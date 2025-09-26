Maistas, kurio niekada neturėtumėte valgyti prieš miegą: keliate pavojų savo sveikatai

Specialistė įspėjo nevartoti vakare citrusinių vaisių – apelsinų, greipfrutų, taip pat pomidorų.
Šie produktai yra turtingi rūgštimis, kurios gali sukelti rūgštinį refliuksą ir rėmens sukeliamus nemalonius jausmus, ypač jei žmogus eina miegoti netrukus po valgio. Tai ne tik trukdo užmigti, bet ir sumažina bendrą miego kokybę.
Crowley taip pat pažymėjo, kad riebus maistas yra dar vienas pavojingas pasirinkimas vakarienei. Jis užsilaiko skrandyje, sulėtina virškinimą ir dažnai sukelia sunkumą ir deginimą stemplėje.
Ypač žalinga valgyti lovoje: gulint rėmuo padidėja kelis kartus.
Ekspertės nuomone, idealiu atveju 2–3 valandos prieš miegą reikėtų atsisakyti pilnavertės vakarienės ir apsiriboti lengvu užkandžiu. Geriausiai tinka riešutai arba neriebūs pieno produktai, kurie lengvai sotina ir neapkrauna virškinimo trakto.