Saldūs, tačiau nekaloringi

„Džiaugiamės galėdami pasiūlyti platų įvairiausių šviežio derliaus vaisių asortimentą. Vaisiai yra vienas tų produktų, be kurių vasara neįsivaizduojama, todėl šios kategorijos produktai dažnai atsiduria pirkinių krepšeliuose.

Pastebime, kad pirkėjai šiltąjį sezoną gausiai renkasi kaulavaisius: nektarinus, abrikosus, slyvas, vyšnias ar trešnes. Persikai – taip pat populiarus kaulavaisių pasirinkimas, o daugiausiai šių vaisių parduodama liepos mėnesį. Dėl palankaus klimato persikai yra vežami iš saulėtos Ispanijos, kiek mažiau jų atgabenama iš Graikijos“, – sako Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ekspertė.

Anot ekspertės, šie vaisiai ne tik itin skanūs, sultingi, bet ir labai naudingi sveikatai. Kaulavaisių įtraukimas į kasdienį racioną padeda reguliuoti kraujo spaudimą bei kūno svorį. Jie ypač tiks smaližiams, kuriems nuolat norisi paužkandžiauti saldumynais – kaulavaisių skonis išsiskiria saldumu, tačiau būtent šie sultingi vaisiai turi labai nedaug kalorijų. Be to, sakoma, kad suvalgę persiką ar nektariną, gauname beveik visą reikalingą C vitamino dienos normą.

„Įvairių rūšių persikai, nektarinai, slyvos, vyšnios, trešnės arba abrikosai puikiai tiks ne tik kaip gaivus užkandis. Kaulavaisiai – nuostabus ingredientas, tinkantis įvairiausiems desertams pagardinti. Jie puikiai dera su ledais, maskarponės kremu, pavlovai ar panakotai paskaninti. Be to, juos galima derinti ir su mėsa, ypač paukštienos patiekalais, dėti į įvairiausias salotas, glotnučius, kokteilius ar virti džemus, netgi kepti grilyje“, – sako J.Sabaitienė.

Atskleidė naudingąsias savybes

J.Sabaitienė atskleidžia ir daugiau priežasčių, kodėl į savo racioną turėtume įtraukti daugiau kaulavaisių.

Persikai. Tai skanūs, saldūs ir naudingi vaisiai. Juose labai mažai kalorijų – viename vidutinio dydžio persike yra vos 70 kalorijų. Be to, viename persike yra 13,2 proc. vitamino C dienos dozės. Šis vitaminas padeda gyti žaizdoms, stiprina imuninę sistemą. Persikų vartojimas taip pat padeda atsikratyti laisvųjų radikalų – medžiagų, skatinančių įvairių ligų, tarp jų ir vėžio išsivystymą. Persikai taip pat naudingi širdies bei kraujagyslių sveikatai, drėkina ir skaistina odą.

Plokštieji persikai. Plokščiųjų persikų kilmės šalis – Kinija. Jie išsiskiria įdomia forma ir kur kas blyškesne spalva. Be to, šios rūšies persikai yra saldesni nei įprasti persikai. Jie, kaip ir įprasti persikai, pasižymi didele vitamino C gausa. Be to, juose yra daug kalio bei skaidulų.

Vyšnios. Prinokusios vyšnios pasižymi baktericidinėmis, antianeminėmis, organizmą stiprinančiomis savybėmis, taip pat jos veikia kaip natūralūs antibiotikai, gerina žarnyno veiklą, virškinimą. Kaip ir kitose rūgščiose uogose, jose gausu už miego kokybę atsakingo melatonino, organizmui naudingų antioksidantų. Vyšnios ar trešnės dažnai ne tik valgomos vienos, bet iš jų verdamos ir įvairios uogienės.

Nektarinai. Nektarinuose gausu vitaminų ir mineralų, įskaitant betakarotiną, kuris suteikia jiems geltonai raudoną spalvą. Be to, nektarinai pasižymi ir vandens gausa, 100 g nektarinų yra apie 85 proc. vandens. Šie vaisiai taip ir puikus vitamino C, karotinoidų ir kalio šaltinis. Jie organizmui taip pat suteikia ir E bei B grupės vitaminų, kalcio, skaidulų ir šiek tiek geležies. Dėl didelio gerųjų medžiagų kiekio tiek persikai, tiek nektarinai pasižymi puikiomis antioksidacinėmis savybėmis.

Abrikosai. Abrikosai taip pat pasižymi betakarotino gausa. Ši medžiaga padeda apsaugoti odą nuo saulės nudegimų ir papildomų UV spindulių pažeidimų. Antioksidantai, tokie, kaip vitaminai E ir C, yra žinomi dėl savo organizmą ir odą stiprinančių savybių. Be to, abrikosų vartojimas padeda sumažinti ankstyvų raukšlių požymius ir pagerinti odos elastingumą. Mitybos specialistai rekomenduoja valgyti abrikosus norintiems turėti ne tik gražią odą, bet ir plaukus, nes juose esantis didelis vitaminų kiekis skatina plaukų augimą ir apsaugo nuo jų slinkimo.

Slyvos. Slyvos, kaip ir kiti kaulavaisiai pasižymi didele antioksidantų gausa. Šie vaisiai puikiai tinka ir tiems, kurie skundžiasi sutrikusiu virškinimu. Reguliarus slyvų vartojimas reguliuoja cukraus kiekį kraujyje ir taip padeda sumažinti riziką susirgti diabetu. Kadangi šiuose vaisiuose randama nemažai vitamino K, kalio, magnio bei fosforo – jų vartojimas stiprina kaulų sveiktą.

J.Sabaitienė siūlo ir itin paprastus, tačiau labai skanius špinatų ir bazilikų salotų su slyvomis bei grilyje keptų persikų receptus.

Špinatų ir bazilikų salotos su slyvomis

Reikės:

2 šaukštų alyvuogių aliejaus

2 šaukštų šviežių citrinos sulčių

2 šaukštų šviežių apelsinų sulčių

1 valgomojo šaukšto balzaminio acto

1 arbatinio šaukštelio tarkuotos apelsino žievelės

1 arbatinio šaukštelio tarkuotos citrinos žievelės

žiupsnelio druskos bei pipirų

didelės saujos špinatų

2 puodelių suplėšytų bazilikų lapų

kelių supjaustytų slyvų

Kaip gaminti

Pirmiausia nedideliame dubenyje sumaišykite alyvuogių aliejų, citrinos ir apelsinų sultis, actą bei apelsino ir citrinos žieveles. Viską lengvai pagardinkite druska ir juodaisiais pipirais.

Į kitą didelį dubenį sudėkite špinatus, bazilikus, slyvas, viską užpilkite padažu ir gerai išmaišykite. Patiekite su mėgstamais paukštienos patiekalais.

Grilyje kepti persikai

Reikės:

2 valgomųjų šaukštų maskarponės sūrio

100 ml grietinėlės

3 v. š. medaus

4 persikų

1 arbatinio šaukštelio miltelinio cukraus

Kaip gaminti

Persikus perpjaukite pusiau ir išimkite kaulus. Vaisiaus plokštumą plonu sluoksniu aptepkite medumi. Sudėkite vaisiaus puseles plokščiąją dalimi ant įkaitinto grilio ir kepkite apie 3 minutes.

Maskarponės sūrį išsukite su milteliniu cukrum ir iki standžių putų išplakta grietinėle.

Į kepto vaisiaus puselės vidurį įdėkite po šaukštelį su kaupu maskarponės mišinio. Skanaus!