveikiau. Tai rodo ir pakitęs klientų krepšelis, ir apklausos. Lankytojams labiau rūpi, kokį maistą jie valgo, kokia jo kilmė, sudėtis.

Be to, žuvis, kuri yra vienas iš minėtų superproduktų, vis dažniau tampa lietuvių raciono dalimi. Jos pardavimai per 2020-uosius išaugo beveik trečdaliu. Todėl mūsų tikslas – kasdien užtikrinti platų sveikų, kokybiškų ir ekologiškų prekių asortimentą, nes tokių produktų poreikis nuolatos auga“, – sako E.Dapkienė.

Tuo metu „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė tikina, jog savo pirkinių krepšelius išties verta nuolatos papildyti pupelėmis, lapinėmis daržovėmis, graikiniais riešutais, visagrūdžiais miltais, jogurtu, uogomis ir riebia žuvimi. Pašnekovės teigimu, kiekvienas šių superproduktų turi daugybę gerų savybių bei naudos.

„Toks maistas – tikras energijos, sveikatos ir geros nuotaikos užtaisas. Pavyzdžiui, pupelės yra vienas pagrindinių produktų, užtikrinančių smegenų sveikatą bei džiaugsmą. Mokslininkų studijos rodo, jog kasdien valgantys lapines daržoves – špinatus ar kopūstus – patiria lėtesnį kognityvinių įgūdžių, tokių, kaip gebėjimas išlaikyti dėmesį ar priimti bei pritaikyti informaciją, mažėjimą.

Arba, tarkime, graikiniai riešutai – ne veltui jie panašūs į smegenis. Riešutai gerina jų veiklą, ramina, pakelia nuotaiką ir užtikrina stabilų miegą“, – apie superproduktų privalumus kalba B.Baratinskaitė.

Juos išvardijusi pašnekovė siūlo kulinarines idėjas, kuriomis vadovaujantis galima pasigaminti ypač gardžius, lengvai paruošiamus bei naudingus patiekalus.

Vitaminų bomba: špinatų ir lašišos salotos

Reikės:

150 g sūdytos lašišos,

100 g „Iceberg“ salotų,

skardinės juodųjų alyvuogių,

1 pomidoro,

poros nedidelių agurkų,

10 ridikėlių,

100 g špinatų lapelių,

1 raudonosios paprikos,

1 citrinos,

50 g fetos sūrio,

2 šaukštų alyvuogių aliejaus.

Salotas suplėšykite ir sudėkite į lėkštes. Ant viršaus uždėkite špinatų lapelius, tada stambiais kubeliais supjaustykite agurką, papriką. Viską sudėkite į lėkštes. Griežinėliais supjaustykite ridikėlius, skiltelėmis – pomidorus ir sudėkite šalia jau pagamintų salotų. Ant viršaus uždėkite sūdytos lašišos gabalėlius bei alyvuoges. Viską pašlakstykite citrinos sultimis, pabarstykite fetos sūriu ir ragaukite.

„Šiose salotose – daugybė daržovių, todėl jos kupinos vitaminų, o skonis – gaivus ir pavasariškas. Visgi pagrindinės patiekalo sudedamosios dalys – lašiša bei špinatai. Pastarieji yra vadinami sveikiausia pasaulio daržove, ypač naudinga akims, odai, stiprinančia kaulus, nervų sistemą, reguliuojančia cukraus kiekį kraujyje ir netgi kovojančia su vėžinėmis ląstelėmis.

Tuo metu lašiša yra tiek vitamino D, kuris saugo bei stiprina sveikatą, tiek Omega-3 riebalų rūgščių šaltinis. Šių medžiagų organizmui ypač reikia, nes pats jų negali pasigaminti“, – pasakoja B.Baratinskaitė.

Žvaliam rytui: spanguolių ir graikinių riešutų granola

Reikės:

2 stiklinių nesmulkintų avižinių dribsnių,

stiklinės kviečių grūdų gemalų,

trečdalio stiklinės smulkintų graikinių riešutų,

pusės stiklinės džiovintų spanguolių,

1/5 stiklinės alyvuogių aliejaus,

pusės stiklinės naminio medaus,

1 arbatinio šaukštelio malto cinamono.

Iki 150 laipsnių įkaitinkite orkaitę ir dideliame dubenyje išmaišykite avižas, kviečių grūdų gemalus, graikinius riešutus bei džiovintas spanguoles. Tuomet atskirame dubenyje sumaišykite aliejų, medų ir cinamoną. Sausus ingredientus užpilkite skystu mišiniu, gerai išmaišykite, masę supilkite į kepimo skardą. Tolygiai ją paskirstę šaukštu taip, jog sluoksnis būtų kuo plonesnis, kepkite apie 40 minučių, kartkartėmis vis pamaišydami.

Ištraukę granolą iš orkaitės, leiskite jai atvėsti. Patiekite su jogurtu.

„Kalbant apie šį receptą, verta paminėti jogurto bei spanguolių naudą. Šios uogos yra ne tik įvairių vitaminų, ypač vitamino C, šaltinis, bet ir maisto produktas, kuris gali sumažinti depresijos bei nerimo simptomus. O jogurtas, kaip rodo neseniai atlikti tyrimai, taip pat padeda įveikti minėtus emocinius iššūkius, kartu puikiai sureguliuodamas skrandžio bei žarnyno veiklą“, – teigia maisto ekspertė.