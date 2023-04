Mitybos specialistė įvardijo didžiausias klaidas, trukdančias sulieknėti: pagrindinė – stresas

Pataria neskubėti

Kaip pasakojo mitybos specialistė Agnė Katinauskienė, klientams, prieš jiems pradedant siekti užsibrėžto tikslo sulieknėti, pataria neskubėti, mėgautis procesu ir šia diena, negalvoti tik apie galutinį tikslą, o naujus įpročius į savo rutiną įtraukti pažingsniui.

„Senus įpročius iš karto keisdami naujais patiriame šoką, kuris lemia trumpalaikį rezultatą. Lieknėjimo procese galutinio tikslo netgi nėra, nes sveikos gyvensenos principais turėtume vadovautis didžiąją dalį savo gyvenimo – ne tik norėdami pasiekti norimą rezultatą, bet ir jį išlaikyti.

Pagalvokite, kiek ilgai ištvertumėte versdami save sunkiai plušėti sporto salėje ir laikytis griežtos dietos? Tokie „rėmai“ priveda ne tik prie fizinių, bet ir psichologinių problemų. Kiekvieno siekiamybė turėtų būti sveikas kūnas ir laimingas žmogus, o visa tai mums gali suteikti sveikatai palanki mityba ir saikingas sportas“, – komentavo mitybos specialistė.

Pašnekovė įvardijo sveikatai palankios mitybos principus, kuriais turėtume vadovautis:

valgykite reguliariai, 3–5 kartus per dieną, kas 3–4 valandas. Taip skrandyje buvęs maistas spės susivirškinti, sklandžiau veiks virškinimo sistema.

Valgykite subalansuotą maistą.

Palikite bent 12 valandų nevalgymo tarpą nuo vakarienės iki pusryčių ir leiskite virškinimo sistemai pailsėti.

Gerkite reikiamą kiekį vandens – ne mažiau nei 2 litrus per parą, vanduo taip pat turi didelę įtaką lieknėjant, todėl jeigu jo geriate per mažai, tikėtina, kad svoris keisis lėtai.

Išsimiegokite bent 7–8 valandas per parą. Jei nepailsite, trūksta energijos, jos stygių norisi kompensuoti beverčiu maistu, saldumynais, o tai mus tolina nuo norimo rezultato.

Į mitybą įtraukite kuo daugiau šviežių daržovių ir vaisių.

Vartokite mažiau druskos turinčių produktų.

Jei žmogus neturi sveikatos problemų, per mėnesį normalu ir sveika atsikratyti maždaug 4–5 kilogramų svorio.

Sveikatai – visos maisto medžiagos

Patiekaluose turėtų nestigti visų maistinių medžiagų: baltymų, riebalų, angliavandenių, skaidulų, vitaminų ir mineralų. Specialistės žodžiais, klaidinga manyti, jog atsisakius angliavandenių svoris kris greičiau. Galbūt, svorio numesti pavyks, tačiau jau netrukus ims stigti energijos, kils noras užkandžiauti beverčiu maistu, o svoris ne tik sustos kritęs, bet ir sugrįš.

Riebalai taip pat yra labai svarbus akcentas mityboje, jie susiję su moterų hormonų balansu, organų veikla, imunitetu.

Baltymai – mūsų raumenų ir ląstelių statybinė medžiaga, jie svarbūs smegenų ir imuninės sistemos veiklai, baltymai suteikia sotumo jausmą, todėl svarbu valgyti įvairų maistą, tik saikingai.

Vanduo taip pat būtinas: padeda palaikyti normalų skysčių kiekį kūne, išplauna toksinus, padeda palaikyti tokias kūno funkcijas kaip virškinimas, maisto medžiagų įsisavinimas, greitesnė medžiagų apykaita.

„Savo klientams nerekomenduoju skaičiuoti kalorijų, nes ilgainiui taip susikuriame baimę valgyti. Žmonės vietoje maisto ima matyti skaičius, bijo, jog nuo kiekvieno kąsnio priaugs svorio. Visa tai tikrai nėra susiję su sveikos gyvensenos sąvoka, nes sveikai gyventi reiškia gyventi sveikame kūne ir jaustis gerai psichologiškai, o baimė suvalgyti per daug tikrai nėra gera psichologinė savijauta.

Reikia suvokti, kad svoris krenta ne tik dėl mažesnio kalorijų skaičiaus, o nuo subalansuoto maisto, kuriuo aprūpiname savo organizmą, kad jis galėtų sklandžiai funkcionuoti“, – paaiškino A. Katinauskienė.

Yra žmonių, kurie stebisi: valgo nedaug ar tik kartą per dieną, bet svoris nekrenta. Viskas dėl to, kad organizmas negauna pakankamai reikalingų maistinių medžiagų, negali sklandžiai veikti.

Padės tik nuoseklumas

„Tikslo išsikėlimas motyvuoja jo siekti. Žinodami, ką norime pasiekti, lengviau susidėliosime priemones, kuriomis jo sieksime. Tačiau reikia suprasti, kad motyvacija – laikinas dalykas, o pasiekti tikslą padės tik disciplina.

Nuoseklumas mums leidžia efektyviau judėti tikslo link, nors kartais atrodo, jog pokyčių „lentelėje“ nieko nevyksta, bet tik nuoseklus darbas ir darymas to, ką darei iki šiol, nepasidavimas – tokia sėkmės paslaptis“, – apibendrino pašnekovė.

Specialistė įspėja: negalima leisti sau visai nevalgyti ar valgyti tik kartą per dieną dėl greitesnio rezultato – tai kenkia medžiagų apykaitai. Be to, organizmas negauna kasdien reikalingų maistinių medžiagių.

Per didelis fizinis krūvis taip pat nepadės siekti tikslo. Aktyviai užsiimant sportu, jokiu būdu negalima badauti – toks organizmo alinimas ne tik nepadės numesti svorio, rizikuojate pakenkti sveikatai.

„Vien tik pakoregavus mitybą ir suvartojamų kalorijų kiekį, svoris kris, tačiau vandens, riebalų, raumenų sąskaita. Įtraukus fizinį aktyvumą, mūsų kūnas keisis kitaip, jausimės stipresni, turėsime daugiau energijos, formuosis raumenų masė, o riebalų masė mažės.

Aš esu už bet kokį fizinį aktyvumą, pavyzdžiui, per dieną nueiti 10 tūkst. žingsnių. Ne veltui sakoma, kad sportas – sveikata. Savijauta sportuojant nepalyginamai geresnė“, – patvirtino mitybos specialistė.