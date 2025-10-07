Tragiška baigtis: dėl „vaisių dietos“ užgeso jaunos studentės gyvybė

Buvusi Lydso universiteto studentė, kentėjusi nuo anoreksijos, mirė Balyje po to, kai perėjo prie vadinamosios „vaisių dietos“ (angl. fruitarian diet), valgydama tik žalius vaisius.
Iš Varšuvos kilusi 27 metų Karolina Krzyżak mirė viena savo viešbučio kambaryje dėl nepakankamos mitybos. Ji svėrė apie 22 kg.
Gyvenimas, pasibaigęs dėl kraštutinės dietos
Karolina išvyko į Balį tikėdamasi sutikti bendraminčių, tačiau jos kelionė baigėsi tragedija. Iki mirties ji buvo taip išsekusi, kad vos galėjo paeiti, dėl maistinių medžiagų stokos jos nagai pagelto, dantys pradėjo irti.
Žurnalo „The Cut“ tyrimas atskleidė, kaip anksčiau laiminga paauglė tapo pavojingos sveikatingumo manijos auka. Buvęs valgymo sutrikimas padarė ją itin pažeidžiamą tokiems mirtinai pavojingiems įpročiams.
Paskutinės dienos Balyje
Lemtingas lūžis įvyko 2024 m. gruodį, kai Karolina apsistojo „Sumberkima Hill“ poilsio komplekse.
Atvykus, ji aiškiai nurodė viešbučio darbuotojams, kad jai tiektų tik vaisius, kurie turėjo būti pristatomi tiesiai prie kambario durų. Viešbučio vadovas teigė, kad tokie prašymai nebuvo neįprasti, nes daugelis svečių buvo veganai ar sveikatingumo entuziastai.
Tačiau personalą sukrėtė jos išsekęs kūnas. Vieną vakarą ji buvo tokia silpna, kad administratorius turėjo ją palydėti iki kambario, nes ji nebegalėjo eiti pati.
Sunerimę darbuotojai ragino Karoliną kreiptis pas gydytoją, bet ji kaskart atsisakydavo.
Praėjus trims dienoms nuo atvykimo, viešbutis gavo žinutę iš vietos gyventojo – Karolinos draugo, kuris sunerimo, nes ji neatsiliepė į skambučius.
Viešbučio darbuotojai nuėjo patikrinti ir kambaryje rado Karoliną negyvą, sustingusią ir be gyvybės ženklų.
Sveikata buvo kritinė
Karolinos draugai pasakojo, kad prieš mirtį ji kentėjo nuo osteoporozės ir albumino trūkumo – baltymo, kurio stoka rodo pavojingai prastą mitybos būklę.
Kaip skelbia „The Sun“, Lenkijoje gimusi mergina visą paauglystę kovojo su anoreksija. Paauglystėje ji kentėjo nuo nepasitenkinimo savo kūnu, o persikėlusi į Jungtinę Karalystę studijuoti Lydso universitete, susidomėjo joga ir veganizmu.
Nėra tiksliai žinoma, kada ji perėjo prie vaisių dietos, tačiau jos socialiniuose tinkluose dažnai publikuojamos išsekusio kūno nuotraukos privertė tėvus maldaute maldauti ją grįžti namo ir gydytis.
Nepaisant tėvų ir draugų pastangų, Karolina atsisakė keisti gyvenimo būdą. Kai ji išvyko į Balį, jau buvo per vėlu.
Karolina nebuvo vienintelė, kovojusi su šia liga. Hayley Morrison, taip pat sirgusi anoreksija, šiandien savo patirtimi dalinasi su kitais, šviečia visuomenę ir didina jos sąmoningumą.
Internete dalindamasi savo istorija su daugiau nei 10 milijonų žmonių, ji siekia atkreipti dėmesį į šią ligą, kuri kasmet nusineša daugiau nei 10 000 gyvybių.
