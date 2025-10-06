Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vyresni nei 50 metų žmonės kavą turėtų gerti kasdien: mokslininkai paaiškino, kodėl

2025 m. spalio 6 d. 09:58
Rytinis gėrimas gali ne tik atgaivinti ir pakelti nuotaiką. Mokslininkai įrodė, kad jis itin naudingas brandaus amžiaus žmonėms.
Mokslininkai atliko tyrimą ir jo rezultatus paskelbė žurnale „Frontiers in Nutrition“.
Pasirodo, kad kavą geriantys žmonės apsisaugo nuo raumenų nykimo.
Štai kaip kava gali padėti sustabdyti raumenų nykimą vyresniems nei 50 metų žmonėms ir kokie maisto produktai padeda auginti raumenis.
2011–2018 m. mokslininkai rinko duomenis apie 10 000 vyresnių nei 50 metų amerikiečių sveikatą.
Remdamiesi informacija, ekspertai padarė išvadą, kad kava užkerta kelią sarkopenijos vystymuisi.
Tai raumenų ir kaulų sistemos liga, dėl kurios senstant mažėja raumenų masė, jėga ir darbingumas.
Mokslininkai įrodė, kad jei žmogus kasdien geria kavą, jo raumenų masė bus 15 proc. didesnė nei tų, kurie šio gėrimo nevartoja.
 
