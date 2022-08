Kaip Lina atrado naują rutiną su „ColonWell“, kuri ištirpdė kilogramus ir išsprendė žarnyno bėdas

– „ColonWell“ buvo sukurtas prieš daugiau nei 10 metų. Produktas turi gausų būrį nuolatinių vartotojų, bet vis dar atsiranda tų, kurie nėra jo bandę. Kur jūs pirmą kartą išgirdote apie šį produktą?

– Pirmą kartą apie „ColonWell“ išgirdau per radiją. Vėliau nuolat girdėjau gerus atsiliepimus ir galiausiai sužinojau apie sveikatinimo projektą Kaune. Atsiradus galimybei dalyvauti projekte, iškart užsiregistravau ir buvau atrinkta.

– Sveikatinimo projektas garsėja ne tik dideliu populiarumu, bet ir tuo, kad žmonės Kokiu tikslu dalyvauti projekte ryžotės jūs?

– Norėjau numesti per pandemiją priaugtą svorį ir apskritai siekiau pagerinti savijautą. Jaučiausi labai „sunki“, kankino pilvo pūtimo ir kitos žarnyno problemos.

– Ar anksčiau jau bandėte spręsti su svoriu ir prasta žarnyno būkle susijusias problemas?

– Bandžiau arbatas, skirtas lieknėjimui, bet jomis nusivyliau ir dar pakenkiau sveikatai. Laikiausi įvairių dietų, bet visos jos baigdavosi trečią dieną. Domėjausi, kur galėčiau rasti natūralų būdą ne tik mesti svorį, bet ir pagerinti savijautą.

–Organizatoriai pastebi, kad projektas suburia ypač daug moterų, kurios anksčiau yra nusivylę įvairiais lieknėjimo būdais. Papasakokite, kaip atrodė jūsų draugystės su „ColonWell“ pradžia?

– Neslėpsiu, bet iš pradžių jaučiau nemalonius pojūčius žarnyne. Išsigandau, kad šis produktas man netinka, tačiau nedariau skubotų išvadų. Paskambinau projekto organizatoriams, kurie paaiškino, kad šie pojūčiai yra normalūs ir rodo prastą žarnyno būklę. Jie rekomendavo palaukti kelias dienas. Ir ką jūs galvojate? Po trijų dienų viskas apsivertė aukštyn kojomis: dingo reto tuštinimosi problemos, per 2 savaites numečiau 2 kilogramus, kasdien jaučiausi vis lengvesnė.

– Kaip „ColonWell“ sekėsi vartoti toliau? Kurie rezultatai jus džiugino labiausiai?

– Projekto pradžioje atrodė, kad svarbiausia numesti svorio. Iš viso numečiau 4 kilogramus nuo ten, kur labiausiai reikėjo, nes gerokai sumažėjo apimtys. Be to, atsikračiau pilvo pūtimo bėdų apie kurias ilgus metus gėdijausi kalbėti. Džiugina, kad susitvarkė odos būklė. Šie rezultatai stipriai prisidėjo prie to, kad ėmiau pasitikėti savimi kaip niekada anksčiau.

– Kaip manote, kokia yra „ColonWell“ vartojimo paslaptis, leidžianti daugeliui jo vartotojų iš naujo atrasti gyvenimo džiaugsmą?

– Kartu su „Colonwell“ mano gyvenime atsirado sveikesnio gyvenimo rutina. Paskutinį kartą valgau 18 valandą, o po valandos išgeriu „Colonwell“. Jokio vakarinio persivalgymo! Visa šeima pradėjome gyventi sveikiau: valgome daugiau daržovių ir vaisių, dažniau troškiname maistą, geriame daugiau vandens. Galiausiai pajaučiau, kad sumažėjo poreikis saldumynams. Anksčiau beprotiškai norėdavau jų, tačiau su „Colonwell“ šis poreikis dingo. Apskritai pasikeitė mano mąstymas: atsirado noras skaityti maisto prekių etiketes ir daugiau judėti.

– Į paskutinį etapą atrinktos dalyvės gauna skirtingus sveikatinimo iššūkius. Kuris iššūkis atiteko Jums?

– Man teko sukti lanką 30 minučių per dieną. Įsivaizdavau, kad bus tikrai nesunku, bet klydau. Šiaip ne taip „prisijaukinau“ lanką ir aš.

– Ar turite planą, ką darysite, kad šie pasiekimai nebūtų vienkartiniai?

– Gyvensiu taip pat, kaip ir prasidėjus projektui. Tuo įsitikinau per šv. Velykas, kuomet valgiau daug „sunkaus“ maisto, neturėjau „Colonwell“, mažai judėjau ir vėl tapau apsunkusi. Supratau, kad daugiau nebenoriu taip jaustis. Laimei, kitą dieną grįžusi į rutiną su „ColonWell“ jaučiausi puikiai.

– Jums atiteko ne tik pirma vieta, bet ir 500 eurų dovanų čekis SPA paslaugoms. Ar tikėjotės nugalėti projekte?

– Dalyvavimas projekte ir naujoji rutina man yra didžiausios pergalės. Nesitikėjau, kad čia sutiksiu tiek sau artimų moterų ir su jomis bendrausiu lig šiol. Viso projekto metu mes buvome ne konkurentės, o viena kitą palaikėme. Užimti pirmos vietos nesitikėjau, tačiau viso projekto metu buvau ypač nuoširdi. Džiaugiuosi, kad mano natūralumas sužavėjo organizatorius. Vyras pradžioje skeptiškai žiūrėjo į dalyvavimą projekte, bet vėliau pats ėmė vartoti „Colonwell“ ir, žinoma, džiaugėsi pergale.

– Klausantis jūsų istorijos, norisi ja dalintis su kitais. Ar rekomendavote „ColonWell“ savo pažįstamiems?

– Po projekto draugės ėmė pasakoti apie savo žarnyno bėdas ir prašė mano patarimų. Žinoma, rekomendavau vartoti „Colonwell“, bet kartu stengiausi jas motyvuoti, dalintis žiniomis ir domėtis, kaip joms sekasi. Projekto paskaitų metu vaistininkas Mantas Jakimavičius į mano galvą sudėjo daug gerų ir įkvepiančių minčių apie sveikatingumą, tad jaučiu pareigą jomis dalintis su kitais.“

