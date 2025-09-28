Longanai ir ličiai – kuo jie skiriasi?
Kaip pasakoja „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė, longanai auginami Azijos atogrąžų regionuose, ypač Kinijoje, Tailande, Vietname ir Indijoje. Jie Azijoje yra labai mėgstami, nes, pirma, yra skanūs, antra, sultingi ir gaivūs, ir, trečia, juose yra daug sveikatai naudingų medžiagų.
Maždaug 2–3 cm dydžio longanas turi ploną, šviesiai rudą odelę (lukštą), kuri lengvai nusilupa, atskleidžiant beveik skaidrų, sultingą minkštimą, kurio konsistencija primena vynuogę. Jo centre yra apvali, tamsi sėkla, suteikianti vaisiui išskirtinę išvaizdą – dėl to jis Kinijoje ir pramintas „drakono akimi“. Tokia išvaizda ir vardas sudomina vaikus – ypač tuos, kurie auga su pasakomis apie drakonus nugalinčius riterius.
„Longanai yra artimi ličių giminaičiai, tačiau skonis ir išvaizda skiriasi nuo daugeliui geriau pažįstamų vaisių. Ličiai turi raudoną, dygliuotą odelę, kuri yra storesnė nei lygus longanų apvalkalas.
Ličių skonis yra saldesnis ir intensyvesnis, o longanai – subtilesni, delikatesni, su šiek tiek rūgštelės, gaivesni. Kalbant apie maistinę vertę, abu vaisiai yra kupini vitamino C, tačiau longanas turi mažiau cukraus, todėl gali būti priimtinesnis žmonėms, kurie riboja cukraus kiekį“, – sako J. Sabaitienė.
Longanai šimtmečius naudoti tradicinėje kinų medicinoje, siekiant stiprinti, tonizuoti organizmą, tačiau kartu ir nuraminti emocijas, gerinti miegą – manoma, kad, kad jie stiprina „Qi“ (gyvybinę energiją).
„Joks vaisius nėra stebuklas, galintis išgydyti rimtas sveikatos bėdas. Tačiau longanai išties naudingi organizmui – šie vaisiai turtingi vitaminu C, antioksidantais, turi daug kalio, vitamino A, magnio. Tai ne tik skanus, bet ir naudingas įprasto raciono papildymas“, – pažymi J. Sabaitienė.
Kaip valgyti longaną?
Longanai skinami nuo medžio, kai yra visiškai prinokę, tad juos galima valgyti vos nusipirkus. „Iki“ šviežių vaisių žinovė atkreipia dėmesį, kad tiek lukštas, tiek sėkla – nevalgomi. Ploną, lankstų lukštą nulupti labai paprasta – tiesiog švelniai vaisių paspauskite, kol jis plyš. Akimirksniu galėsite mėgautis kvapniu, sultingu vaisiumi. O jeigu iškart jų nevalgote, geriausia juos laikyti šaldytuve, pravertame maišelyje.
Nors iš pradžių „drakono akys“ gali atrodyti kaip įprasti vaisiai, paragavę jų, iš karto įsimylėsite saldų skonį ir unikalią tekstūrą. Pasak „Iki“ kulinarijos šefės Elvyros Semaškos, šviežias longanas yra idealus kaip sveikas, sultingas užkandis, bet jį taip pat galima dėti į vaisių salotas, desertus ir gėrimus.
„Juo labai paprasta paįvairinti pamėgtus skanėstus. Pavyzdžiui, į įprastą kokteilį ar glotnutį įdėkite šviežių longanų vaisių – gausite egzotišką gaivinantį gėrimą. Kai šiluma dar lepina, sumaišykite longanus su melionio, ličių, kiviu gabalėliais – turėsite originalias ir lengvas salotas, puikiai tinkamas šiltai dienai. Juos taip pat galima paruošti kaip vieno kąsnio „ledus“ – tiesiog įdėkite nenuluptus vaisius į šaldiklį maždaug 4 valandoms, tada nulupkite ir gaivinkitės, tik nepamirškite kietos sėklos. Šiuos vaisius naudokite ir kaip priedą prie ledų ar želė, kad desertams suteiktumėte gaivaus saldumo ir egzotiškumo. Longanai taip pat puikiai tinka tortų ar kitų desertų dekoravimui“, – idėjomis dalijasi maisto gamybos ekspertė.
Azijoje longanai naudojami ne tik desertuose, bet net sriubose, pikantiškuose patiekaluose, kuriuose subalansuoja skonius. „Iki“ kulinarijos šefė kviečia paeksperimentuoti ir nustebinti artimuosius nauju, egzotišku skoniu.
Longanų ir bananų kokteilis
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 5 min.
Reikės:
- 200 g longanų,
- 1 banano,
- 1 puodelio šviežių braškių ar kitų uogų,
- 1 puodelio pieno arba kokosų gėrimo,
- medaus pagal skonį.
Kokteilio gaminimas:
Longanus nulupkite ir išimkite sėklas. Į trintuvą sudėkite visus ingredientus ir maišykite, kol mišinys taps vientisas ir kreminis. Jei kokteilis per tirštas, įpilkite daugiau pieno, kad pasiektumėte norimą konsistenciją.
Norėdami gauti saldesnį kokteilį, įpilkite medaus arba klevų sirupo pagal skonį.
Gaivios vaisių salotos su longanais
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės:
- 1 puodelio longanų,
- 1 mango,
- 1 papajos,
- 1/3 ananaso,
- 1 puodelio vynuogių be kauliukų,
- 1 žaliosios citrinos,
- medaus pagal skonį,
- šviežių mėtų.
Salotų gaminimas:
Vaisius, išskyrus citriną ir vynuoges, nulupkite ir supjaustykite panašaus dydžio gabalėliais.
Dubenyje sumaišykite longanus, mangą, papają, ananasą ir vynuoges. Įpilkite žaliosios citrinos sulčių ir įberkite susmulkintų mėtų lapelių. Atšaldykite šaldytuve mažiausiai 30 minučių, o patiekiant apšlakstykite medumi.
Vištiena su longanais
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 450 g longanų,
- 300 g vištienos krūtinėlės,
- 1 raudonosios paprikos,
- 2 šaukštelių sojų padažo,
- 1 šaukštelio krakmolo,
- ¼ šaukštelio druskos.
Padažui:
- 2 šaukštelių sojos padažo,
- 4 šaukštų vandens,
- 2 šaukštų cukraus (arba mažiau),
- 1 šaukšto acto,
- 1/2 šaukštelio krakmolo.
Vištienos gaminimas:
Vištieną supjaustykite gabalėliais ir sumaišykite su marinatu iš sojų padažo, krakmolo ir druskos. Palikite marinuotis bent 20 min.
Supjaustysite papriką kvadratėliais, nulupkite, perpjaukite pusiau ir išimkite sėklas iš longanų. Sumaišykite padažo ingredientus.
Vištieną iškepkite keptuvėje, kol bus paruošta. Įdėkite raudoną papriką, longanus ir padažą. Gerai maišykite apie 1 minutę, kol padažas sutirštės. Patiekite su ryžiais.