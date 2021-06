Štai kas nutiks, jei atsisakysite angliavandenių: pasekmės gali būti visai ne tokios, kokių tikitės

Norintys sulieknėti žmonės neretai atsisako angliavandenių – daugelis jų patikėjo žvaigždžių, kurios laikosi mažai angliavandenių turinčios dietos, istorijomis.

Gydytojai, dietologai ir oficialios gairės nurodo, kad angliavandeniai – būtina subalansuotos mitybos dalis. Jų teigimu, mažai angliavandenių turinti dieta ne tik skatina nutukimą, bet ir kenkia sveikatai.

Harvardo medicinos mokyklos teigimu, nevalgant angliavandenių, organizmas negaus jam reikalingos energijos ir daugybės normaliai funkcijai reikalingų medžiagų.

Skaitykite toliau ir sužinokite, kaip organizmas reaguoja į tai, kad atsisakėte angliavandenių.

Virškinimo sistemos diskomfortas

Atsisakantys angliavandenių vengia ankštinių, daržovių, vaisių, grūdų produktų, vadinasi, negali tikėtis, kad su maistu gaus palankamą skaidulų kiekį.

Remiantis „American Journal of Gastroenterology“ paskelbtu straipsniu, skaidulos ne tik suteikia sotumo jausmą, bet ir padeda virškinti, išlaikyti sveiką virškinimo sistemą.

Skaidulos naudingos ir tuo, kad jos pripildo žarnyną ir pasotina. Svarbu ir tai, kad sotumas pasiekiamas gaunant mažiau kalorijų nei maitinantis produktais, kuriuose nėra ar yra mažiau angliavandenių. Valgydami tokius angliavandenių šaltinius kaip makaronai, ryžiai ar bulvės žmonės gali suvartoti didesnį kiekį maisto produktų nesuvartodami per didelio kalorijų kiekio ir gaudami daugiau naudos.

Dar vienas nemalonumas: negaunant pakankamai skaidulų, užkietėja viduriai – tai ne tik trukdo gerai savijautai, bet ir neleidžia sulieknėti.

Širdies negalavimai

Galima pamanyti, kad angliavandenių turinčio maisto, pavyzdžiui, keptų bulvyčių ar spurgų atsisakymas bus į naudą širdžiai. Nors šie produktai, kuriuose daug „tuščių“ kalorijų, iš tiesų gali nulemti daugybę įvairių sveikatos problemų, nesitikėkite, kad gyvenimas be jokių angliavandenių pagerins sveikatą.

Remiantis „The Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition“ paskelbtu tyrimu, mityba be angliavandenių ilgainiui gali padidinti širdies ir kraujagyslių ligų, aritmijos riziką. Bent retkarčiais įtraukite angliavandenius į mitybą, kad išvengtumėte šių problemų.

Kalio ir kitų mikroelementų trūkumas

Atsisakant angliavandenių organizmui gali trūkti kai kurių naudingų medžiagų.

Kalis yra vienas iš pagrindinių mineralų, prarandamų atsisakius angliavandenių. Ilgainiui dėl to gali padidėti kraujospūdis.

Atsisakius angliavandenių negaunama ir kitų svarbių vitaminų, mineralų. Tokie angliavandeniai, kaip juodieji ryžiai, soros, miežiai, pupelės ar lęšiai turi daug B grupės vitaminų, kurie būtini normaliai medžiagų apykaitai, nervų sistemos veiklai, kraujodaros sistemai.

Remiantis „The Journal of the International Society of Sports Nutrition“ atliktu tyrimu, negaunant angliavandenių organizme ima trūkti ir vitaminų D, E, chromo, jodo ir molibdeno. Šios maistinės medžiagos užtikrina tinkamas organizmo funkcijas ir sveikatą, o jų trūkstant gali imti slinkti plaukai, padidėti svoris, suprastėti atmintis ir išsivystyti kitos negalios.

Gali sutrikti miegas

Siekdami numesti svorio ir atsisakydami angliavandenių kartu su fiziologiniais pokyčiais galima tikėtis ir kai kurių psichinių šalutinių reiškinių. Remiantis „Pediatrics“ paskelbtu tyrimu, atsisakius šios grupės maistinių medžiagų, pablogėja miego kokybė.

Jei jums reikia gerai išsimiegoti ir būti žvaliems bei budriems, pasirūpinkite, kad organizmas gautų bent šiek tiek angliavandenių.

Be angliavandenių kamuoja alkio pojūtis ir trūksta laimės jausmo

Atsisakę angliavandenių žmonės iš pradžių gali sulieknėti, tačiau jiems sunku išlaikyti sulieknėjusias formas, nes ilgam pašalinti angliavandenius iš kasdienio raciono yra sudėtinga.

Daugelis tokios dietos besilaikančių žmonių nuolat jaučiasi alkani. Dėl to dažnas nusivilia savimi, pastangomis sulieknėti – ir grįžta prie ankstesnių įpročių.

Angliavandeniai skatina laimės hormono serotonino, endorfinų išsiskyrimą – visa tai gerina smegenų veiklą. Štai kodėl jums norisi angliavandenių, kai jaučiatės nuliūdę ar pavargę. Problema ta, kad tuomet griebiamasi rafinuotų ar saldžių angliavandenių, kurie sukelia priklausomybę, tad jų norisi vėl.

Reguliariai kelis kartus per dieną aprūpindami kūną sveikais angliavandeniais jūs aprūpinate smegenis degalais, kurių reikia optimaliai jų veiklai, dėl to jaučiatės laimingi – ir dėl to bus lengviau mesti svorį.

Parengta pagal „Daily Mail“ ir „Eat this“