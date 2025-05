Šį supermaistą pakanka užplikyti vandeniu: veikia kaip balzamas žarnynui, mažina kraujospūdį

Linų sėmenys buvo žinomi jau senovėje. Tai vienas seniausių žmogui žinomų augalinių produktų. Naudingos linų sėmenų savybės naudojamos natūralioje medicinoje, nes jos turi neįkainojamą poveikį mūsų sveikatai. Ne be reikalo jos vadinamos lietuvišku supermaistu – tai tikras maistinių medžiagų lobynas.

Linų sėmenyse daugiausia yra omega-3 ir omega-6 rūgščių, kurios yra labai vertingos sveikatai, taip pat baltymų ir maistinių skaidulų. Linų sėmenyse gausybė vitaminų C, E ir B grupės vitaminų (B1, B2, B3, B5, B6). Taip pat netrūksta folio rūgšties ir mineralų: kalcio, vario, magnio, mangano, cinko ir fosforo. 100 gramų linų sėmenų yra apie 534 kcal, riebalų – 42 g, angliavandenių – 29 g, baltymų – 18 g.

Linų sėmenys reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, todėl yra idealus produktas žmonėms, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu ar atsparumu insulinui. Linų sėmenys lėtina gliukozės pasisavinimo iš virškinamojo trakto procesą. Teigiamas to poveikis yra stabilaus cukraus kiekio kraujyje palaikymas po valgio.

Linų sėmenys palaiko kraujotakos sistemą ir padeda sumažinti kraujospūdį. Dėl alfa-linoleno rūgšties (ALA) jis turi stiprių priešuždegiminių savybių ir mažina uždegimą. Linų sėmenys taip pat sumažina peršalimo simptomus, tokius kaip gerklės skausmas ir kosulys. Tai teigiamai veikia odos, plaukų ir nagų būklę.

Linų sėmenys taip pat puikus maistas žmonėms, besirūpinantiems savo figūra. Tai ne tik gerina virškinimo sistemos veiklą, palengvina tuštinimosi problemas, bet ir padeda esant dirgliosios žarnos sindromui. Be to, dėl didelio skaidulų kiekio linų sėmenys mažina apetitą ir suteikia sotumo jausmą. Be to, reguliarus linų sėmenų vartojimas pašalina vandens susilaikymą organizme.

Linų sėmenys taip pat rekomenduojami siekiant sumažinti vėžio riziką. Lignanai, linų sėmenyse esantys junginiai, turi antioksidacinių savybių. Dėl to jie efektyviai neutralizuoja laisvųjų radikalų veiklą. Be to, jie apsaugo ląsteles nuo pažeidimų. Kai kurie tyrimai rodo, kad sistemingas šio produkto įtraukimas į savo kasdienę mitybą gali sumažinti nuo hormonų priklausomo vėžio (prostatos ar krūties vėžio) išsivystymo riziką.

Kaip įtraukti į mitybą?

Želė

Iš linų sėmenų galima ruošti želė, rekomenduojama nuo gerklės skausmo. Ji ruošiama iš džiovintų šeivamedžio žiedų arba liepžiedžių.

Ingredientai:

3 šaukštai linų sėmenų (maltų arba sveikų), 1 puodelis verdančio vandens, 1 valgomasis šaukštas džiovintų šeivamedžio žiedų (galima ramunėlių ar liepų), pusė arbatinio šaukštelio medaus. Paruošimas:

Džiovintus šeivamedžio žiedus užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite maždaug 5 minutėms. Kai žoleles pritrauks, užpilą nukoškite ir suberkite linų sėmenis. Palikite gėrimą 5–10 minučių, kol linų sėmenys išbrinks ir suminkštės. Galiausiai įdėkite pusę arbatinio šaukštelio medaus. Želė paruošta.

Linų sėmenų užtepėlė

Linų sėmenis galima naudoti ir kaip sumuštinių užtepėlės priedą. Siūlome sveiką užtepėlę su anakardžiais ir džiovintais pomidorais.

Ingredientai:

1/3 puodelio linų sėmenų, 4 šaukštai saulėgrąžų, 2 šaukštai anakardžių, 2 šaukštai žemės riešutų, 1/2 puodelio vandens, 10 saulėje džiovintų pomidorų aliejuje, 1 arbatinis šaukštelis raudonėlio, 2 arbatiniai šaukšteliai citrinos sulčių, 1 skiltelė česnako, druskos, pipirų. Paruošimas:

Sausoje, gerai įkaitintoje keptuvėje paskrudinkite saulėgrąžas, kol jos taps auksinės rudos spalvos. Į maišytuvą sudėkite linų sėmenis, dviejų rūšių riešutus ir skrudintas saulėgrąžas. Užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite apie 15–20 minučių. Tuo tarpu susmulkinkite džiovintus pomidorus ir išspauskite česnaką. Į išmirkytas sėklas įpilkite citrinos sulčių, druskos, pipirų, raudonėlio, česnako ir pomidorų. Viską sutrinkite iki vientisos masės.

Naminė granola su linų sėmenimis

Granola yra puikus pasirinkimas saldiems pusryčiams. Puikiai dera su natūraliu jogurtu ar pienu. Verta pasigaminti patiems namuose.

Ingredientai:

150 gramų avižinių dribsnių, 120 gramų susmulkintų riešutų (pvz., anakardžių ir migdolų), 3 šaukštai šviežiai maltų linų sėmenų, 3 šaukštai saulėgrąžų, 2 šaukštai kokoso drožlių, 2 šaukštai džiovintų goji uogų, 40 gramų kokosų aliejaus, 3 šaukštai medaus. Paruošimas:

Ištirpinkite kokosų aliejų į skystą formą. Suberkite visus ingredientus į didelį dubenį ir supilkite atvėsintą aliejų. Viską sumaišykite ir sudėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą. Įdėkite kepimo skardą į orkaitę ir kepkite apie 15 minučių iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Iškeptai granolai leiskite atvėsti ir laikykite sandariai uždarytame inde.