Ne tik skanios: pamirštama šių daržovių nauda – mažina skausmą, kraujospūdį, greitina žaizdų gijimą

Uogos
Nors vasarą dažniau džiaugiamės braškėmis, serbentais ar vyšniomis, rudens pradžioje prisirpsta avietės, gervuogės, spanguolės, o kai kuriuose soduose vis dar galima rasti ir šilauogių, mėlynių ar agrastų. Vaistininkas R. Blynas įvardija, kad vienas naudingiausių vitaminų, aptinkamų šiose uogose, yra folio rūgštis arba vitaminas B9, o kadangi organizmas pats jo negamina, turime valgyti atitinkamus maisto produktus arba, prireikus, vartoti maisto papildus.
„Folio rūgštis įprastai siejama su besilaukiančiomis moterimis, kadangi ji itin svarbi kūdikio vystymuisi. Tačiau šio vitamino nauda yra gerokai platesnė – jis padeda išsaugoti raudonųjų kraujo kūnelių funkciją, turi įtakos ląstelių veiklai ir netgi dalyvauja DNR sintezėje“, – sako R. Blynas.
Jis atkreipia dėmesį, kad minėtose uogose taip pat galima rasti vitamino C, E ir K. Vitaminai C ir E yra stiprūs antioksidantai, padedantys organizmui sumažinti patiriamą oksidacinę pažaidą, palaikyti odos ir plaukų sveikatą, tinkamą kraujotaką, o vitaminas K pasižymi nauda širdžiai, kraujo krešėjimui ir kaulams.
Slyvos
Yra dešimtys skirtingų slyvų rūšių, besiskiriančių spalva, dydžiu bei skoniu. Anot vaistininko R. Blyno, slyvos neretai būna nuvertinamos, nors yra ne tik nekaloringos, bet ir kupinos įvairių naudingų medžiagų. Slyvose galima rasti cinko, niacino, vitaminų A, B6, C, E ir K, taip pat magnio, mangano, fosforo, geležies, tiamino ir kitų.
„Slyvose taip pat yra ir nemažai skaidulų, kurios padeda užtikrinti tinkamą žarnyno veiklą ir reguliarų tuštinimąsi. Kai kurie tyrimai rodo, kad šis vaisius skatina ir gerųjų žarnyno bakterijų dauginimąsi bei gali turėti teigiamą poveikį cholesterolio ir gliukozės kraujyje kontrolei“, – paaiškina vaistininkas.
Burokėliai
Anot R. Blyno – burokėliai ar natūralios jų sultys turėtų atsidurti kiekvieno žmogaus valgiaraštyje. Labiausiai jie žinomi dėl savo naudos kraujagyslėms – dėl burokėliuose esančių nitratų gali pagerėti kraujo cirkuliacija, sumažėti kraujo spaudimas. Šios daržovės taip pat turtingos skaidulomis, vitaminais B9 ir B6, magniu, vitaminu C. Dėl skaidulų ir vandens burokėliai gali būti naudingi siekiant pagerinti virškinimą, sumažinti apetitą. Juose esantys pigmentai taip pat pasižymi uždegimą mažinančiomis savybėmis bei nauda smegenų veiklai.
„Kasdienybėje pastebiu, kad burokėliais dažniau domisi geležies stokos anemija sergantys pacientai, tačiau jiems primenu, jog nors burokėliai ir turi geležies, jos kiekis šioje daržovėje yra per mažas, kad padėtų palengvinti šią sveikatos būklę. Skundžiantis sumažėjusiais hemoglobino ar feritino rodikliais, vertėtų kreiptis į gydytoją ar vaistininką dėl atitinkamo stiprumo maisto papildų rekomendavimo. Kai kuriais atvejais prireikia ir receptinių vaistų ar net lašinės infuzijos“, – įspėja vaistininkas.
Paprikos
Paprikos – vienas geriausių natūralių vitamino C ir kitų antioksidantų, tokių kaip vitaminas A bei E, šaltinių. Pastarieji vitaminai turi nemažai įtakos rūpinantis savo oda, greitesne jos regeneracija, žaizdų gijimu, taip pat siekiant sumažinti organizme vykstančius uždegiminius procesus. Vaistininkas R. Blynas įvardija, jog dėl sudėtyje esančių karotinoidų paprikos gali būti naudingos ir regėjimo funkcijai stiprinti.
„Štai aitriosiose paprikose, kuo jos aštresnės, tuo jose daugiau kapsaicino. Tai medžiaga, suteikianti aštrumą ir žinoma dėl skausmą mažinančių, priešuždegiminių savybių. Nors mokslinių tyrimų dar trūksta, manoma, kad kapsaicinas gali paspartinti metabolizmą, stimuliuoti skrandžio rūgščių gamybą ir sumažinti apetitą“, – sako jis.
Cukinijos
Pasak R. Blyno, nors cukinijos Lietuvoje yra gana populiarios dėl lengvo auginimo bei apdorojimo, neretai pamirštama, kad jos taip pat turi nemažai naudos. Cukinijos pasižymi ne tik mažu kaloringumu, bet ir dideliu kiekiu vandens, skaidulų, antioksidantų, magnio, fosforo. Jose taip pat apstu B grupės vitaminų: B6, B9 ir riboflavino.
„B grupės vitaminai reikalingi tinkamai nervų sistemos funkcijai ir smegenų veiklai palaikyti, jie taip pat siejami su energijos gamyba ir nuovargio mažinimu, imunine sistema, metabolizmu. Iš esmės cukinijos yra lengvai virškinamos, o termiškai jas apdorojus, neprarandama daug maistinių medžiagų“, – teigia vaistininkas.
Jis priduria, jog siekiant užtikrinti visavertę ir tinkamą mitybą, svarbiausia atsižvelgti į vartojamų maisto produktų įvairovę, stengtis, kad lėkštėje būtų kuo daugiau spalvų. Anot R. Blyno, per parą žmogus turėtų suvalgyti bent keletą porcijų skirtingų daržovių, uogų ar vaisių. Vis dėlto, jei tinkamos mitybos laikytis nepavyksta, atsiranda apie tam tikrų medžiagų trūkumą įspėjančių simptomų, būtina pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku.
