Netikėtas pavojus sveikatai: štai kada avokadus valgyti rizikinga

Todėl labai svarbu subalansuotas jų vartojimas.

Avokadų maistinė vertė

Vis dėlto, avokadų maistinė vertė – įspūdinga. Šie vaisiai naudingi širdžiai dėl mononesočiųjų riebalų, kurie gali padėti sumažinti blogojo cholesterolio kiekį. Avokaduose taip pat yra B grupės vitaminų, vitaminai K, E, C. Be to, jie yra geras kalio šaltinis, kuris palaiko tinkamą širdies ir raumenų veiklą.

Tačiau valgant avokadus svarbiausia yra saikas. Kadangi avokadai yra kaloringi, jie gali sutrikdyti bendrą mitybos pusiausvyrą.

Kalorijos ir svorio valdymas

Kaip rašo „Tips and Tricks“, avokadai, nors ir maistingi, taip pat turi daug kalorijų. Todėl vartojant jį per dideliais kiekiais, gali kilti bėdų dėl svorio augimo. Kontroliuoti svorį svarbu dėl bendros sveikatos, o nuolat viršijant dienos kalorijų kiekį gali kilti bėdų dėl nutukimo, širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto.

Nepageidaujamos reakcijos

Avokaduose yra oksalatų – natūralių medžiagų, randamų daugelyje augalinės kilmės maisto produktų. Kai kuriems asmenims per didelis oksalatų vartojimas gali paskatinti inkstų akmenų susidarymą. Nors oksalatų kiekis avokaduose paprastai yra mažesnis nei kituose maisto produktuose, kuriuose yra daug oksalatų, asmenys, turintys inkstų akmenų, turėtų būti atsargūs.

Alergijos ir jautrumas

Kai kuriems žmonėms avokadai gali sukelti alergines reakcijas. Alergija gali pasireikšti niežuliu, patinimu ar dilgėline. Retais atvejais asmenys gali patirti sunkesnius simptomus, tokius kaip kvėpavimo sutrikimai. Nors alergijos avokadams yra retos, tie, kurie yra alergiški lateksui, beržų žiedadulkėms ar botaninės šeimos vaisiams, turėtų žinoti apie galimą kryžminę reakciją.

„Medical News Today“ rašo, kad avokadų alergijos išgydyti negalima. Sveikatos ekspertai žmonėms, sergantiems šia liga, rekomenduoja vengti avokadų.

Avokaduose taip pat yra tam tikrų angliavandenių, vadinamų FODMAP (fermentuojamiems oligosacharidams, disacharidams, monosacharidams ir polioliams). Asmenims, jautriems FODMAP, gali pasireikšti virškinimo sutrikimas, pilvo pūtimas ir dujų kaupimasis. Sergantiems dirgliosios žarnos sindromu (DŽS) ar panašiomis ligomis, patariama avokadus vartoti saikingai.

Nors avokadai teikia daug naudos, per didelis jų vartojimas gali sukelti nemalonių pasekmių ir sveikatos sutrikdymų.