Štai kas kavą paverčia žalinga: dietologai įspėja apie 9 dažniausias klaidas

Šiuolaikiniame pasaulyje yra nemažai būdų ir priemonių, kaip pagerinti kavos skonį. Tačiau daugelį iš jų lengva perdozuoti, todėl mėgstamas gėrimas tampa nenaudingas sveikatai. Portalas „Verywellhealth“ papasakojo, kaip galima sugadinti kavą, kartais net to nesuvokiant.
Diplomuota dietologė Lauren Panoff išvardijo 9 būdus, kas kavą paverčia žalinga.
1. Grietinėlė
Nors grietinėlė pagerina kavos skonį, jos kokybė gali būti abejotina. Be to, svarbu ir grietinėlės kiekis, kurį įpilate į puodelį.
Pavyzdžiui, tik 2 šaukštai vanilės skonio grietinėlės gali pridėti prie jūsų gėrimo dar 60 kalorijų, 2 gramus riebalų ir 10 gramų cukraus. Sveikesnis variantas būtų įpilti šiek tiek nesaldinto sojos arba avižų pieno, kuris taip pat suteikia kreminę konsistenciją be nereikalingų riebalų ir cukraus.
2. Cukrus ir dirbtiniai saldikliai
Cukrus kavą apsunkina nepageidaujamomis kalorijomis, kurios gali prisidėti prie cukrinio diabeto vystymosi ar svorio padidėjimo.
Pavyzdžiui, 2 šaukštai vanilės sirupo gali suteikti 80 kalorijų ir 20 gramų pridėto cukraus. Tačiau jūsų įprasto saldiklio kiekį verta sumažinti perpus ir skonį pagerinti šiek tiek maltos cinamono.
3. Žemos kokybės arba neekologiška kava
Ne visos kavos rūšys yra vienodos kokybės. Daugelis kavos pupelių yra apdorojamos sintetiniais pesticidais ir chemikalais, kurie gali likti jūsų puodelyje. Laikui bėgant šių medžiagų vartojimas gali sukelti sveikatos problemų.
Jei nuolat geriate kavą, pasirūpinkite, kad rinktumėtės aukštos kokybės, ekologiškai užaugintą produktą.
4. Kavos vartojimas netinkamu laiku
Kofeinas yra natūralus stimuliatorius, skirtas budrumui ir koncentracijai gerinti, taip pat laikinai padidinti energiją. Tačiau jei geriate kavą visą dieną, galite pastebėti jos ilgalaikį poveikį jūsų psichinei sveikatai ir miego režimui.
Didelis kavos kiekis gali sukelti nervingumą ir padidinti nerimą ar stresą. Be to, kavos gėrimas tuščiu skrandžiu, pavyzdžiui, prieš pusryčius, gali sukelti virškinimo sutrikimus ar rūgšties refliuksą.
Be to, kofeinas gali likti jūsų organizme iki 6–14 valandų. Jei geriate kavą dieną ir turite problemų užmigti, nevartokite jos po pietų.
5. Natūralių skonio stipriklių ignoravimas
Jei pasikliaujate tik cukrumi ar aromatizuotais grietinėlės padažais, prarandate galimybę padaryti kavą skanesnę ir naudingesnę. Įprasti virtuvės prieskoniai – cinamonas, muskato riešutas, kakava ar keli lašai vanilės ekstrakto – suteikia gilumo skoniui be cukraus ir dirbtinių priedų. Be to, natūralūs komponentai turi antioksidantų ir priešuždegiminių medžiagų.
6. Atsisakymas naudingų priedų
Rytinė kava gali būti ne tik gaivinančiu gėrimu, bet ir būdu įtraukti į racioną naudingų medžiagų. Kai kurie į kavą įmaišo kakavos miltelius, kiti – kolageną, kuris palaiko odą ir padeda atsigauti po treniruočių.
7. Priklausomybė nuo kavos iš kavinių ar parduotuvių
Paruošti gėrimai iš kavos tinklų yra patogūs, bet dažnai turi daug kalorijų, riebalų ir cukraus dėl didelio sirupų ir aromatizatorių kiekio jų sudėtyje. Didelis kavos gėrimas kartais gali turėti daugiau kalorijų nei visi pietūs.
Jei tokį kavą geriate retkarčiais, tai nekaltas malonumas. Tačiau kasdienis vartojimas greitai sugadins jūsų pastangas gerinti sveikatą. Tuo tarpu vartodami namuose paruoštą kavą, galėsite kontroliuoti jos sudėtį.
8. Nepakankamas vandens vartojimas
Kava daugiausia susideda iš vandens, tačiau nereikėtų jos laikyti pagrindiniu skysčių šaltiniu. Vanduo yra labai svarbus organizmo veiklai ir jo pagrindinėms funkcijoms. Tuo tarpu kofeinas turi diuretikų poveikį, todėl kavos vartojimas be pakankamo vandens kiekio dehidratuoja organizmą.
9. Kavos aparatų iš plastiko ar kapsulių naudojimas
Kavos ruošimas plastikiniuose aparatuose ar iš kapsulių yra patogus, tačiau pavojingas. Plastikas, veikiant karštam vandeniui, gali išskirti bisfenolą A (BPA) arba ftalatus.
Šios medžiagos siejamos su hormonų sutrikimais ir kitomis sveikatos problemomis. Geriau rinktis kavos virimo aparatus iš plieno, stiklo arba keramikos. Tai saugiau ir jums, ir planetai.