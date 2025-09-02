Prieš pusryčius nedarykite šios klaidos: tai kenkia ne tik sveikatai, bet ir išvaizdai

Nors pusryčių pasirinkimai dažnai atsiduria dėmesio centre, egzistuoja vienas itin svarbus prieš pusryčius atliekamas veiksmas, kuris gali tapti jūsų dietos sėkmės arba nesėkmės raktu – ir ši klaida neretai lieka nepastebėta.
Profesorius Franklinas Josephas, „Dr Frank's Weight Loss Clinic“ vadovas, pažymi, kad daug kalbama apie sveikus pusryčius, tačiau tai, ką darome iki pirmojo dienos valgymo, gali būti paslėpta priežastis, kodėl rezultatai nuvilia.
Nepamirškite šio būtino ryto ritualo
„Dauguma žmonių atsikėlę tiesiai keliauja į virtuvę ar pasiima kavos nė nesusimąstydami, – sakė jis. – Tačiau jei tinkamai neparuošiate savo kūno dienai, prarandate didžiulę galimybę paspartinti riebalų deginimą, pagerinti energiją ir natūraliai sureguliuoti apetitą.“
„Per naktį jūsų organizmas netenka vandens kvėpuojant ir prakaituojant, – paaiškino prof. Josephas. – Jeigu iškart neišgeriate vandens, dieną pradedate lengvos dehidratacijos būsenoje – tai gali sulėtinti medžiagų apykaitą, paskatinti potraukį saldumynams ir priversti jaustis apsunkusiais bei pavargusiais.“
Norint pasiekti geriausių rezultatų, profesorius rekomenduoja per pusvalandį nuo pabudimo išgerti 400–500 ml vandens ir įberti žiupsnelį aukštos kokybės jūros druskos arba elektrolitų papildą, kad pagerėtų įsisavinimas, rašo express.co.uk.
„Elektrolitai gali padaryti didelę įtaką, ypač jei ryte jaučiatės apsnūdę ar esate fiziškai aktyvūs, – pridūrė jis. – Jie palaiko hidrataciją ląstelių lygmeniu, todėl jaučiatės budresni ir energingesni.“
Kavos poveikis riebalų deginimui
Ryte iškart griebiantis kavos, galima sau labiau pakenkti nei padėti.
Profesorius Josephas įspėjo: „Kofeinas pirmiausia pakelia kortizolio – pagrindinio streso hormono – lygį, o tai gali trukdyti riebalų deginimui, skatinti riebalų kaupimąsi pilvo srityje ir didinti nerimo jausmą.“
Jis pataria kavą atidėti: „Idealu būtų luktelėti bent 60–90 minučių po pabudimo ir atsikėlimo metu atliktos hidratacijos, prieš išgeriant pirmąją kavą. Tai leidžia kortizoliui stabilizuotis ir padeda tolygiau reguliuoti energijos lygį visą dieną.“