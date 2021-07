Kol sezonas – pasimėgaukite vyšniomis: itin tiks saugantiems širdį ar kūno linijas

„Pirkėjai labai laukia šviežio derliaus uogų, todėl nuolat bendradarbiaujame tiek su vietiniais, tiek ir užsienio tiekėjais, kad galėtume užtikrinti platų jų asortimentą. Kol lietuviškų vyšnių reikia dar palaukti, naujojo derliaus uogos į parduotuves jau atkeliauja iš Vengrijos.

Tai, kad lietuviai noriai į savo krepšelius deda šios rūšies uogas, rodo ir pardavimų duomenys: paprastai per sezoną nuperkama apie 70 tūkst. kilogramų vyšnių“, – teigia V.Budrienė.

Pasak jos, šiltuoju metų sezonu paklausios būna ir braškės, trešnės, šilauogės. Šviežių uogų kategorija iš esmės auga visus metus, o jų pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo apie 20 proc.

Vyšnios valgomos ne tik kaip užkandis, iš jų gaminami ir įvairiausi kompotai, sultys, verdamos uogienės ar jomis gardinami pyragai ir kiti desertai. Vyšnios yra ne tik skanios, bet ir itin naudingos organizmui. Jose gausu vitaminų bei antioksidantų. Be to, vyšnias įtraukus į racioną gali pagerėti miego kokybė.

Į Europą atnešė paukščiai

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių ekspertė, pasakoja, kad vyšnios pirmiausia augo derlingose vietovėse tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų. Į Europą veikiausiai jas atnešė paukščiai.

Pirmieji šias uogas pradėjo auginti senovės graikai, vėliau jomis susižavėjo ir romėnai, kurie vis didino užauginamą jų skaičių. XV a. prijaukintos naminės vyšnios paplito visoje Europoje, o nuo XVII a. šios uogos pasiekė ir Ameriką.

J.Sabaitienė sako, kad į kasdienį racioną vyšnias įtraukti labai paprasta. Vyšnios dažnai yra derinamos su šokoladu, jomis gardinami įvairūs tortai, pyragai, keksiukai, iš vyšnių gaminami ir gaivūs sorbetai ar ledai.

Šios uogos puikiai tinka įvairioms vaisių salotoms, jos derinamos su natūraliu jogurtu ir granola, blyneliais, vafliais. Iš vyšnių verdamos uogienės, džemai, netgi gaminami padažai ar salsos, kurios yra derinamos prie įvairių mėsos patiekalų.

Gerina miego kokybę, puikiai tinka sportuojantiems

Vyšnios, priklausomai nuo rūšies, gali būti nuo ryškiai iki tamsiai raudonos, beveik juodos spalvos.

Tačiau nepriklausomai nuo veislės – šios uogos yra labai maistingos ir organizmą stipriai aprūpinančios skaidulomis, vitaminais bei antioksidantais. Be to, vyšniose yra mažai kalorijų. Viename puodelyje uogų yra vos 97 kalorijos, todėl jos puikiai tinka tiems, kurie meta svorį, o reguliarus jų vartojimas padeda kovoti su antsvoriu.

Vyšnios pasižymi vitaminų C, A ir K, kalio, magnio ir kalcio gausa. Be to, jose galima rasti ir natūralaus melatonino – medžiagos, kurios vartojimas gerina miego kokybę. Kaip teigia ekspertė, reguliarus vyšnių vartojimas gerina širdies darbą, mažina su senėjimu susijusius procesus.

Jas valgyti itin sveika sportuojantiems, mat vyšniose esančios gerosios medžiagos pagreitina raumenų atsistatymą bei sumažina fizinio krūvio sukeltą raumenų skausmą.

J.Sabaitienė siūlo vištienos salotų su vyšniomis bei gaivinančio kokteilio receptus.

Vištienos salotos su vyšniomis

Reikės:

keptos kubeliais supjaustytos vištienos krūtinėlės

saujos špinatų

1 puodelio susmulkinto gorgonzolos sūrio

saujos susmulkintų šviežių vyšnių

1 puodelio susmulkintų graikinių riešutų

šlakelio aukščiausios kokybės alyvuogių aliejaus

šlakelio raudonojo vyno acto

žiupsnelio druskos

žiupsnelio pipirų

Kaip gaminti

Sudėkite špinatus į didelį salotų dubenį. Ant viršaus dėkite vištieną, sūrį, vyšnias ir graikinius riešutus. Gautą mišinį pagardinkite druska, pipirais, aliejumi ir actu. Viską gerai sumaišykite.

Glotnutis su vyšniomis ir bananais

Reikės:

300 g vyšnių

150 g natūralaus jogurto

banano

0,5 arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto

Kaip gaminti

Visus ingredientus sudėkite į trintuvą ir sutrinkite. Jeigu norisi vėsiau – į gėrimą galite įdėti ledo kubelių. Skanaus!