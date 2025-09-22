Kas nutiks, jei staiga nustosite gerti kavą: ekspertai išvardijo 7 pokyčius organizme

Jei nusprendėte atsisakyti kofeino, o kartu ir kavos, tai gali turėti tam tikrų neigiamų ir teigiamų pasekmių organizmui, rašo Eatingwell.
Pažymima, kad priklausomai nuo priklausomybės nuo kofeino laipsnio, gali atsirasti abstinencijos simptomai, nes kofeinas yra savotiškas narkotikas. Todėl geriausia atpratinti save nuo kavos ir kitų gėrimų su kofeinu palaipsniui.
1. Galvos skausmai
Su šiuo nemaloniu simptomu susijęs ne tik kofeino vartojimas, bet ir jo atsisakymas.
Reguliarus kofeino vartojimas gali sukelti kraujagyslių standumą, o tai sumažina kraujo tekėjimą. Kai nustojate gerti kavą, kraujagyslės grįžta į įprastą būklę, o tai gali laikinai sukelti galvos skausmą. Norėdami jį palengvinti, ekspertai pataria vengti kofeino turinčių vaistų.
2. Vidurių užkietėjimas
Kava stimuliuoja virškinimo sistemą. Tyrėjai mano, kad tai greičiausiai susiję su tuo, kad kofeinas sąveikauja su žarnyne gyvenančiais mikrobais. Tai reiškia, kad atsisakymas kofeino turinčių produktų gali sumažinti šios virškinimo trakto dalies aktyvumą.
Šią problemą lengva išspręsti vartojant daug vandens ir ląstelienos, esančios vaisiuose, daržovėse, riešutuose, neskaldytuose grūduose.
3. Apatija
Kofeinas yra stimuliatorius, todėl tikriausiai keletą dienų po jo atsisakymo jausite nežymų energijos sumažėjimą. Taip pat pasakojama apie tokius kofeino atsisakymo šalutinius poveikius kaip budrumo ir aktyvumo sumažėjimas, mieguistumas, galvos svaigimas.
Norint sumažinti šių nemalonių simptomų atsiradimo tikimybę, kofeino vartojimą reikėtų mažinti palaipsniui. Pavyzdžiui, prieš galutinai atsisakydami kavos, pirmiausia pereikite prie latte.
4. Svorio netekimas
Jei geriate kavą su cukrumi ir grietinėle arba saldžius gėrimus, kurių sudėtyje yra kofeino, atsisakymas jų padės numesti svorio.
Puodelis kavos su 2 šaukštais riebių grietinėlės ir 2 šaukšteliais cukraus turi apie 130 kalorijų. Daugelis populiarių kavos gėrimų turi daug pridėto cukraus. Todėl atsisakymas kofeino taip pat gali reikšti pridėto cukraus perteklių.
5. Atsipalaidavimas
Atsisakę kofeino, galite pajusti, kad nervingumas išnyko, o tai gali būti naudinga įveikiant stresą.
Ilgą laiką jaučiamas dirglumas ir nerimas gali išnykti arba sumažėti, jei tiesiog atsisakysite kavos.
Kai nustosite gerti kavą, vis dar jausite tam tikrą nerimą, bet laikui bėgant jūsų nuotaika išsilygins.
6. Miego kokybės pagerėjimas
Miego ekspertas Michael A. Grandner paaiškino, kad kava turi tiesioginį poveikį mūsų organizmo miego ir budrumo ciklams ir lieka mūsų organizme valandas. Tai reiškia, kad puodelis kavos ar kito kofeino turinčio gėrimo, kurį išgėrėte po pietų, gali būti neramios nakties priežastis.
Pažymima, kad atsisakymas kofeino bent 9 valandas prieš miegą sumažina jo sutrikimo riziką ir padeda organizmui suprasti, kada jam reikia pailsėti.
Grandner taip pat pažymėjo, kad jums iš tikrųjų nereikia puodelio kavos, kad ryte pasikrautumėte energijos – jūsų organizmas tai daro natūraliai, todėl atsisakymas kofeino nebūtinai paliks jus prislėgtus visą dieną. Jis pataria pabandyti kavą pakeisti žolelių arbata, jei jums patinka šilto gėrimo ritualas dienos pradžioje.
7. Jūsų dantys taps baltesni
Amerikos odontologų asociacija laiko kavą ir gazuotus gėrimus – su kofeinu ar be jo – vienais iš labiausiai dantims žalingų produktų, nes abu gali ardyti dantų emalį. Be to, atsisakymas būtent kavos padės išlaikyti dantų baltumą.