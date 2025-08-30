Berniukas 7 metus valgė tik keptas bulves: štai kaip viskas pasibaigė

„Lennie visada buvo labai išrankus, ką valgo. Devyniais atvejais iš dešimties, kai klausdavau, ką nori vakarienei, jis atsakydavo: „keptą bulvę“. Jis valgydavo jas tik su pupelėmis ir sūriu, niekada nieko kito. Iš pradžių pernelyg nesijaudinome, nes galvojome, kad bulvės visai sveika, be to, jis daug sportavo ir buvo fiziškai aktyvus, bet energijos turėjo mažai. Dažnai eidavo miegoti jau 19 val., o koja nuolat nervingai trūkčiodavo“, – pasakojo jo mama Kayleigh.
34 metų Kayleigh, kuri augina ir kitą sūnų, šešiametį Brodie, baiminosi, jog Lennie galėjo paveldėti šeimos polinkį iš jos brolio, rašo Mirror.
„Mano brolis Connor kiekvieną dieną valgydavo tik KFC ir spurgą, tad galvojau, gal Lennie tiesiog labai išrankus. Nuvedžiau jį pas pediatrą, kuris pasakė, kad kaltas jo maistas, bet kai tik bandydavau pasiūlyti ką nors naujo, Lennie imdavo springti. Pietums kartais suvalgydavo tik „šviesius“ patiekalus, pavyzdžiui, bulvių vaflius, bet pagrindinė vakarienė beveik visada buvo kepta bulvė“, – pasakoji ji.
Iš nevilties jo mama Kayleigh kreipėsi į kognityvinį elgesio hipnoterapeutą Davidą Kilmurry. Po dviejų valandų hipnoterapijos seanso aštuonmetis pirmą kartą paragavo vasarinių vaisių kartu su kitais patiekalais. Kayleigh pasakoja, kad Lennie taip pat pastebimai paūgėjo ir jo energijos lygis smarkiai padidėjo.
„Internete perskaičiau apie kitą berniuką, kuriam gydytojas padėjo įveikti maisto apsėdimą, ir užsirašiau vizitui. Jis pasakė, kad Lennie turi maisto fobiją. Tai visiškai paaiškino jo elgesį, nes praktiškai visą savo gyvenimą jis valgė tik bulves.“
Jis taip pat pasakė, kad nervingas kojos trūkčiojimas buvo natūrali organizmo reakcija į maistinių medžiagų trūkumą. Tai buvo nuostabu, nes po vos vienos hipnoterapijos sesijos Lennie galėjo paragauti daugiau maisto produktų, pavyzdžiui, braškių ir bananų.
Baimė kitiems maisto produktams tarsi būtų išnykusi. Mano tėtis, kuris jį mato tik kas kelias savaites, netgi pasakė, kad jis paūgėjo, o praėjusią savaitę Lennie įveikė 5 km parko bėgimą. Jam netgi pavyko pagerinti savo geriausią laiką dviem minutėmis“, – džiaugėsi mama.
Dabar Lennie gali ragauti 24 skirtingus produktus, įskaitant daržoves ir vaisius, o keptų bulvių suvalgo tik kelis kartus per savaitę.
Ponas Kilmurry, kuris specializuojasi gydant žmones, turinčius vengiamojo/ribojančio maisto vartojimo sutrikimą, sakė: „Buvo tikra garbė susipažinti ir dirbti su Lennie, stebėti, kaip jis valgo visus šiuos nuostabius naujus produktus, yra įkvepiantis dalykas. Labai džiaugiuosi juo ir jo šeima.“