4 daržovės, kurių geriau nevalgyti žalių: žmonės nežino, kokį pavojų sau kelia

Šiose daržovėse yra daug bakterijų ir parazitų, pavyzdžiui, E. coli ar net siūlinių kirmėlių su kiaušinėliais.
Patekę į organizmą jie gali sukelti rimtas ligas: traukulius, cisticerkozę, kepenų pažeidimus, galvos skausmą, cistų susidarymą raumenyse ir kt.
Kopūstai
Visi esame įpratę pjaustyti žalius kopūstus į salotas, ypač vasarą.
Tačiau Jangda įspėja, kad juose dažnai aptinkama siūlinių kirmėlių. Jų kiaušinėliai plika akimi nematomi.
Be to, jie sugeba išgyventi net apdoroti pesticidais.
Jų visiškai nenuplauna vanduo, todėl mitybos specialistė pataria kopūstus prieš naudojimą blanširuoti.
Ekspertas taip pat pabrėžė, kad žali kopūstai gali sukelti tam tikrų problemų IBS (dirgliosios žarnos sindromas) sergantiems žmonėms, nes juose yra daug stambiųjų skaidulų.
Saldžioji paprika
Daugelis mūsų į salotas deda žalių saldžiųjų paprikų, tačiau tai gali būti klaida.
Mitybos specialistai moko, kad labai svarbu kruopščiai pašalinti kotelius ir visas smulkias sėklas, nes jose dažniausiai būna parazitų kiaušinėlių. Pačią papriką prieš naudojimą reikia nuplauti karštu vandeniu.
Baklažanai
Baklažanų sėklose, kaip ir saldžiosiose paprikose, yra parazitų kiaušinėlių. Jangda sako, kad šią daržovę prieš vartojimą reikia paruošti.
Be to, baklažanus galima vadinti itin sudėtinga daržove, nes jie sunkiai virškinami ir gali sukelti pilvo pūtimą.
Špinatai
Nors špinatai labai vertingi maistine prasme, juose dažnai būna E. coli bakterijų.
Patekusios į organizmą jos sukelia skrandžio skausmą ir kitas virškinimo problemas.
Jei špinatai yra iš anksto paruošti, galite užkirsti kelią bakterijų dauginimuisi, be to, tai padeda išsiskirti dideliam kiekiui maistinių medžiagų, kurias organizmas geriau įsisavina.
