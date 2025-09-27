Mokslininkai nustatė: du nekalti mitybos įpročiai kelia grėsmę susirgti osteoporoze

Osteoporozė — tai liga, kai mažėja kaulų mineralų tankis, kaulai silpnėja ir tampa labiau linkę lūžti. Ji paveikia apie 10 mln. amerikiečių, o moterys po menopauzės serga keturis kartus dažniau nei vyrai.
Mokslininkai jau seniai nustatė, kad rūkymas, alkoholio vartojimas ir fizinio aktyvumo stoka yra osteoporozės rizikos veiksniai, tačiau platesni mitybos įpročiai buvo menkiau ištirti. Tai ir paskatino tyrėjus nagrinėti kasdienės mitybos poveikį kaulų sveikatai, rašo nv.ua.
„Tyrimas patvirtina mintį, kad gyvenimo būdas gali turėti įtakos kaulų sveikatai, o ne tik atskiri maisto produktai“, – portalui Health sakė Teresа Gentile, Mitybos ir dietetikos akademijos atstovė.
Ką atrado mokslininkai?
Norėdami suprasti, kiek mitybos įpročiai ir kiti gyvenimo būdo veiksniai kelia riziką, mokslininkai išanalizavo 927 130 japonų, vyresnių nei 20 metų, duomenis iš DeSC medicininės duomenų bazės. Dalyviai medicininių patikrinimų metu pildė gyvenimo būdo klausimynus, o jų sveikata buvo stebima vidutiniškai 2,6 metų, kad paaiškėtų, ar jiems išsivystė osteoporoziniai lūžiai.
Išanalizavę duomenis, tyrėjai nustatė: žmonės, kurie praleisdavo pusryčius daugiau nei tris kartus per savaitę, turėjo 18 proc. didesnę lūžių riziką. Tie, kurie daugiau nei tris kartus per savaitę valgydavo vakarienę mažiau nei dvi valandos prieš miegą, turėjo 8 proc. didesnę riziką patirti lūžius.
„Pastebėjome, kad šiuos mitybos įpročius dažnai lydi ir kiti nesveiki įpročiai, tokie kaip rūkymas, mažas fizinis aktyvumas bei nepakankamas miegas“, – sakė tyrimo pirmasis autorius, Japonijos Naros medicinos universiteto mokslininkas Hiroki Nakajima.
Ar turėtumėt nerimauti?
Jei įprastai praleidžiate pusryčius ir valgote vėlai vakare, ar tai kelia didelį pavojų? Ekspertai sutaria: nebūtinai.
„Įrodyta, kad anoreksija kartu su mažu svoriu mažina didžiausią kaulų masę. Tai yra svarbus modifikuojamas lūžių rizikos veiksnys vėlesniame amžiuje“, – aiškino Lane. „Nors šis klausimas dar nėra nuosekliai ištirtas, gerai žinoma, kad valgymo sutrikimai mažina kaulų masę ir didina lūžių riziką.“
Dar vienas niuansas: tyrimas yra stebimasis. Tai reiškia, kad jis gali parodyti ryšį tarp mitybos įpročių ir lūžių rizikos, bet negali įrodyti priežastinio ryšio.
Kodėl šie įpročiai didina osteoporozės riziką? Tyrimas dar nėra galutinis, bet ekspertai turi kelias teorijas. Viena jų susijusi su žmogaus paros ritmu (24 valandų ciklu), kuris svarbus kaulų sveikatai, aiškino Lane.
„Gali būti, kad žmonės, kurie praleisdavo pusryčius ar valgydavo labai vėlai, turėjo mažiau laiko panaudoti maistines medžiagas kaulų atsinaujinimui ir formavimuisi“, – sakė ji. Taip pat spėjama, kad pusryčių praleidimas gali padidinti streso hormono kortizolio lygį, kuris neigiamai veikia kaulus.
Vis dėlto šiuo metu svarbiausia ne tai, kada valgote, o ką valgote.
„Rekomenduojame sveiką mitybą su kalciu, vitaminu D, baltymais ir angliavandeniais, kad kaulai galėtų atsinaujinti ir išliktų stiprūs“, – patarė specialistai.