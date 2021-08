Pasimėgaukite slyvomis: naudingos ir saugantiems figūrą, ir sutrikus virškinimui

„Slyvų sezonas įpusėjo. Dar liepos pabaigoje parduotuvėse pasirodžius šviežių slyvų iš Turkijos, Bosnijos ir Hercogovinos bei Vengrijos derliui slyvos sulaukė didžiulio pirkėjų susidomėjimo. Visgi daugiausia slyvų yra parduodama ankstyvą rudenį, rugsėjo mėnesį“, – pasakoja Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių ekspertė, pasakoja, kad slyvos vienas seniausių pasaulio vaisių, kuris yra auginamas bene visame pasaulyje. Visgi daugiausia jų yra užauginama Kinijoje, Rumunijoje bei Serbijoje.

Slyvos ypač mėgstamos Gruzijoje, iš šių vaisių tame krašte gaminamas chakapulis – troškinys, kuris yra vienas mėgstamiausių gruzinų patiekalų. Troškinys gaminamas iš avienos, veršienos, įvairiausių prieskoninių žolelių ir slyvų.

Rumunijoje ir Moldovoje slyvomis įdaromi tradiciniai virtiniai. Anglijoje ypač populiarūs saldieji slyvų pyragai. Slyvos mėgstamos ir turkų virtuvėje. Šios šalies žmonės slyvas mėgsta maišyti su cukrumi ir ryžiais.

J.Sabaitienė dalijasi ir dar keliais neįtikėtais faktais apie saldžiąsias slyvas.

Gausios vitaminais. Šie vaisiai puikiai tinka tiems, kurie skundžiasi sutrikusiu virškinimu. Reguliarus slyvų vartojimas reguliuoja cukraus kiekį kraujyje ir padeda sumažinti riziką susirgti diabetu. Kadangi šiuose vaisiuose randama nemažai vitamino K, kalio, magnio bei fosforo – jų vartojimas stiprina kaulų sveikatą. Be to, slyvose gausu antioksidantų.

Aprūpina organizmą skysčiais. Kaip teigia ekspertė, slyvų įtraukimas į kasdienį racioną organizme palaiko skysčių balansą, mat slyvas sudaro net 87 proc. vandens. Be to, slyvose mažai kalorijų – 100 gramų slyvų yra vos 46 kalorijos, todėl šiais vaisiais be sąžinės graužaties gali mėgautis ir reguliuojantys savo svorį.

Naudingos tiek šviežios, tiek džiovintos. Vaisių ir daržovių ekspertės teigimu, organizmui naudingos yra ne tik šviežios, bet ir džiovintos slyvos. Nors džiovintose slyvose yra daugiau kalorijų – jose galima rasti didžiulį antioksidantų kiekį. Džiovintose slyvose yra daugiau vitamino K, taip pat B grupės vitaminų ir mineralų. Jose taip pat gausu ląstelienos ir angliavandenių.

Populiarios visame pasaulyje. Slyvų yra daugybės įvairių veislių. Kiekviena jų pasižymi unikaliu dydžiu, spalva, forma ir skoniu. Tačiau visos slyvų veislės, kurias sutinkame šiandien, atsirado iš dviejų pagrindinių slyvų rūšių: japoniškų ir europinių. Japoniškos slyvos atsirado Kinijoje ir buvo pristatytos Japonijoje tik prieš 300 metų. Europinių slyvų kilmė – Kaukazo kalnų regionas. Šiuo metu slyvų medžiai aptinkami visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą.

Žydi skirtingais mėnesiais. Kaip pasakoja ekspertė, skirtingose šalyse slyvos žydi skirtingais mėnesiais. Pavyzdžiui, sausio mėnesį slyvų medžiai pražysta Taivane, o balandžio pradžioje jos sužydi Jungtinėje Karalystėje, balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje šie vaismedžiai sužydi ir Lietuvoje.

Naudojama ir slyvmedžių mediena. Nors slyvmedžių medienos komerciškai įsigyti nelabai įmanoma, mėgėjai ir kiti medžio meistrai šio medžio medieną mėgsta naudoti muzikos instrumentų, peilių rankenų ir kitų daiktų gamybai.

Populiarios rytiečių mitologijoje. Remiantis kinų mitologija, „nemirtingieji“ mito slyvomis, kad padidintų savo jėgas ir gyvybingumą. Tuo metu Japonijoje manoma, kad slyvos medžiai apsaugo nuo piktųjų dvasių, todėl šiuos medžius dažnai sutikti galima bene kiekviename Japonijos sode.

J.Sabaitienė siūlo daugiau slyvų įtraukti į kasdienį racioną ir dalijasi keliais receptais.

Kepta antis su slyvomis

Reikės:

apie 1,75 kg sveriančios anties

druskos

8 supjaustytų slyvų

supjaustyto raudonojo svogūno

stiklinės sultinio

žvaigždinio anyžiaus

2 cinamono lazdelių

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 160 laipsnių. Antį padėkite ant kepimui skirtų grotelių. Įtrinkite druska ir kepkite apie pusantros valandos. Po kepančia antimi padėkite indą riebalams, kuriuose vėliau galėsite išsikepti bulves.

Tuomet į kepimo skardą suberkite slyvas, raudonąjį svogūną, supilkite vištienos sultinį, žvaigždinį anyžių ir cinamono lazdeles, ant viršaus uždėkite antį. Viską kepkite dar apie valandą 25 minutes.

Iškepusiai ančiai leiskite apie 20 miunčių pailsėti. Patiekite su slyvų padažu ir mėgstamu garnyru.

Slyvų salotos su kietuoju sūriu

Reikės:

2 šaukštų raudonojo vyno acto

šaukštelio medaus

žiupsnelio juodųjų pipirų

5 ketvirčiais supjaustytų slyvų

puodelio itin plonai, skustuku supjaustyto kietojo sūrio

šlakelio alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos

šviežių bazilikų lapelių

Kaip gaminti

Nedideliame indelyje sumaišykite actą, medų ir žiupsnelį druskos bei pipirų ir viską gerai išmaišykite, kad medus ištirptų. Tuomet į didesnį indą sudėkite supjaustytas slyvas bei kietąjį sūrį. Ant ingredientų užpilkite padažą ir viską atsargiai išmaišykite. Ant viršaus uždėkite daugiau kietojo sūrio, viską dar šiek tiek apliekite aliejumi, jeigu norisi – pagardinkite druska bei šviežiai maltais pipirais.

Papuoškite šviežiais bazilikais.

Skanaus!