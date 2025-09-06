20 kg numetusi Agnė iš mitybos išbraukė vos tris dalykus: „Jaučiuosi lyg laimėjusi loterijoje“

– Papasakokite šiek tiek apie save.
– Man beveik 40 metų. Norvegijoje gyvenu nuo 2010 metų. Čia esu sukūrusi šeimą esu mama. Dirbu maisto sektoriuje.
– Kada pajutote poreikį keistis? Kiek svėrėte? Ar bandėte lieknėti savarankiškai?
– Pajutau poreikį pora praėjus porai metų po gimdymo, tačiau pati nenorėjau eksperimentuoti, nes esu tingi, nekantri ir noriu visko greičiau. Tada ir radau Brigitą, tai buvo 2019 metais. Pamaniau, kad 12 savaičių yra tikrai trumpas laiko tarpas, per kurį tiek daug moterų pasiekė stulbinančių rezultatų. Nereikėjo ilgai galvoti, nors ir žinojau, kad lengva nebus. Mano svoris buvo didelis – tuo metu svėriau apie 80 kg., o pati nesu aukšta.
– Kaip susiradote Brigitą? Ar ilgai svarstėte? Ar nebijojote, kad nepasieksite tikslo?
– Brigitą radau per Facebook. Bijojau, kad nepavyks, bet nebuvo, ko prarasti. Labai prastai jaučiausi savo kūne, turėjau daug sveikatos problemų, turėjau kažko imtis.
– Nuo ko prasidėjo pokyčiai ir kokie? Kaip teko keisti gyvenimo būdą, mitybą, įpročius ir pan.?
– Manau, buvo sunku pradžioje priprasti prie naujų įpročių, nepirkti visko, ką matau ir ko noriu, nepasiduoti reklamoms. Nepadėjo ir aplinkinių nesupratimas.
– Kas buvo sunkiausia?
– Maistas buvo sunkiausia dalis, nes aš viską dariau ne taip dariau: negėriau vandens, turėjau daug sveikatos problemų. Ką norėjau, tą valgiau ir sirgau nesuprasdama, nuo ko. Sportas taip pat buvo nauja patirtis. Pamėgau sportą, bet ne iškarto, reikėjo laiko suprasti, kiek daug man tai duoda.
– Ar darbas per atstumą su trenere nekėlė sunkumų?
– Tikrai ne, aš iki šios dienos vis dar sportuoju namie ir man labai patinka. (Kaip minėjau, esu tingi, namuose labai patogu, nereikia niekur važiuoti). Tad Brigitos sukurta programa man puikiai tinka. Taip pat pradėjau bėgioti lauke, važinėti dviračiu, žiemos metu slidinėju.
– Kaip pasikeitė mityba – ką išbraukėte iš meniu, o ką įtraukėte? Ar nebijojote, kad teks valgyti galbūt ne taip skaniai, kaip iki tol?
– Išbraukėme cukrų, baltus miltus, vengiam perdirbtų produktų, skamba nedaug, bet ženkliai sumažėjo pasirinkimas, ką galiu pirkti pirkti parduotuvėse, ir ką turėčiau gaminti namuose. Ką seniau valgydavau, man dabar nebeskanu. Įtraukiau daug daržovių, abiejose Brigitos knygose gausu nuostabių receptų, kuriuos taip pat įtraukiau į savo racioną. Jaučiuosi soti, sveika, energinga ir laiminga.
– Per kiek laiko pamatėte/pajutote pirmuosius pokyčius? Ar iš karto juos pastebėjo ir aplinkiniai?
– Jau po pirmos savaitės jaučiau ir mačiau pokyčius, tikrai buvo, ką mesti. Vyras iš karto pastebėjo, o kiti tik vėliau.
Aplinkiniai klausė, kam man to reikia, jie sakė: neverta teik stengtis. Vėliau net komentavo, kad jau gana, esu per liekna. Realiai niekas nepalaikė, tačiau kitiems niekada neįtiksi – nei kai esi sergantis, su viršsvoriu ir nelaimingas savo gyvenime, nei tada, kai gyveni sveikai, rūpiniesi savimi, atrodai stipri, sveika ir graži moteris. Kai šią gyvenseną propaguoju jau kelis metus, aplinkiniai įprato, kai kuriuos net motyvuoju keistis taip pat.
– Kaip pasikeitė svoris ir savijauta?
– Norėjosi nesustoti, norėjau dar geriau ir daugiau, atsirado daugiau energijos, geresnė nuotaika.
Prieš tai kamavo galvos, nugaros skausmai, sunkiai atsisėsdavau į mašiną, turėjau virškinimo problemų, skydliaukės sutrikimą, jaučiau net depresijos simptomus. Taip pat turėjau ir odos problemų.
Turėjau didelę puokštę simptomų ir ligų, ir jokių efektyvių tų problemų sprendimo būdų.
Tačiau visos mano sveikatos problemos tiesiog išnyko pakeitus savo įpročius. Sveika gyvensena man suteikė pasitikėjimo savimi, pradėjau mylėti save, jaustis seksuali, pagerėjo miego kokybė, dingo menstruacijų skausmai, jaučiuosi tiesiog pažinus savo kūną, dabar moku jaustis gerai tiesiog būdama su savimi, ko anksčiau nemokėjau.
– Ar turėjote žalingų įpročių, kurių atsikratėte?
– Alkoholis būdavo kaip atsipalaidavimo priemonė, dabar jį vartoju vis rečiau ir rečiau, įvertinu, ar tikrai verta, nes jis stabdo visą progresą.
Alkoholis yra lyg socialinis lubrikantas žmonėms, kurie neturi pasitikėjimo savimi, nemyli savęs arba myli nepakankamai. Anksčiau jausdavau pasitikėjimą savimi tik pavartojus alkoholio, o dabar to nebėra ir supratau, kaip svarbu tokias problemas spręsti laiku.
– Kaip ilgai esate sveikesnės gyvensenos kelyje?
– Savo sveikos gyvensenos kelionę su Brigita Petrule pradėjau 2019 metais, Brigita išmokė mane labai daug dalykų, kuriuos naudosiu visą likusį gyvenimą, seku toliau Brigitos profilius, stengiuosi mokytis. Eina jau šešti metai. Šie, paskutinieji, buvo geriausi. Po programos niekada nebeturėjau viršsvorio, nors ir nesilaikiau programos 100 proc. Bet turėjau aiškų planą, ką turiu daryti, kad jausčiausi puikiai.
– Kaip jaučiatės dabar, matydama save tokią, kokia buvote prieš programą?
– Kai Brigita atsiuntė man šias nuotraukas, kokia buvau, pagalvojau gal reikia užkasti telefoną, kad niekas nerastų šių nuotraukų ir senosios manęs. Šiandien man gaila senosios savęs, kad tiek daug ko nežinojau, kad taip savęs nemylėjau, kad leidau sau taip gyventi ir jaustis, bet kartu didžiuojuosi savimi dėl viso nueito kelio.
Dabar mano tikslas – kokybiška senatvė sveikam kūne ir prote, noriu ateityje tapti stipria ir linksma močiutė savo anūkams, noriu gyventi be skausmų. Didžiausia prabanga – tai mūsų sveikata, kuri nenuperkama pinigais, reikia teisingų įpročių ir disciplinos.
– Kaip leidžiate sau pasilepinti, atsipalaiduoti?
– Mėgstu keliauti, myliu gerus filmus, muziką, niekada nebuvau šokėja, bet dabar mėgstu ir šokti, dėlioti sudėtingus lego ir skaityti knygas. Dabar daug ką myliu, myliu savo gyvenimą. Tačiau kai norisi, saikingai pasilepinu nesveiku maistu ir desertais.
– Koks naudingiausias išmoktas dalykas?
– Kad su savimi reikia dirbti, motyvaciją reikia sau sukurti, o ne jos laukti. Išmokau valdyti stresą, spręsti problemas. Kas anksčiau atrodė neįmanoma, dabar yra įveikiama. Išmokau būti laiminga ir teisingai rūpintis savo kūnu. Brigitos sukurta 12 savaičių programa pakeitė mano gyvenimą.
– Ką patartumėte kitoms moterims, kurios nesiryžta pradėti keistis?
– Nustoti ieškoti pasiteisinimų, kodėl negaliu, nustoti atidėlioti – tiesiog imti ir daryti, o pradėjus nesustoti, stengti tol, kol bus taip, kaip nori. Po Brigitos pamokų ir programos aš jaučiuosi lyg laimėjus loterijoje naują ir geresnį gyvenimą.
Tai – nauji įpročiai, o ne dieta
Trenerė Brigita Petrulė atvira – Agnės pokyčiai yra stulbinantys. Sulieknėti 20 kilogramų buvo didelis tikslas, ilgas kelias, bet viskas įveikiama žengiant žingsnelį po žingsnelio.
„Galiu tik pasidžiaugti, kad ji mokėjo pasiimti iš programos visą 100 proc. naudą, viską pritaikė sau, daug stengėsi, buvo ir yra iš tų klienčių, kurios tiesiog padaro viską, ką reikia, be atsikalbinėjimų ir pasiteisinimų. Labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad galėjau padėti pakeisti jos gyvenseną, įpročius ir gyvenimo kokybę.
Klientes mokau ne laikinos dietos, kaip ištverti 12 savaičių..., o mokau kaip išmoktas taisykles per 12 savaičių naudoti visą likusi gyvenimą. Mano tikslas padėti kitiems jaustis geriau savo kūne, gyventi geriau, jaustis geriau ir tapti laimingesniems savo gyvenime.
Su visomis individualiai bendrauju kiekvieną dieną, palaikau, mokau ir vedu link išsikeltų tikslų. Agnės pokytis įrodo, kad programa suteikia ilgalaikius rezultatus, kad tai yra nauji įpročiai, o ne dieta“, – teigė trenerė B. Petrulė.
Dietatrenerėsveikai gyventi
