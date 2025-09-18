Ką valgyti, kad gautumėte vitamino D be papildų: dietologai nurodė 5 produktus

Vitaminas D atlieka pagrindinį vaidmenį daugelyje organizmo funkcijų, įskaitant kaulų stiprumo, raumenų sveikatos, medžiagų apykaitos, imuniteto ir smegenų sveikatos palaikymą.
Vitamino D šaltiniai žmogaus mityboje yra riboti, nes labai nedaug produktų natūraliai turi šio vitamino, rašo Eatingwell. Tačiau, sutelkiant dėmesį į tinkamą mitybą, galima gauti pakankamą vitamino D kiekį be papildų.
1. Valgykite riebią žuvį, sugautą laukinėje gamtoje
Riebios žuvys yra vienas iš turtingiausių natūralių vitamino D šaltinių, sakė dietologė Catherine Brookings.
Riebios žuvys, sugautos laukinėje gamtoje, turi daugiau vitamino D nei auginamos žuvininkystės ūkiuose.
Skumbrė, silkė ir sardinės taip pat yra puikūs vitamino D šaltiniai.
2. Valgykite ultravioletu apdorotus grybus
Iš visų vaisių ir daržovių vitaminą D turi tik ultravioletu apdoroti grybai.
„Ultravioletu apdoroti grybai gali turėti nuo 150 iki 200 TV per 100 gramų, o kai kurios rūšys – nuo 400 iki 500 TV vienoje porcijoje“, – sakė Bruking.
3. Išgerkite stiklinę pieno
Beveik visų rūšių pienas turi vitamino D.
„Nepriklausomai nuo riebumo, beveik visas karvės pienas, įskaitant be laktozės, yra praturtintas standartizuotu vitamino D kiekiu“, – paaiškino dietologė Jamie Mok.
4. Valgykite kiaušinius
Jie yra vitamino D šaltinis, taip pat daugelio kitų vitaminų ir mineralų, tokių kaip fosforas, geležis, folatas, cholinas ir baltymai.
Viename dideliame kiaušinyje yra 44 TV vitamino D, o tai sudaro apie 6 proc. paros normos.
5. Gerkite praturtintas apelsinų sultis
Praturtintos šios sulčių rūšys turi ne tik vitamino C, bet ir vitamino D bei kalcio. Viename puodelyje praturtintų apelsinų sulčių yra apie 100 TV vitamino D. Tik būtinai perskaitykite sudėtį etiketėje, nes ne visų prekės ženklų sultys yra praturtintos.
Be to, specialistai patarė praleisti laiką gryname ore. Jie pažymėjo, kad oda gamina vitaminą D veikiama B tipo ultravioletinių spindulių, ir net paprastas laikas gryname ore, pavyzdžiui, darbas sode ar pasivaikščiojimas, laikomas naudingu, tai reiškia, kad jums nereikia specialiai degintis.
Odos tonas ir paros laikas – svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti praleidžiant laiką lauke. Daugumai žmonių pakanka vitamino D, kad jo pagamintų pakankamai, būnant saulėje tik 5–30 minučių du kartus per savaitę.
vitaminas DSveika mitybapapildai
