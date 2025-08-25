Įspėjo apie kavos ir vėžio sąsają: štai kada šis populiarus gėrimas gali padidinti riziką net šešis kartus

Remiantis duomenimis iš daugiau nei 450 tūkst. JK Biobanko dalyvių, nustatyta, kad tie, kurie kasdien išgerdavo aštuonis ar daugiau puodelių labai karštos arbatos ar kavos, vidutiniškai per 12 metų stebėjimo laikotarpį beveik šešis kartus dažniau išgirdo stemplės plokščialąstelinės karcinomos (ESCC) diagnozę nei tie, kurie negėrė karštų gėrimų.
Dalyvių buvo prašoma įvertinti savo mėgstamą karštų gėrimų temperatūrą. Apie 17 proc. pasirinko „labai karšta“, 66,5 proc. – „karšta“, o 15,3 proc. – „šilta“.
Tyrėjų teigimu, moterys dažniau nei vyrai rinkosi „labai karšta“, kas buvo apibrėžiama kaip daugiau nei 65 proc. temperatūra. Padidėjusi rizika taip pat buvo nustatyta tiems, kurie išgerdavo daugiau nei aštuonis puodelius per dieną.
Rizika padidėjo:
2,52 karto tiems, kurie gėrė keturis ar daugiau labai karštų gėrimų per dieną,
3,67 karto tiems, kurie gėrė keturis–šešis puodelius,
4,75 karto tiems, kurie gėrė šešis–aštuonis puodelius.
Kaip rašoma žurnale British Journal of Cancer, tyrėjai padarė išvadą: „Pastebėjome, kad JK arbatos ir kavos mėgėjai, kurie mėgo gėrimus karštus ar labai karštus, turėjo didesnį ESCC atvejų skaičių nei tie, kurie negėrė karštų gėrimų arba juos gėrė šiltus.“
Ekspertai pabrėžė, kad biologinis šio ryšio paaiškinimas nėra iki galo aiškus, rašo express.co.uk.
Vis dėlto jie pridūrė: „Viena hipotezė yra ta, kad įprastas labai karštų gėrimų vartojimas pažeidžia stemplės ląsteles, o tai gali prisidėti prie vėžio vystymosi.
Gyvūnų tyrimas parodė, kad labai karšto vandens (70 °C) gėrimas žiurkėms skatino navikų formavimąsi stemplės ikivėžiniuose pažeidimuose.“
Panašus tyrimas, atliktas 2019 m. Irane, nustatė, kad žmonės, gėrę arbatą esant 60 °C ar aukštesnei temperatūrai, turėjo didesnę riziką susirgti stemplės vėžiu.
Organizacijos analizėje priduriama: „Jeigu paliekate arbatą kelioms minutėms atvėsti dar jai plikantis arba įpylę šalto pieno, vargu ar padidinate stemplės vėžio riziką.“