Jie stiprina imuninę funkciją, kovoja su ligomis, palaiko gerą nuotaiką ir normalų kūno svorį.

Ne, kalba sukasi ne apie papildus ar kokias nors tabletes, o apie sveiką, šviežią ir paprastą augalinį maistą, turintį tikrų supergalių.

Ir tai nėra kažkokie reti produktai, kurių reikėtų ieškoti specializuotose maisto parduotuvėse.

Maisto produktų, kurie gali turėti daug įtakos jūsų sveikatai, galite rasti savo sode, darže, turguje ar artimiausioje maisto prekių parduotuvėje.

„Eat this“ pateikė sveikiausių produktų, kuriuos turėtumėte valgyti dažniau, sąrašą. Skaitykite, valgykite, mėgaukitės ir likite sveiki.

Obuoliai

Mūsų soduose gausiai derantys obuoliai – vieni iš superproduktų. Tik būtinai juos valgykite su žievele!

Nors tradiciškai manoma, kad odelė naudingiausia dėl didelio skaidulų kiekio (vidutiniškai obuolyje yra 4,5 gramo skaidulų), žievelės nauda tuo neapsiriboja.

Vis daugiau tyrimų rodo, kad žievėje esantys polifenoliai yra junginiai, galintys prisidėti prie gerųjų bakterijų klestėjimo žarnyne iki cholesterolio kiekio mažinimo.

Vienas tyrimas, lyginęs obuolių ir džiovintų slyvų įtaką moterų, pasiekusių menopauzę, širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktoriams, atskleidė, kad kasdien suvalgant po du nedidelius obuolius, blogojo cholesterolio kiekis sumažėjo 23 procentais.

Skanaukite obuolius vienus, kaip užkandį, gardinkite jais avižinę košę ar mėgaukites supjaustę skiltelėmis ir užsitepę riešutų sviesto.

Pomidorai

Iš visų nekrakmolingų daržovių pomidorai yra vieni populiariausių, ir tai yra gera žinia, teigia mokslininkai, nes pomidoruose yra ypač daug likopeno – antioksidanto, kurio, skirtingai nei daugumos kitų naudingųjų maistinių medžiagų, daugėja kaitinant pomidorus.

Dešimtys tyrimų įrodė ryšį tarp reguliaraus pomidorų vartojimo ir mažesnės širdies ir kraujagyslių ligų, odos susirgimų ir tam tikrų vėžio rūšių rizikos. Vienas tyrimas, kurio rezultatai buvo neseniai paskelbti, parodė, kad vyrams, kurie suvalgo daugiau nei 10 porcijų pomidorų per savaitę, rizika susirgti prostatos vėžiu sumažėja 18 proc.

Antrasis tyrimas parodė, kad mityba, kurioje gausu pomidorų, gali padėti apsaugoti moteris po menopauzės nuo krūties vėžio, padidindama adiponektino kiekį – tai hormonas, dalyvaujantis reguliuojant cukraus ir riebalų kiekį kraujyje.

Tad virkite sriubas ar padažus, kepkite pomidorus arba skanaukite šviežius, dar geriau – užaugintus ekologiškai: tokiuose pomidoruose gali būti daugiau polifenolių, vitamino C ir kitų medžiagų, padedančių išvengti ligų.

Rėžiukai

Neseniai superproduktų sąrašą papildę rėžiukai – tikras maistinių medžiagų lobynas. JAV Ligų kontrolės centras, įvertinęs vaisiuose ir daržovėse esančių 17 su ligomis kovojančių maistinių medžiagų kiekį, rėžiukus paskelbė naudingiausiau augaliniu produktu. Tuo metu taip garbinami lapiniai kopūstai, vadinamieji kale, net nepateko į dešimtuką!

Šiuose švelnaus skonio augaluose yra keturis kartus daugiau beta karotino nei obuoliuose, ir milžiniškas kiekis vitamino K (100 g – net 238 proc. paros normos!). Tai du junginiai, kurie padeda išsaugoti jaunatvišką odą.

Rėžiukuose taip pat yra gausu medžiagos, kuri, kaip rodo tyrimai, padeda kovoti su vėžiu. „American Journal of Clinical Nutrition“ paskelbto tyrimo rezultatai rodo, kad 85 gramai rėžiukų per parą (tai yra maždaug du puodeliai) gali 17 proc. sumažinti DNR pažeidimus, susijusius su vėžiu.

Puodelyje rėžiukų yra tik 4 kalorijos. Gaminkit salotas, gardinkit sumuštinius ar dėkite į glotnučius – ir semkitės naudingųjų medžiagų.

Avižos

Avižose gausu tirpių skaidulų, vadinamų beta-gliukanais, ir priešuždegiminio junginio avenantramido - kurie kartu padeda išvengti su nutukimu susijusių sveikatos problemų, įskaitant širdies ligas ir diabetą.

Vienas 10 metų trukmės tyrimas, paskelbtas „American Journal of Public Health“, parodė, kad valgant vieną porciją avižinių dribsnių (1 puodelis košės) nuo dviejų iki keturių kartų per savaitę, 2 tipo diabeto rizika sumažėjo 16 proc. Valgant kasdien – rezultatai dar geresni: 39 proc.

Kitas tyrimas atskleidė, kad trys nesmulkintų grūdų, įskaitant avižas, porcijos per dieną buvo tokios pat veiksmingos kaip vaistai, mažinantys kraujospūdį, ir tik per 12 savaičių sumažino širdies ligų riziką 15 proc.

Reikia dar vienos priežasties suvalgyti avižinės košės? Kolorado valstijos universiteto tyrimas parodė, kad avižos efektyviau nei kviečiai sumažina „blogojo“ cholesterolio kiekį. „Journal of American Nutrition Journal“ paskelbtas tyrimas rodo, kad avižiniai dribsniai – sočiausias produktas pusryčiams, apdovanojantis ilgiau trunkančiu sotumo jausmu nei, pavyzdžiui, pusryčių dribsniai.

Beje, kapotos avižos yra mažiau perdirbtos ir suteikia dar daugiau naudos, mat jų glikemijos indeksas yra šiek tiek žemesnis nei avižinių dribsnių.

Graikiniai riešutai

Naujas mokslinis tyrimas rodo, kad saujoje graikinių riešutų yra beveik dvigubai daugiau su ligomis kovojančių antioksidantų, nei kituose riešutuose.

Graikiniai riešutai, kaip vienas geriausių omega-3 šaltinių, ypač naudingi širdžiai. „American Journal of American College of Cardiology“ tyrimas parodė, kad graikinių riešutų vartojimas vieną ar kelis kartus per savaitę buvo susijęs su 19 proc. mažesne visų širdies ir kraujagyslių ligų rizika ir 23 proc. mažesne koronarinės širdies ligos rizika.

Alyvuogių aliejus

Reguliarus pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus - mononesočiųjų riebalų vartojimas yra susijęs su mažesniu vėžio, širdies ligų ir kitų problemų dažniu, taip pat mažesne insulto rizika.

Neseniai atliktas tyrimas žurnale „PLOS ONE“ parodė, kad laikantis Viduržemio jūros regiono dietos, kurioje gausu alyvuogių aliejaus, 35 procentais sumažėja metabolinio sindromo rizika, taip pat 43 procentais sumažėja kūno svorio didėjimo rizika.

Tyrimai rodo, kad alyvuogių aliejuje esanti oleino rūgštis gali netgi sumažinti pilvo riebalų kiekį.

Tiktai vartokite tyrą alyvuogių aliejų, kuris buvo spaudžiamas šaltai.

Lęšiai

Tai nebrangus augalinių baltymų ir skaidulų šaltinis, kurį sveikatos specialistai rekomenduoja dėl gebėjimo mažinti uždegimą, mažinti cholesterolio kiekį, skatinti riebalų apykaitą ir slopinti apetitą.

Lęšiuose yra atsparaus krakmolo – lėtai virškinamo pluošto. Žmonės, valgę kasdien porciją lęšių (apie 3/4 puodelio), jaučiasi vidutiniškai 31 proc. sotesni, tad suvalgo mažiau. Antrasis tyrimas parodė, kad mityba, kurioje gausu cukraus kiekį kraujyje stabilizuojančių maisto produktų, tokių, kaip lęšiai, net 22 procentais gali sumažinti su įvairiomis ligomis susijusių uždegimų riziką!

Mėsą pakeitus lęšiais, patiekale skaidulų kiekis gali padidėti, o sočiųjų riebalų kiekis sumažės.