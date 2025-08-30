Kokį alyvuogių aliejų naudoti – visi virtuvės šefai pasakė tą patį: svarbiausia atkreipti dėmesį į vieną dalyką

Ypač tyras alyvuogių aliejus, dar vadinamas EVOO, paprastai yra aukštesnės kokybės nei paprastas alyvuogių aliejus – jis nes rafinuotas, spaustas šaltuoju būdu ir neapdorotas chemikalais ar karščiu. Paprastas alyvuogių aliejus dažniausiai yra šalto spaudimo ir rafinuotų aliejų mišinys, pasižymi švelnesniu skoniu, aukštesniu dūmų tašku ir yra gerokai pigesnis. Renkantis alyvuogių aliejų ar EVOO, žmones beveik visada paveikia kaina, tačiau alyvuogių aliejaus someljė ir „The Olive Oil Guy“ įkūrėjas Mazenas Assafas paaiškino, kad pasirinkimas nėra vien tik kainos klausimas.
„Renkantis alyvuogių aliejų, ieškokite skardinių arba tamsaus stiklo butelių – karštis, deguonis ir šviesa sunaikina skonį bei naudingąsias savybes, - portalui Express.co.uk sakė jis. - Rinkitės vienos kilmės aliejų, geriausia iš konkretaus regiono, pavyzdžiui, Spartos Graikijoje, ir venkite neaiškių "ES ir ne ES mišinių". Etiketėje ieškokite alyvuogių rūšies – pasaulyje jų yra apie 1600, kiekviena pasižymi unikaliu skoniu. Pagalvokite apie stalo alyvuoges, kurias valgote: kiekviena rūšis skiriasi skoniu. Jei butelyje nurodyta alyvuogių rūšis, tai jau žingsnis link autentiškumo pripažinimo.“
Dauguma šefų, maisto ekspertų ir alyvuogių aliejaus žinovų, rekomendavo skirtingus prekių ženklus, bet visus jungė viena savybė – iš kur aliejus kilęs.
Dauguma šefų ir ekspertų rekomendavo itališką alyvuogių aliejų.
Itališki alyvuogių aliejai Connor Robson, modernaus itališko restorano Bar Gigi vyriausiasis šefas, pasiūlė Frantoio Muraglia – alyvuogių aliejų, pagamintą iš šaltai spaustų Coratina alyvuogių, augančių Apulijos regione, Italijoje.
„John Lewis“ parduotuvėje jis kainuoja 41 svarą – ne pigus, tačiau supilstytas į gražius terakotos butelius su rankomis tapytais ornamentais, todėl puikiai tinka dovanoti gurmanams.
Ponas Robson pridūrė: „Tai prabanga, bet verta kiekvieno lašo. Namų virėjai gali lengvai pagerinti savo patiekalus pasirinkdami kokybišką, šalto spaudimo ypač tyrą alyvuogių aliejų. Jei butelyje tiesiog parašyta "alyvuogių aliejus", tikėtina, kad jis maišytas su pigesniais sėklų aliejais, kurių reikėtų vengti.“
Net jei nenorite tiek išleisti, kokybišką, prieinamą EVOO nesunku rasti – tereikia pasitikrinti etiketę. Geras EVOO turėtų turėti saugomos kilmės vietos nuorodą, tai reiškia, kad aliejus pagamintas konkrečiame regione ir spaustas tradiciniais metodais.
Šefas sakė: „Tai garantuoja, kad kokybė iš tiesų yra, ir kad aliejus jokiu būdu nebuvo apdorotas.“
Jungtinėje Karalystėje dirbantis gėrimų vadybininkas, vyno pirkėjas ir svetingumo konsultantas Jonathan Kleeman taip pat rekomendavo itališką alyvuogių aliejų – Manni iš Toskanos.
Ponas Kleeman pasakojo pirmą kartą šį aliejų išbandęs dirbdamas dviejų „Michelin“ žvaigždučių virtuvėje, kur jis buvo naudojamas keliuose patiekaluose, rašo express.co.uk.
Šis alyvuogių aliejus yra Armando Manni kūrinys – aistringo gurmano ir vyno kolekcininko, kuris kartu su Florencijos universitetu ir Italijos Nacionaline tyrimų taryba sukūrė visiškai naują procesą, vadinamą „gyvas aliejus“ (live oil).
Ekspertas paaiškino: „Praktiškai tai reiškia, kad ypač tyro aliejaus kokybė – savybės, dėl kurių jis taip vadinamas – išlieka iki dvejų metų. Daugumoje komercinių ypač tyrų alyvuogių aliejų ta kokybė, jei pasiseka, išsilaiko vos tris mėnesius.“
Kita ekspertė, palaikanti Toskanos alyvuogių aliejų, yra Giulia Crouch – maisto knygų autorė. Ji sakė, kad jos mėgstamiausias alyvuogių aliejus gaunamas iš mažo, ekologiško, šeimos valdomo ūkio šiame regione, vadinamo Fattoria La Vialla.
Šis alyvuogių aliejus užsakomas tiesiai iš gamintojo, o derliaus metai ir išpilstymo data aiškiai nurodyti etiketėje, todėl pirkėjas tiksliai žino, ką gauna.
Kaina – 35,10 svaro už du 750 ml butelius arba 15,15 svaro už vieną 500 ml butelį. Tai gana prieinama, o skonis – „švarus, sviestinis ir kartu kartokas“. Ponia Crouch šį alyvuogių aliejų rekomenduoja visiems ir pati naudoja visoje savo virtuvėje, įskaitant „salotas, užlašinimui ant duonos su traškios jūros druskos žiupsneliu ir net ant vanilinių ar šokoladinių ledų – stebėtinai nuostabiam desertui“.
Ji pridūrė: „Kadangi aliejus labai šviežias, jame taip pat išlieka daug naudingų junginių – vadinamųjų polifenolių. Tyrimai parodė, kad jie maitina gerąsias bakterijas mūsų žarnyno mikrobiome, todėl šis aliejus ne tik skanus, bet ir naudingas sveikatai.“
Jei ieškote kažko prieinamesnio ir geriau žinomo, žurnalas "Which?" paskelbė Filippo Berio alyvuogių aliejų „Geriausiu pirkiniu“ po aklo degustacijos testo, kuriame buvo lyginami trys ypač tyrų alyvuogių aliejų mišiniai iš Filippo Berio, Napolina ir Tesco.
Filippo Berio kaina – vos 7,50 svaro už 500 ml butelį „Tesco“ ir „Ocado“ parduotuvėse bei 8 svarai „Sainsbury's“. Tai prieinamas pasirinkimas tiems, kurie nori alyvuogių aliejaus įsigyti vietinėje parduotuvėje.
Alyvuogių aliejaus ekspertų komisijai patiko tamsaus stiklo Filippo Berio butelis, kuris apsaugo aliejų nuo UV spindulių, galinčių paveikti jo kokybę ir skonį.