Dar neatrasti skoniai suburia draugus

Marinuota mėsa, ryškios daržovės ar viliojančios jūrų gėrybės tampa ne tik maistu, bet ir draugus bei artimuosius suburiančiu skanėstu, šalia jų kuriami prisiminimai ir stiprinami ryšiai.
Nuo klasikinių šašlykų, kepsnių, mėsainių ir dešrainių iki gurmaniškų kebabų – kepsninė tampa mūsų kulinarinio kūrybiškumo įrodymu. Vis dėlto ne kiekvienas turi laiko, galimybių ar žinių, reikalingų namuose iš anksto pasiruošti burnoje tirpstančios, sultingos ir skanios mėsos.
Per daugybę metų ištobulinti „Norfos“ technologų marinuotos mėsos receptai leidžia pirkėjams pasiūlyti aukščiausios kokybės ir tobulų skonių dermę.
„Siekdami patenkinti paklausą „Norfos“ parduotuvėse kasdien užtikriname didelę griliui skirtų produktų įvairovę: nuo įvairiausių mėsos pusgaminių iki šviežių ar virtų dešrelių. Populiariausi išlieka kiaulienos ir vištienos gaminiai“, – sakė technologė.
Pasak D.Vaišvilienės, pardavimas rodo, kad grilio produktų iš vištienos poreikis vis didėja. Todėl „Rivonos“ specialistai džiaugiasi įsigyta nauja modernia vištienos marinavimo ir fasavimo įranga. Ji leidžia pirkėjams pasiūlyti įdomesnių marinatų ir daugiau vištienos produktų.
„Visi pusgaminiai mūsų įmonėje gaminami tik gavus „Norfos“ tinklo užsakymą ir iškart gabenami į parduotuves. Pakuotėse parduodamų marinuotų produktų galiojimas yra 5–7 dienos nuo pagaminimo, todėl pirkėją jie visada pasiekia itin švieži – vitrinose tokie gaminiai neužsibūna“, – sakė specialistė.
Mėsos technologė pabrėžė, kad optimalus mėsos marinavimosi laikas – para, tačiau jei nesuskubsite jos kepti praėjus 24 valandoms, rezultatas vis tiek nenuvils.
Mat marinavimosi procesas vyksta ir toliau, jau supakavus produktą.
Marinuoti produktai pakuojami po 400–600 gramų. Visi šašlykai supakuoti po 800–1000 gramų.
„Keičiantis vartotojų įpročiams, skoniams, kuriuos atidžiai stebime pagal tai, ką žmonės renkasi parduotuvėse, ieškome vis naujų sprendimų.
Kuriame naujas receptūras, ieškome sveikesnių ir natūralesnių prieskonių, marinatų, tobuliname pakuotes“, – kalbėjo D.Vaišvilienė.
„Rivonos“ specialistai nuolat ieško naujų sprendimų, juolab kad keičiasi ir pirkėjų skonis, įpročiai.
Įmonėje verda darbas – specialistai kuria naujas receptūras, ieško kitokių, galbūt dar neišmėgintų prieskonių ar jų mišinių, marinatų, tobulina ir pakuotes.
„Prieskonius mėsai marinuoti naudojame kuo natūralesnius, jais siekiame išgauti išraiškingą natūralų skonį. Prieš naujam gaminiui patenkant į parduotuves net keletą mėnesių vyksta kūrybos, bandymų etapai ir daugkartinės degustacijos“, – sakė D.Vaišvilienė.
Šį sezoną „Rivonos“ meistrai pirkėjams siūlo ne vieną marinuotos vištienos, tinkamos kepti lauke, naujovę. Marinuotos viščiukų sparnelių vidurinės dalys mėlynių marinate išsiskiria ne tik įspūdinga spalva, bet ir skoniu – jam būdingas lengvas saldumas. Su šiuo marinatu siūlomi ir marinuoti vištienos šlaunelių mėsos kepsneliai.
„Prieskonių fiesta“ – marinuotos viščiukų sparnelių tulpelės ragautojus žavi susipynusiais įvairių prieskonių aromatais. Pagrindinės skonių natos čia – cinamonas, citrusai ir kakava. Su tuo pačiu marinatu gaminamas ir vištienos šašlykas.
Gurmanams patiks ir klevų sirupo skonio marinate marinuota viščiukų sparnelių vidurinė dalis. Čia jaučiamas ne tik lietuvio gomuriui įprastas pomidorų, česnakų ir svogūnų skonis, bet ir gurmaniškas lengvas saldumas.
Pirkėjams siūlomas ir platus vištienos šašlyko pasirinkimas. „Grilio malonumas“ – šašlykas be kaulo, išsiskiriantis maloniu išraiškingu skoniu, kuriame jaučiamas kmynų poskonis. „Šeimos su jogurtu“ šašlykas patiks švelnaus skonio ir žolelių mėgėjams.
Vištienos šašlykas su kaulu „pfefferico“ marinate vilioja paprikų, česnakų ir garstyčių skoniu.
„Atnaujinome ir praėjusį sezoną itin pasiteisinusių marinuotų vištienos produktų iš linijos „Pažink šalį per skonį“ asortimentą. Tai – skirtingi skoniai, būdingi įvairioms šalims“, – sakė technologė.
Pirkėjams siūloma paragauti šios linijos marinuotų viščiukų blauzdelių be sąnario azijietiškame marinate. Tai japoniško stiliaus marinatas, kuriame jaučiamas lengvas saldumas ir lengvai užslėptas karis.
Marinuotos viščiukų tulpelės „Kuba“ išsiskiria iš visų kitų savo skonio savybėmis. Produktas tinka visai šeimai, nėra aštrus, gurmaniškumo suteikia poskonyje šiek tiek juntamas sūrio skonis.
Viščiukų sparnelių vidurinės dalies marinatas „Marokas“ yra ne tik išvaizdus, bet ir turtingo skonio. Tai marinatas, nukeliantis į patį Maroką: turi truputį saldumo, bet sykiu ir šiek tiek aštrumo, jame juntamas slyvų ir cinamono skonis.
Japoniško stiliaus gerbėjus įkvėps marinuoti vištienos kepsneliai „Japonija“, kuriuose juntamas lengvas saldumas ir lengvai užslėptas kario skonis. O Graikijos virtuvės gerbėjai privalo paragauti marinuotos vištienos filė „Graikija“, kurioje atsiskleidžia pikantiškas žolelių skonis.
Be jau pirkėjams pažįstamų ir pamėgtų kiaulienos šašlykų, kepsnių ir kitokių marinuotų gaminių, naujienų „Norfos“ parduotuvėse pateikiama ir šios mėsos gerbėjams.
Kiaulienos sprandinės šašlykas „Klevų bbq“ marinate džiugina juntamu pomidorų, česnakų, svogūnų skoniu su lengvu saldumu. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas „Cezario“ marinate – maloniu, išraiškingu skoniu, kuriame juntamas subtilus kmynų poskonis.
„Sausai marinuota mėsa populiari tarp pirkėjų, nes čia naudojami natūralūs prieskoniai, žolelės. Manau, kad pirkėjai tai vertina ir dėl to sugrįžta į „Norfos“ parduotuves“, – sakė mėsos technologė.
Kiaulienos šašlykas pipirų marinate leidžia turtingai atsiskleisti įvairių pipirų skoniui, kuris susipynęs su džiovintais svogūnais ir česnakais, jaučiamas lengvas aštrumas.
Riebesnės mėsos mėgėjams turėtų patikti marinuotas kiaulienos šoninės šašlykas „Draugų“. Ši naujiena šoninės gerbėjus nustebins česnakų ir citrusų skonių derme.
Pasak „Rivonos“ technologės, kepamosios dešrelės kiekvienais metais vis labiau populiarėja. Specialistė pabrėžė, kad kepti grilyje tinkamos tik šios rūšies dešrelės, nes jų sudėtyje nėra nitritinės druskos.
„Nitritams atsidūrus aukštesnėje nei 110 laipsnių temperatūroje, o kepimo metu visada tokia yra, susidaro tam tikri toksiški junginiai – nitrozaminai, kurie yra kancerogenai. Todėl ir pavadinime nurodyta „kepamosios“, kad vartotojui būtų aišku, jog jas galima kepti. Šių metų „Norfos“ prekybos tinklo naujovė – šias dešreles pamarinuoti, kad gaminys būtų dar išskirtinesnio skonio“, – sakė D.Vaišvilienė.
Greitai ir patogiai gamtoje išsikepti dešrelių norintys pirkėjai „Norfos“ vitrinose jų ras skirtingų rūšių bei įvairaus skonio.
Vištienos dešrelės „Šeimos“ vilioja švelniu grietinėlės ir trumų skoniu, klasikinio skonio marinuotos kepamosios dešrelės „pffeferico“ marinate ypatingos tuo, kad yra švelnaus skonio, bet marinatas joms suteikia paprikų, česnakų, garstyčių poskonių su lengvu saldumu.
Marinuotos vištienos kepamosios dešrelės „Klevų bbq“ marinate vilioja švelniu skoniu ir pomidorų, česnakų, svogūnų skoniu šiek tiek saldumo turinčiame marinate. „Laukinio česnako“ marinatas kepamosioms dešrelėms suteikia lengvą česnakinį poskonį ir lengvu rūgštumu primena šašlyką.
Jei norite šašlyko skonio, bet neturite laiko jo išsikepti, puiki išeitis – virtos marinuotos „Šašlyko skonio“ kepamosios dešrelės.
Pasak specialistės, marinuoti šonkauliai, marinuota antis, marinuotas viščiukas, keleto rūšių šašlykai yra gaminami ištisus metus, jų „Norfos“ tinklo parduotuvėse galima įsigyti ir žiemą. Didžiosiose parduotuvėse visus metus galima rasti ir sausai brandintos jautienos.
„Lietuviai vis dar laikosi savo skonio tradicijų – populiariausi mūsų marinuotos mėsos gaminiai yra ruošiami iš kiaulienos sprandinės, mentės. Produktus pirkėjams pateikiame patogiose pakuotėse – kibirėliuose, maišeliuose, pakuotėse su apsauginėmis dujomis. Pastarosios turi ilgesnį galiojimo terminą“, – pasakojo „Rivonos“ mėsos technologė.
Specialistė pabrėžė, kad kalbos, jog namuose galime pasiruošti kokybiškesnės mėsos, laužtos iš piršto. D.Vaišvilienė patikino, kad „Norfos“ pirkėjai gaus tik aukščiausios kokybės produktą. Produktai čia ruošiami iš šviežios mėsos, kuri išpjaustoma iš įmonėje paskerstų lietuviškos kilmės kiaulių itin modernioje mėsinėje.
Nors jau daugiau kaip 20 metų dirba šį darbą ir išmano visas subtilybes, dažnai marinuotą mėsą D.Vaišvilienė perka parduotuvėje. Tarp jos šeimos mėgstamiausių „Rivonos“ marinuotų gaminių – sausai marinuotas kiaulienos šašlykas ir vištienos gaminiai.
Vištienai marinuoti – moderniausia įranga
- 700 tonų – tiek mėsos ir jos gaminių į „Norfos“ parduotuves kas mėnesį išvažiuoja iš Šilalės rajone esančios „Rivonos“ mėsinės. Žmonės perka vis daugiau vištienos ir nori jos jau paruoštos: keptos, marinuotos ar lėtai virtos.
- Kad galėtų patenkinti šį pirkėjų poreikį, „Norfos“ prekybininkai ėmėsi permainų – vištieną čia dabar ruošia moderniausia įranga. Nors parduotuvėms pateikiama kur kas daugiau marinuotų vištienos gaminių, mėsinei reikia 30–40 proc. mažiau darbuotojų.
- „Planuodami modernizavimą mes įsigyjame ne pigesnę vakar dienos įrangą, o moderniausią rytojaus įrangą. Manau, kad tokio lygio įrangos vištienai marinuoti Lietuvoje tikrai nerastume. Tokios įrangos, kokią naudojame šiuo metu, nėra ir Vakarų pasaulyje“, – sakė bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
- Šių technologijų esmė – kuo giliau įterpti marinatą į mėsą, visą ją užmarinuoti vienodai, tolygiai paskirstyti prieskonius. Dabar šiam procesui pasitelkiamos moderniausios technikos naujovės.
- Produktas permaišomas su marinatu šaldomuose masažavimo įrenginiuose, kuriuose palaikoma žema temperatūra, yra vakuumas ir kiti kokybiškam ir saugiam produktui pagaminti reikalingi parametrai.
- Marinuotą produktą iškart pakuoja visiškai automatizuota vakuumavimo linija, ant produkto pakuotės uždedama galutinė ženklinimo etiketė su visa reikiama informacija.
- Keptos vištienos kulinarijos lentynose ir marinuotos vitrinose pardavimas padidėjo bene 30 proc. Tad akivaizdu, kad jau metus veikianti naujoji technika įrodė, jog buvo verta ją įsigyti.
