Šis gėrimas gali palengvinti senatvę ir padėti išvengti 11 pagrindinių lėtinių ligų

Tyrėjai nustatė, kad kava gali padėti moterims išlikti žvalioms, stiprioms ir protiškai sveikoms. Tačiau norint pasiekti teigiamų rezultatų, kavoje turi būti kofeino, nes tos, kurios geria kavą be kofeino, tokių teigiamų pokyčių nepajuto.

Tas pats pastebėta ir su arbatos mėgėjais – teigiamos naudos sveikatai neapčiuopta.

Dr. Sara Mahdavi iš Harvardo T.H. Chan visuomenės sveikatos mokyklos sakė: „Mūsų tyrimas yra pirmasis, kuriame tris dešimtmečius vertintas kavos poveikis kelioms senėjimo sritims. Išvados rodo, kad kofeino turinti kava senstant gali padėti išsaugoti tiek psichinę, tiek fizinę būklę.“

Mūsų tyrimas turi keletą pagrindinių privalumų. Per 30 metų stebėjimo, įvertinome kelis skirtingus ilgaamžiškumo ir sveiko senėjimo aspektus, taip pat sukaupėme labai išsamią informaciją apie mitybos ir gyvenimo būdo įpročius, kurie buvo renkami kas ketverius metus nuo tyrimo pradžios.“

Tyrėjai išnagrinėjo 47 513 moterų, dalyvavusių Slaugytojų sveikatos tyrime, kurio mitybos ir sveikatos duomenys buvo renkami nuo 1984 m.

Sveiko senėjimo sąvoka buvo apibrėžta kaip gyvenimas bent iki 70 metų be 11 pagrindinių lėtinių ligų, fizinių funkcijų palaikymas, gera psichinė sveikata be kognityvinių ar atminties sutrikimų. Po 30 metų stebėjimo specialistų komanda įvertino, kaip keitėsi žmonių sveikata su kiekvienu 80 mg kofeino doze per dieną.

Duomenys parodė, kad iki 2016 m. 3706 moterys atitiko visus sveiko senėjimo reikalavimus. Vidutinio amžiaus (45–60 m.) moterys paprastai suvartojo vidutiniškai 315 mg kofeino per dieną – maždaug tiek, kiek pagal šiandienos standartus yra trijuose mažuose puodeliuose kavos arba pusantro didelio puodelio. Daugiau nei 80 proc. šio kofeino buvo gaunama reguliariai geriant kavą.