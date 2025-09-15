Vienas mažas gurkšnis ryte gali stebuklingai paveikti organizmą

Ši daržovė dažnai nepelnytai nuvertinama. O juk burokėliai gali tapti galinga kasdienės rutinos dalimi: mažas gurkšnis šių rausvų, maistingų sulčių ryte gali stebuklingai paveikti organizmą.
Burokėlių sultys gali padėti mažinti kraujospūdį. 2022 m. atlikta metaanalizė parodė, kad juose esantys nitratai sumažino kraujospūdį suaugusiems, sergantiems hipertenzija. Nitratai kraujyje virsta azoto oksidu ir padeda praplėsti kraujagysles.
Jos gali pagerinti fizinį pajėgumą. 2016 m. tyrimas nustatė, kad savaitę kasdien geriant 70 ml burokėlių sulčių, pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu, aerobinio krūvio tolerancija pagerėjo 24 proc.
Burokėlių nauda sveikatai:
vėžio prevencija;
širdies ir medžiagų apykaitos sveikata;
fizinis ištvermingumas;
atminties stiprinimas ir kt.
Tiesa, tyrėjai pažymi, kad derinant burokėlių sultis su kofeinu nauda gali sumažėti, nors tam patvirtinti reikia daugiau tyrimų. Bet ar žinojote, kad burokėlių sultis galima dar labiau praturtinti, į jas įdedant natūralių ingredientų?
Top 5 priedai prie burokėlių sulčių
1. Obuolys
Obuoliuose yra įvairių fitocheminių medžiagų, kurios pasižymi stipriomis antioksidacinėmis savybėmis. Obuolių skaidulos gerina virškinimą, o burokėliai padeda detoksikuoti kepenis. Obuolio ir burokėlio derinys suteikia pektino bei nitratų — kartu jie mažina blogąjį cholesterolį, gerina kraujospūdį, kraujotaką ir širdies veiklą, rašo nv.ua.
2. Ciberžolė
Ciberžolė gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą: mažina kraujospūdį, gerina kraujagyslių elastingumą, mažina oksidacinį stresą. Joje esantis kurkuminas pasižymi stipriu priešuždegiminiu poveikiu, padeda imuninei sistemai. Su burokėliais ciberžolė sustiprina kraujo valymą, kepenų detoksikaciją, skatina tulžies išsiskyrimą ir apsaugo organizmą nuo laisvųjų radikalų žalos.
3. Imbieras
Tyrimai rodo, kad imbieras gerina medžiagų apykaitos būklę: mažina cukraus kiekį kraujyje, insulinui atsparumą, gerina lipidų profilį. Jame esantis gingerolis kartu su burokėlių betalainais veikia priešuždegimiškai, gali palengvinti menstruacijų skausmus, galvos ar raumenų skausmus.
4. Citrina
Citrinose gausu vitamino C, kuris stiprina imunitetą ir padeda kovoti su infekcijomis. Kartu su burokėliais citrina skatina kepenų darbą, tulžies išsiskyrimą, valo virškinamąjį traktą. Be to, vitaminas C pagerina geležies įsisavinimą iš burokėlių, palaiko kraujo gamybą ir padeda išvengti anemijos.
5. Morka
Morkų sultys didina bendrą antioksidacinį pajėgumą kraujo plazmoje, mažina oksidacinį riebalų pažeidimą ir saugo širdies bei kraujagyslių sistemą. Morkos taip pat gerina kognityvines funkcijas, nuotaiką, mažina nerimą ir stresą. Jose esantis beta karotenas virsta vitaminu A, svarbiu imuninei sistemai. Derinant su burokėliais, sustiprėja kraujotakos gerinimas, kraujospūdžio reguliavimas ir palaipsniui mažėja blogojo cholesterolio kiekis.