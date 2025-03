Šios daržovės vadinamos vitaminų karaliais – jei pavasarį kamuoja nuovargis ir peršalimai, privalote jas įtraukti į savo meniu

Nauda organizmui įvairiapusė

„Salotos ir špinatai nuo pat pirmojo derliaus sulaukia didelės paklausos. Nuolat glaudžiai bendradarbiaujame su Europos ir kitų šalių augintojais bei Lietuvos ūkininkais, tad pirkėjams galime pasiūlyti aukščiausios kokybės salotų ir špinatų. Ne veltui šios žaliosios daržovės vadinamos supermaistu. Špinatai ypač vertinami dėl didelio folio rūgšties kiekio, kitų sveikatai naudingų vitaminų bei mineralų – daugelio žmonių organizmui po žiemos jų trūksta, taigi, skatiname išbandyti sveikatai palankesnes daržoves ir pasigaminti gardžių patiekalų, kurie padėtų jaustis energingesniems“, – komentavo prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

Špinatai – universalios, subtilaus skonio daržovės, puikiai tinkančios gardinti salotas, jų dedama į vaisių kokteilius ar glotnučius, sriubas. Gerą nuotaiką visai šeimai sukurti padės špinatų blyneliai, šios žaliosios daržovės pravers gaminant įvairiausius padažus, pavyzdžiui, špinatų pesto.

Špinatai – labai lengvai virškinami, juose gausų vitamino C, B1, B2, folio rūgšties, karotino, jodo, geležies, fosforo, magnio, kalio, natrio, kalcio. Špinatų vartojimas gali padėti sumažinti cukraus kiekį kraujyje, pagerinti regėjimą, šios daržovės pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, palaiko gerą nuotaiką bei padeda nervų sistemai. Be to, tai yra puikus maistas kontroliuojantiems svorį.

Skaičiuojama, jog suvalgius 100 g šios daržovės, organizmas gaus du trečdalius vitamino A, beveik visą folio rūgšties normą, pusę vitamino C ir ketvirtadalį reikalingo magnio bei geležies kiekio.

Kokybė užtikrinama visuose etapuose

Jei norite, jog parduotuvėje įsigyti špinatai kuo ilgiau išliktų švieži, juos, parsineštus iš parduotuvės, patariama laikyti šaldytuve, sandariame inde, kitaip špinatai pradės greitai vysti. Žinoma, juos visuomet galima užšaldyti – šios daržovės išsaugos visas naudingąsias savybes.

Pirkėjai žino – „Iki“ parduotuvėse visuomet įsigys kokybiškų ir šviežių daržovių bei vaisių. „Iki“ yra įdiegusi trijų lygių šviežumo patikrą, kuri prasideda dar laboratorijoje tiriant apie 400 skirtingų pesticidų rūšių. Tuomet nuosavoje minilaboratorijoje tikrinama, ar kiekviena partija atitinka konkrečius kokybės rodiklius – pradedant nuo spalvos iki tokių detalių kaip cukrų kiekis.

Šviežioms gėrybėms patekus į sandėlius, atidžiai prižiūrima, kad būtų užtikrinamos kiekvienai konkrečiai rūšiai optimaliausios sąlygos. Galiausiai, pirminius patikros etapus įveikę ir į „Iki“ parduotuves patekę vaisiai bei daržovės toliau būna reguliariai tikrinami parduotuvės darbuotojų ir papildomi šviežiais.

„Pirkėjai, norintys valgyti sveiką, subalansuotą, visavertį maistą, turi platų pasirinkimą. Pavasarį pirkėjų krepšeliuose neabejotinai atsiduria šviežios daržovės, išauga ne tik špinatų ar salotų, bet ir agurkų, pomidorų, ridikėlių, lapinių salotų paklausa. Žinoma, pirkėjai nekantriai laukia ir lietuviškų uogų, pavyzdžiui, braškių“, – pasakojo G.Kitovė.

Špinatų blyneliai su feta

Reikės:

200 g špinatų;

130 g fetos sūrio;

2 kiaušinių;

170 ml. pasukų;

120 g miltų;

pusės a. š. kepimo miltelių;

druskos, pipirų pagal skonį;

aliejaus kepimui.

Gaminimas:

Špinatus nuplaukite ir smulkiai supjaustykite, susmulkinkite fetos sūrį. Dubenyje išplakite kiaušinius. Sudėkite troškintus špinatus, pasukas ir miltus su kepimo milteliais. Įdėkite susmulkintą fetą sūrį. Įberkite druskos ir pipirų. Įkaitinkite keptuvę, blynelius kepkite iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus.

Špinatų pesto

Reikės:

100 g šviežių špinatų lapų;

50 g kedro riešutų (arba graikinių riešutų);

50 g parmezano sūrio (arba kito kietojo sūrio);

2 skiltelių česnako;

100 ml alyvuogių aliejaus;

druskos ir pipirų pagal skonį;

pusės citrinos sulčių.

Gaminimas:

Špinatus gerai nuplaukite ir nusausinkite. Kedro riešutus pakepinkite sausoje keptuvėje, kol šiek tiek apskrus (apie 2–3 minutes). Česnako skilteles nulupkite ir smulkiai supjaustykite arba sutrinkite. Parmezano sūrį sutarkuokite. Visus ingredientus: špinatus, kedro riešutus, parmezano sūrį, česnaką ir alyvuogių aliejų sudėkite į virtuvinį kombainą. Trinkite, kol gausite vientisą masę. Jeigu norite skystesnio pesto, įpilkite daugiau alyvuogių aliejaus. Įpilkite citrinos sulčių, įdėkite druskos ir pipirų. Gerai išmaišykite. Pesto galite patiekti iš karto arba laikyti šaldytuve sandariame inde.

Patarimai

Jeigu neturite kedro riešutų, galite naudoti graikinius riešutus arba migdolus.

Pesto galite papildyti kitais žalumynais, pavyzdžiui, petražolėmis ar bazilikais.

Pesto puikiai tinka ne tik prie makaronų, bet ir kaip užtepėlė ant duonos, kaip padažas prie mėsos ar žuvies ar kaip salotų pagardas.

Špinatų pesto galite laikyti šaldytuve sandariame indelyje apie savaitę.

Skanaus!