Vienas šaukštelis iš ryto ir pokyčius pajusite greit: reguliuoja svorį, mažina patinimus

2025 m. rugsėjo 16 d. 06:06
Daugelis, siekdami patobulinti savo figūrą, griebiasi įvairių dietų. Tačiau yra paprastas ir seniai žinomas liaudies medicinos produktas, dažnai vadinamas „užmiršta lieknėjimo formule“. Tai obuolių actas, kuris padeda organizmui aktyviau deginti riebalus, normalizuoja apetitą ir gerina virškinimą. 
Obuolių acto poveikis svorio kontrolei
Medžiagų apykaitos aktyvinimas. Acte esančios rūgštys stimuliuoja virškinimo sistemą ir pagreitina riebalų atsargų skaidymą.
Apetito sumažinimas. Gėrimas suteikia ilgalaikį sotumo jausmą, kuris padeda sumažinti užkandžių kiekį ir persivalgymą.
Cukraus kiekio kraujyje stabilizavimas. Reguliarus gliukozės lygis apsaugo nuo staigių alkio priepuolių, rašo TSN.
Perteklinio skysčio pašalinimas. Obuolių actas veikia kaip švelnus detoksikantas, mažindamas patinimus ir antsvorį.
Kaip teisingai vartoti obuolių actą
Ištirpinkite 1 arbatinį šaukštelį acto stiklinėje šilto vandens.
Gerkite 15–20 minučių prieš valgį 1–2 kartus per dieną.
Jei norite, galite įdėti šiek tiek medaus arba lašelį citrinos sulčių, kad skonis būtų malonesnis.
Svarbu: naudokite tik natūralų nefiltruotą obuolių actą su nuosėdomis – būtent jame yra naudingų fermentų. Neviršykite rekomenduojamos dozės, kad nesukeltumėte skrandžio dirginimo.
Patarimai, kaip pagerinti poveikį
Derinkite gėrimą su teisinga mityba ir saikinga fizine veikla.
Gerkite pakankamai vandens per dieną.
Acto vartojimas vakare padeda kontroliuoti apetitą ir mažina riebalų kaupimąsi.
