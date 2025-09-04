Geriau už veido patempimus ir injekcijas: lyginti raukšles gydytoja siūlo valgant šiuos 7 produktus

Štai septyni produktai, kurie gali padėt organizmui sudrėkinti odą, išlyginti raukšles ir pagerinti jos tonusą. Jie veikia visą parą, kitaip nei kaukės ar kremai.
Daugelis žmonių suvalgo per mažai daržovių, todėl verta atrasti būdų, kaip jas ruošti taip, kad patiktų. Tačiau jei norite maksimaliai išnaudoti maistinę vertę, dažniau gaminkite tuos produktus, kuriuos aptarsime.
Pomidorai
Nesvarbu, ar troškinti su čili, ar kepti su vištiena – virtus pomidorus sveikiau valgyti nei žalius. Kaitinant pomidorus, antioksidantas likopenas tampa lengviau pasisavinamas. Jis gali padėti sumažinti lėtinių ligų, įskaitant kai kuriuos vėžio atvejus ir širdies ligas, riziką.
Kadangi likopenas tirpsta riebaluose, geriausia pomidorus (lengvai patroškintus, troškintus ar keptus) ruošti su šiek tiek alyvuogių aliejaus – taip pagerinsite jo įsisavinimą organizme. Klasikinis pasirinkimas – makaronai su šviežiu pomidorų padažu. Prie vakarienės puikiai tiks pomidorų sriuba. Netikėtos naudos suteiks pomidorų tyrė, įmaišyta į tokius patiekalus, kaip kišas ar humusas, rašo nv.ua.
Morkos
Garintos ar keptos morkos pasižymi didesniu beta-karoteno, antioksidanto, kuris organizme virsta vitaminu A (svarbiu akims, imuninei sistemai ir odai), pasisavinimu. Kalio ir skaidulų morkose išlieka ir po terminio apdorojimo, tad iš jų gausite daugiausiai naudos.
Patarimas: nepervirkite morkų, nes tai sumažins vitamino C kiekį. Gardus garnyras – keptos morkos su alyvuogių aliejumi, kuminu ir žiupsneliu jūros druskos. Taip pat galite išsivirti kreminės morkų ir imbiero sriubos.
Moliūgas
Kita daržovė, kuri yra naudingesnė virta nei žalia, – moliūgas, rudens klasika. Verdant moliūgą, kai kurios maistinės medžiagos, pavyzdžiui, beta-karotenas, tampa lengviau pasisavinamos. Beta-karotenas – vitamino A pirmtakas, todėl organizmas gali jį paversti vitaminu A. Moliūgą kepkite su alyvuogių aliejumi, bet venkite virimo ar garinimo, nes taip sumažėja vandenyje tirpių vitaminų kiekis. Keptą moliūgą galima derinti su pomidorų padažu. Mėgstamai sriubai moliūgas suteiks papildomos naudos ir tekstūros.
Špinatai
Špinatuose gausu svarbių mineralų, tokių kaip kalcis ir geležis. Bet yra viena problema – špinatuose esanti oksalo rūgštis apsunkina mineralų įsisavinimą. Terminio apdorojimo metu oksalo rūgštis suyra, tad mineralai tampa lengviau pasisavinami. Be to, suaktyvėja beta-karotenas. Kad išsaugotumėte kuo daugiau vitamino C, špinatus virkite trumpai – lengvai patroškinkite arba trumpai pavirkite garuose. Špinatus galima įdėti į sriubas, čili ar troškinius pačioje gaminimo pabaigoje. Virtus špinatus naudokite kaip burgerių užpilą. Greitam ir sveikam garnyrui špinatus išgarinkite su citrina.
Grybai
Grybai yra imunitetą stiprinančių medžiagų šaltinis. Tačiau žali jie gali būti sunkiau virškinami, todėl juos geriau apdoroti termiškai. Tai padidina antioksidantų, tokių kaip polifenoliai, kurie apsaugo ląstelių membranas, kiekį. Be to, pagerėja beta-gliukano (skaidulų rūšis) ir vitamino D pasisavinimas, kurie padeda kovoti su kenksmingais mikrobais.
Sveika mitybaraukšlėsjaunatviška oda
Rodyti daugiau žymių