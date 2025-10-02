Trys košės, kurios greitai atstato kepenis: jas reikėtų valgyti kuo dažniau

Gydytojai įvardijo tris košes ir kitų rūšių produktus, kurie per trumpą laiką padės atstatyti kepenis.
3 geriausios kepenis atstatančios košės ir kiti maisto produktai.
Moliūgų košė
Moliūgų košėje yra gausybė mineralinių medžiagų, antioksidantų ir vitaminų – C, B1, B2, B5, B6, B2, E, PP. Dėl tokio galingo naudingų junginių kiekio moliūgų košė puikiai valo kepenis, atkuria tinkamą jų veiklą.
Moliūguose taip pat gausu geležies, fosforo, kalcio, kalio, magnio, vario, baltymų, riebalų ir angliavandenių, todėl jie užkerta kelią kepenų suriebėjimui ir padeda iš organizmo pašalinti toksinus.
Moliūgų košė gali pagreitinti medžiagų apykaitą ir skatinti saugų svorio metimą.
Avižinių dribsnių košė
Avižinių dribsnių košėje yra daug antioksidacinių junginių, augalinių skaidulų ir mineralinių medžiagų, kurios padeda greitai išvalyti ir atstatyti kepenis.
Apskritai, avižos yra galingas energijos šaltinis, nes jose yra 59 rūšių paprastųjų angliavandenių, kurie yra sudėtinio krakmolo pavidalo.
Avižiniai dribsniai taip pat naudingi smegenų veiklai aktyvinti, nervų sistemai stiprinti, kaulams, nagams ir plaukams stiprinti, odos elastingumui didinti. Avižiniai dribsniai dėl lėto virškinimo ilgam pasotina, todėl padeda greitai numesti svorio.
Grikių košė
Grikiuose yra cinko, kalio, magnio, geležies ir daug antioksidantų, padedančių atkurti kepenis. Gydytojai grikius vadina gydomąja koše, nes jie naudingi ne tik kepenims valyti, bet ir gali apsaugoti visas organizmo sistemas nuo daugelio ligų.
Grikių košė pirmauja naudingiausių patiekalų reitinge. Ją lengva paruošti, joje nėra alergenų, ji nėra sunki virškinimui.
Kiti produktai
Be košės, kepenis teigiamai veikia daržovės: burokėliai, morkos, kopūstai, pomidorai ir agurkai.
Taip pat būtinai valgykite avokadų, obuolių, vynuogių, slyvų, citrusinių vaisių ir žalumynų – špinatų ir petražolių. Tulžies tekėjimą galės pagerinti liesos žuvies rūšys.
Uogos – šaltalankiai, serbentai, mėlynės ir vyšnios dėl sudėtyje esančių antioksidantų taip pat gerai veikia kepenų funkciją, rašo tsn.ua.
košė avižiniai dribsniai grikių košė
