103 metų bėgikas įvardijo 5 rytinius įpročius, kurie padeda jam išlikti sveikam

Fremontas ne tik bėgioja ir irkluoja, bet ir reguliariai dalyvauja įvairiose varžybose. 2025 m. jis tapo vyriausiuoju dalyviu „Flying Pig“ maratone Sinsinatyje.
Iš pradžių pradėjęs dalyvauti įvairiuose bėgimuose tam, kad turėtų užsiėmimą ir galimybę judėti, vyras ilgainiui įveikė tiek 10 km distancijas, tiek ir pilnus maratonus.
Pasak jo, bėgimas padėjo išlaikyti normalų svorį ir fizinę formą. Bėgant laikui Fremontas netgi laimėjo kai kurias varžybas.
Jis pabrėžia, kad ilgaamžiškumo paslaptis slypi ne brangiuose maisto papilduose ar alinamuose sporto užsiėmimuose, o paprastuose kasdieniuose veiksmuose. Fremontas išskiria penkis svarbiausius rytinius įpročius:
30 minučių lauke po pabudimo.
Tai gali būti pasivaikščiojimas, lengvas pabėgiojimas ar keli laiptai. Šis ritualas padeda atkurti biologinį laikrodį ir suteikia energijos.
Pusryčiai su skaidulomis ir augaliniais produktais.
Jo mityboje vyrauja pilno grūdo kruopos, daržovės, ankštiniai ir žalumynai.
Vanduo vietoje saldžių gėrimų.
Dieną jis pradeda stikline vandens – taip atstato skysčių balansą ir sumažina vangumą.
Reguliarūs pratimai.
Kelis kartus per savaitę bėga ar užsiima kitokia fizine veikla, pasirinkdamas vidutinį ritmą be streso organizmui, rašo tsn.ua.
Kokybiškas miegas.
Aiškus poilsio režimas leidžia atsibusti pailsėjusiam ir pasiruošusiam naujai dienai.
pusryčiaiilgaamžiškumasilgaamžiškumo paslaptis
