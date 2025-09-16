Vienas šaukštelis iš ryto ir pokyčius pajusite greit: reguliuoja svorį, mažina patinimus

Obuolių acto poveikis svorio kontrolei
Medžiagų apykaitos aktyvinimas. Acte esančios rūgštys stimuliuoja virškinimo sistemą ir pagreitina riebalų atsargų skaidymą.
Apetito sumažinimas. Gėrimas suteikia ilgalaikį sotumo jausmą, kuris padeda sumažinti užkandžių kiekį ir persivalgymą.
Cukraus kiekio kraujyje stabilizavimas. Reguliarus gliukozės lygis apsaugo nuo staigių alkio priepuolių, rašo TSN.
Perteklinio skysčio pašalinimas. Obuolių actas veikia kaip švelnus detoksikantas, mažindamas patinimus ir antsvorį.
Kaip teisingai vartoti obuolių actą
Ištirpinkite 1 arbatinį šaukštelį acto stiklinėje šilto vandens.
Gerkite 15–20 minučių prieš valgį 1–2 kartus per dieną.
Jei norite, galite įdėti šiek tiek medaus arba lašelį citrinos sulčių, kad skonis būtų malonesnis.
Svarbu: naudokite tik natūralų nefiltruotą obuolių actą su nuosėdomis – būtent jame yra naudingų fermentų. Neviršykite rekomenduojamos dozės, kad nesukeltumėte skrandžio dirginimo.
Patarimai, kaip pagerinti poveikį
Derinkite gėrimą su teisinga mityba ir saikinga fizine veikla.
Gerkite pakankamai vandens per dieną.
Acto vartojimas vakare padeda kontroliuoti apetitą ir mažina riebalų kaupimąsi.
obuolių actasfermentaivirškinimas
Rodyti daugiau žymių