Klaidinantys virtuvės patarimai apie žuvį, kuriais nevalia vadovautis: štai ką svarbu žinoti

Blogai atlikti tyrimai, populiarūs tinklaraščiai, kuriuose dalijamasi melaginga informacija ir net pokalbiai tarp draugų, gali sukelti nesusipratimą tarp to, kas yra tiesa ir kas yra ir netiesa. Pabandysime panagrinėti labiausiai paplitusius mitus apie žuvį tam, kad galėtumėte išsklaidyti daugelio žmonių abejones.

Šaldyta žuvis yra nevalgoma žuvis

Daugelis teigia, kad šviežia žuvis yra geresnė už šaldytą, nes šaldyta žuvis praranda savo tikrąjį skonį, aromatą bei maistines medžiagas. Vis dėlto profesionalūs virėjai ir daugelis mitybos ekspertų mini, kad naudojant naujas šaldymo technologijas, šaldyta žuvis turi tokią pat maistinę vertę kaip ir šviežia žuvis.

Daugeliu atvejų žuvis yra iš kitų šalių ar pasaulio vietų, o tai reiškia, kad tinkamas užšaldymas leidžia mėgautis mėgstama žuvimi, nesijaudinant dėl kokybės bei prarastų maistinių medžiagų.

Būtina apriboti žuvų kiekį, nes jose yra gyvsidabrio

Naujausi tyrimai rodo, kad daugumai suaugusiųjų, valgant žuvis ir jūros gėrybes, nekyla jokios rizikos pakenkti organizmui gyvsidabriu.

Iš tiesų, nauda sveikatai vartojant žuvies produktus yra daug didesnė už bet kokią riziką. Daug gyvsidabrio turinčios žuvys (ryklys, kardžuvė, čilės jūrų ešerys) nėra dažnos žuvys, kurias renkasi didžioji dauguma pasaulio žmonių.

Gyvsidabris didžiausią pavojų kelia mažiems vaikams ir nėščioms ar maitinančioms motinoms, todėl prieš vartojant žuvies produktus šių žmonių grupėms, būtina pasitarti su gydytoju.

Ūkyje auginamos žuvys ir vėžiagyviai nėra tokie skanūs. Skonis yra asmeninių pageidavimų klausimas. 2011 m. JAV žmonės suvalgė daugiau nei milijardą svarų krevečių, o didžioji jų dalis yra auginama ūkyje – žmonėms tai turi patikti!

Dauguma laukinių ir ūkiuose auginamų žuvų yra skirtingų rūšių, todėl galima tikėtis, kad jų skonis bus kitoks, kaip ir kalakutui neskanu vištienos. Kai kurie žmonės labiau mėgsta laukinių žuvų skonį, o daugelis – užaugintų. Laimei, abu jums labai naudingi!

Negalima žuvies valgyti pirmadienį

Prieš daugelį metų tarp žmonių pradėjo sklandyti gandas, kad pirmadieniais valgyti jūros gėrybes yra bloga idėja. Kontekstas buvo paprastas: jei restoranas ar parduotuvė savaitgalį negauna pristatymo, tada jūsų perkama žuvis negali būti šviežia. Tai, žinoma, nėra tiesa, nes galima nusipirkti senų žuvų, neatsižvelgdami į tai, kada apsipirkinėjate.

Savaitės diena nesvarbi, paprasčiausiai apsipirkite patikimose parduotuvėse ir stebėkite žuvies išvaizdą.

Sužinoti, ar žuvis šviežia, ar ne, galima atidžiai ją apžiūrėjus. Šviežią žuvį nuo nešviežios atskiria blizgi, gleivėta žuvies oda ir šviesiai raudonos žiaunos.

Jei žuvis nešviežia, ją gali išduoti žiaunų spalva – žiaunos būna papilkėjusios, praradusios raudoną atspalvį.

Svarbus ir kvapas – šviežią žuvį nuo nešviežios atskiria malonus kvapas. Pagedusi žuvis skleidžia kvapą, panašų į amoniako. Taip pat žuvies mėsa turi būti elastinga, neištižusi.

Žuvyje yra per daug riebalų, todėl ji yra nesveika

Vidutinis žuvyje esančių sveikų riebalų kiekis suteikia ne tik didelį kiekį aukštos kokybės maistinių medžiagų, bet ir labai reikalingų omega-3 riebalų rūgščių.

Žinoma mitybos specialistė Cynthia Sass teigia, kad aliejai, išgauti iš riebių žuvų, tokių kaip sardinės, ančiuviai ir skumbrės, suteikia dviejų rūšių omega-3 riebalų rūgščių – eikozapentaeno rūgšties (EPA) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHA)*

Šios rūgštys ne tik stiprina imunitetą, padeda sumažinti uždegimą, bet ir paprastai pagerina uždegimines kūno sąlygas.

Be to, šios rūgštys apsaugo organizmą nuo širdies bei kraujagyslių ligų sutrikimų. Riebios žuvies, iš kurios gaunamos omega-3 riebalų rūgštys, vartojimas gali padėti sumažinti širdies problemas. Tad teigti, jog žuvyje yra per daug riebalų, todėl ji yra nesveika, nėra tikslinga. Kaip bebūtų, riebias žuvis būtina vartoti saikingai, ypač, jei sergama diabetu ar norima sumažinti kūno masę.

Žuvį sunku paruošti

Sklando mitas, kad žuvį yra sunkiau paruošti, nei, pavyzdžiui, mėsą. Iš tiesų, žuvis yra daug subtilesnė nei dauguma kitų baltymų turinčių maisto produktų, todėl norint gardžiai ją paruošti, reikia šiek tiek daugiau meilės.

Vis dėlto egzistuoja daug puikių žuvies patiekalų receptų, tiesiog privalu atidžiai į juos įsiskaityti ir paisyti žuvies paruošimo taisyklių.

Ne visas žuvis galima kepti ant grotelių, kai kurias geriau supjaustyti ir kepti keptuvėje, o kitas galima ir kepti, ir virti, ir troškinti. Vienas paruošimo būdas nėra tinkamas daugumai žuvų, todėl svarbu žinoti, kaip geriausiai paruošti skirtingų rūšių žuvį.

Žuvis turi atstumiantį kvapą, kurį sunku panaikinti

Egzistuoja pasakymas, kad visos žuvys ir jūros gėrybės turi stiprų kvapą. Vis dėlto tai nėra tiesa. Jei žuvis turi stiprų žuvų kvapą, nevalgykite jos, nes greičiausiai ji nėra šviežia.

Beveik iš karto, kai žuvis pašalinama iš vandens, ji pradeda gesti. Teisingas šaldymo ir žuvies laikymo procesas gali sustabdyti žuvų gedimą.

Jei nesilaikoma tinkamo šaldymo proceso taisyklių tam, kad būtų išsaugotas šviežumas, žuvys pradės greitai gesti, o tai skleis kvapą.

Jei žuvis šviežia, tačiau prigimtinis žuvies aromatas nėra malonus, JAV knygoje „Cook's Science“ patariama žuvį, ištrauktą iš šaldytuvo, 20 minučių palaikyti piene*.

Piene esantys baltymai jungiasi su junginiais, išskiriantys iš žuvies ir sukeliančiais stiprų žuvų kvapą. Pieno baltymai „ištraukia“ prastą žuvies aromatą, todėl piene palaikyta žuvis tampa kur kas priimtinesnė.

Kuo riebesnės žuvys, tuo daugiau naudingų organizmui medžiagų jos turi

Tiesa, kad riebiose žuvyse, tokiose kaip skumbrė, lašiša, sardinės ir silkė, yra didelis kiekis širdį bei kitus organus saugančių omega-3 riebalų rūgščių. Riebi žuvis tikrai turi daugiau omega-3 riebalų rūgščių nei liesa žuvis.

Tačiau svarbu pažymėti, kad nors kai kuriose žuvyse yra daugiau riebalų ir todėl daugiau omega-3 riebalų rūgščių, kai kuriose riebesnėse žuvyse, nėra kitų vitaminų ir elementų, kurie yra lieso tipo žuvyse.

Kiekvienos rūšies žuvis savyje talpina skirtingą vitaminų ir mineralų kiekį, todėl teigti, kad tik riebi žuvis yra naudinga, nėra tikslinga.

Pavyzdžiui, daugumoje baltųjų žuvų yra labai mažai riebalų. Baltymų šaltiniais esančios baltosios žuvys ypač tinkamos tiems, kurie nori išlaikyti savo esamą svorį ar treniruojasi tam tikram įvykiui, arba nori pasiekti tam tikrą kūno tipą.

Pateiksime jums kelis žuvies receptus, kurie yra nesunkiai pagaminami ir puikiai tinka tiek pietums, tiek vakarienei

Žuvies troškinys su daržovėmis – sotus ir gardus troškinys, kuris praturtins organizmą vitaminais ir mineralais

Jums reikės:

500 gramų baltos žuvies filė (tinka menkė, jūros lydeka, otas ar pan.),

0.5 brokolio,

1 pastarnokas,

100 mililitrų grietinėlės,

1 morka,

1 svogūnas,

1 pundelis svogūnų laiškų (smulkintų),

1 sauja žaliųjų žirnelių,

1 skiltelė česnako (pagal skonį),

1 žiupsnelis druskos,

maltų juodųjų pipirų,

aliejaus kepimui.

Gaminimo būdas:

Žuvies filė supjaustome kąsnio dydžio gabaliukais. Pabarstome druska, pipirais. Keptuvėje įkaitiname aliejų ir apkepame žuvies gabalėlius.

Svogūną ir česnaką pasmulkiname, morką supjaustome griežinėliais, pastarnoką plonais gabalėliais, brokolį išskirstome žiedais.

Keptuvėje ištirpiname sviestą. Sudedame svogūnus. Pakepiname, kol taps gražios auksinės spalvos.

Tada sudedame česnaką, morkas, pastarnoką ir pakepiname kelias minutes. Sudedame žuvies filė, brokolius, žirnelius. Pagardiname druska. Pilame grietinėlę ir patroškiname apie 10 min. Pabarstome smulkintais svogūnų laiškais.

Žuvies suktinukai su daržovėmis ir mocarela sūriu

Pikantiško skonio žuvies suktinukai, kurie turėtų patikti net patiems išrankiausiems

Jums reikės:

4 vienetai baltos žuvies filė,

100 gramų mocarela sūrio,

1 morka (vidutinio dydžio),

1 svogūnas (nedidelis),

5 šaukšteliai kaparėlių,

šiek tiek citrinų sulčių pagal skonį,

druskos pagal skonį,

pipirų pagal skonį,

krapų pagal poreikį,

grietinės pagal poreikį,

sultinio šiek tiek,

aliejaus (kepimui).

Gaminimo būdas:

Žuvies filė nuplauti, gerai nusausinti, pagardinti druska, pipirais ir apšlakstyti citrinos sultimis.

Morkas nuskusti, sutarkuoti stambia tarka ir apkepti keptuvėje kartu su smulkintu svogūnu, kol suminkštės. Pabaigoje pabarstyti druskos, pipirų ir palikti atvėsti. Mocarelą taip pat sutarkuoti stambia tarka.

Ant kiekvieno žuvies filė gabalėlio dėti sluoksnį apkeptų morkų su svogūnu, po šaukštelį kaparėlių, sluoksnį sutarkuotos mocarelos. Susukti į suktinuką ir susmeigti smeigtuku.

Paruoštus suktinukus trumpai apkepti keptuvėje iš abiejų pusių, po to įpilti šiek tiek sultinio, kad galėtų troškintis, kad apsemtų beveik pusę suktinukų.

Galiausiai įdėti grietinės, sudėti prieskonius, įdėti šaukštelį kaparėlių, uždengti ir patroškinti ant mažos ugnies apie 8-10 minučių. Pabaigoje sudėti smulkintus krapus.

*Cynthia Sass, „7 Potential Benefits of Fish Oil, According to a Nutritionist“, Health, paskelbta 2021 m. sausio 30 d. https://www.health.com/nutrition/fish-oil-benefits