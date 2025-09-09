Rytais pradėjusi gerti šį gėrimą, po pusmečio moteris atsidūrė ligoninėje

Slaugytoja dirbanti Lynn pasakojo: „Tai buvo vienintelis pokytis, kurį buvau padariusi savo mityboje ir kasdienėje rutinoje. Su gydytoju išnagrinėjome visas galimybes, bet galiausiai tapo aišku, kad priežastis buvo mača.“
Lynn serga mažakraujyste – būkle, kai kraujyje trūksta sveikų raudonųjų kraujo kūnelių, pernešančių deguonį, tad anksčiau jau buvo turėjusi geležies trūkumą. Ji pradėjo reguliariai gerti mačą prieš pusmetį, siekdama įtraukti daugiau uždegimą mažinančių elementų į savo mitybą.
„Turėjau problemų dėl uždegimo, todėl gydytojas pasiūlė pakoreguoti mitybą. Mača ir žalia arbata apskritai yra žinomos dėl priešuždegiminių savybių, tad nusprendžiau ją gerti maždaug kartą per savaitę,“ – sakė Lynn.
JAV Nacionalinių sveikatos institutų remti tyrimai parodė, kad žalioji arbata (tarp jų ir mača) gali trukdyti organizmui pasisavinti geležį iš maisto. Arbatoje esančios natūralios medžiagos – katechinai – apsunkina geležies įsisavinimą, o tai itin svarbu žmonėms, kurie jau turi polinkį į geležies trūkumą.
Suprasti, kad vos kartą per savaitę išgerta mača galėjo išprovokuoti simptomus, buvo šokas.
„Tai kiek neramino, bet kaip sveikatos priežiūros specialistė išlikau rami. Nuo tada, kai buvau prijungta prie lašelinės, nebegeriu mačos, tik įprastą arbatą. Taip pat vartoju geležies papildus ir vitamino C tabletes, kad atstatyčiau rodiklius,“ – pasakojo Lynn, rašė „Mirror“.