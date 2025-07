Šis populiarus gėrimas stabdo senėjimą, prailgina gyvenimo trukmę

Šis poveikis gali paaiškinti, kodėl reguliarus kavos vartojimas siejamas su ilgesne žmogaus gyvenimo trukme.

Supratimas, kaip tiksliai veikia kofeinas, galėtų padėti sukurti vaistus, skatinančius sveiką senėjimą be pačio kofeino šalutinio poveikio. Tyrimo rezultatai paskelbti žurnale „Microbial Cell“.

Kaip tiksliai kofeinas veikia ląstelių senėjimą?

Kaip rašo nv.ua, tyrime naudotos Schizosaccharomyces pombe mielės, kurios dažnai naudojamos tiriant su DNR pažeidimais ir ląstelių ciklo sutrikimais susijusias ligas.

Mokslininkai sutelkė dėmesį į tai, kaip kofeinas veikia vidinius ląstelės mechanizmus, ypač dalijimosi ir genetinių pažeidimų taisymo procesus. Anksčiau buvo manoma, kad kofeinas veikia per mTORC1 receptorių, kuris atlieka svarbų vaidmenį priimant sprendimus dėl ląstelių augimo ir dalijimosi.

Tačiau naujas tyrimas parodė, kad kofeinas veikia per kitą signalinį kelią – AMPK, kuris aktyvuojamas, kai ląstelėje trūksta energijos. Buvo nustatyti du svarbūs šio kelio taškai, kuriuos veikia kofeinas: vienas susijęs su DNR pažeidimų šalinimu, kitas – su DNR padvigubinimu prieš dalijimąsi.

Poveikis buvo dviprasmis: viena vertus, kofeinas trikdė DNR taisymą, kita vertus – padarė ląsteles jautresnes genetiniams pažeidimams. Norint suprasti, ar kofeinas gali apsaugoti žmogaus ląsteles nuo senėjimo, būtini tolesni tyrimai su ne žmogaus organizmais.

Tačiau net jei vien kofeino nepakaktų, vaistai, veikiantys AMPK – pavyzdžiui, metforminas, gerai žinomas vaistas nuo diabeto – gali būti daug žadantys.

Reguliarus trijų puodelių kavos per dieną vartojimas siejamas su mažesne priešlaikinės mirties rizika ir gyvenimo trukmės pailgėjimu beveik dviem metais. Be to, rytinė kava turi stipresnį poveikį nei popietinė – tai susiję su įtaka bioritmams ir hormonų lygiui.