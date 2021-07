Jeigu bijote, kad ryte kankins sąžinės priekaištai, kad vakare ir vėl prisikirtote maisto, kuris augina kilogramus, sprendimas paprastas – užkąsti tokio maisto, kuris nekenkia figūrai.

Štai 8 produktai, kuriuos galima valgyti net ir naktį.

Burokėliai

Burokėliai organizmui naudingi tuo, kad juose yra didelis kiekis betaino – medžiagos, reguliuojančios riebalų apykaitą.

Tokio šios medžiagos kiekio, koks randamas burokėliuose, nėra jokiame kitame produkte.

Be to, betainas padeda deginti riebalus, nes jis skatina geresnį maistinių mežiagų pasisavinimą.

Kietai virti kiaušiniai

Kiaušiniuose yra daug baltymų, sveikųjų riebalų ir mažai kalorijų (158 kalorijos 100 g kiaušinio). Jei vakarais ar naktimis jus dažnai užklumpa alkio priepuoliai, iš anksto išsivirkite kiaušinių ir laikykite šaldytuve.

Beje, jei juos supjaustysite ir sumaišysite su tarkuotomis morkomis ir salierais, turėsite sveikas ir maistingas salotas.

Baltymų omletas

Kitas naktipiečių variantas kiaušinių tema – omletas vien tik iš baltymų. Pagardinkite jį pipirais, ciberžolėmis ar Provanso žolelėmis ir mėgaukitės naktipiečiais nesijaudindami dėl papildomų kilogramų.

Varškė

Varškę galima mėgti arba jos nekęsti, tačiau neįmanoma paneigti to, kad tai puikus produktas, kai kalbama apie dietą ir mitybą.

Kad nebūtų taip nuobodu ją valgyti, paskaninkite ją cinamonu, kokosų drožlėmis ar medumi. Gero apetito!

Mėlynės arba šilauogės

Vėlyviems užkandžiams tinka visos uogos, tačiau mėlynės ar šilauogės – ypač, nes jose ne tik mažai kalorijų, bet ir gausu svarbių antioksidantų, kurie saugo nuo piktybinių navikų, širdies ir daugybės kitų ligų.

Be to, jose yra kalio, magnio, fosforo, geležies, vitaminų A, C, B1, B6, vitamino PP ir dar daugybės kitų mineralų. Tik 44 kalorijos 100 gramų: tai didžiulė nauda ir puikus skonis vienoje stiklinėje.

Salierai

Veikiausiai esate daug girdėję apie maistines šios daržovės savybes ir tai, kad jas virškindamas organizmas sudegina daugiau kalorijų nei gauna. Dėl šio fakto mitybos specialistai vis dar ginčijasi, tačiau bet kuriuo atveju 100 g salierų yra vos 16 kalorijų, todėl jie yra visiškai nekenksmingi figūrai.

Be to, salieruose yra daug skaidulų ir vandens, o tai reiškia, kad greitai pasisotinsite ir po to saldžiai miegosite.

Morkos

Saldu, trašku, sveika – ko reikia daugiau? Tikriausiai visų vitaminų ir antioksidantų, kuriais pasižymi šios daržovės. Taigi, dviejose morkose rasite paros dozę beta karoteno, kuris aktyviai dalyvauja organizmo antioksidacinėje gynyboje.

Be to, morkos pasižymi antiseptiniu, analgetiniu, priešuždegiminiu poveikiu, jos taip pat padeda pagerinti odos būklę ir puikiai pasotina, o tai itin svarbu.

Beje, jei kramsnoti vienas morkas per daug nuobodu, siūlome pamirkyti jas avinžirnių humuse, o tai taip pat nepakenks figūrai. Turėsite skanų ir sveiką užkandį.

Kepti obuoliai

Obuoliai normalizuoja virškinamojo trakto darbą, mažina cholesterolio kiekį, o kepti obuoliai dar ir primena desertą. Siūlome jų išsikepti: pašalinkite sėklalizdžius, pagardinkite šlakeliu medaus, apibarstykite cinamonu ir dėkite į karštą orkaitę ar mikrobangų krosnelę.

Beje, obuoliuose yra medžiagų, kurios skatina gerą miegą. Tad tai puikus užkandis, kuriuo galima užbaigti dieną.

Parengta pagal „Marie Claire“