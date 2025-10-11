Produktai, kurie „užmuša“ orgazmą

Kai kurių produktų vartojimas gali mažinti libido, trikdyti kraujotaką ar neigiamai veikti hormonų pusiausvyrą, o tai galiausiai gali „nužudyti“ orgazmą.
Produktų, mažinančių lytinį potraukį, sąrašas:
Cukrus
Cukrus sukelia gliukozės kiekio kraujyje svyravimus, dėl ko gali atsirasti nuovargis. Jausmas, kad trūksta energijos, tiesiogiai mažina lytinį potraukį ir gebėjimą patirti orgazmą.
Perdirbtų angliavandenių gausus maistas
Pavyzdžiui, balta duona, makaronai iš rafinuotų miltų, saldūs užkandžiai. Perteklinis jų vartojimas sukelia insulino šuolius, o tai mažina testosterono kiekį.
Druska
Per didelis druskos kiekis gali lemti padidėjusį kraujospūdį, o šis sutrikdo kraujotaką. Prasta kraujotaka sumažina kraujo pritekėjimą į lytinius organus, kas būtina orgazmui pasiekti. Tai gali sukelti erekcijos sutrikimus vyrams ir sumažinti jautrumą moterims, rašo tsn.ua.
Riebus maistas
Tokie patiekalai skatina cholesterolio kaupimąsi arterijose, jos siaurėja ir sunkiau praleidžia kraują į lytinius organus. Pasekmė – sumažėjęs jautrumas ir orgazmo pasiekimo sunkumai tiek vyrams, tiek moterims.
Kava
Per didelis kofeino kiekis gali kelti nerimą ir trikdyti miegą, o tai blogina lytinį potraukį.
Pieno produktai
Nors jie laikomi sveikais, daugelis jų suvartoja per daug.
Ledai, sūris, grietinė ir kiti pieno produktai yra sočiųjų riebalų šaltinis, kurių įsisavinimui organizmui reikia nemažai pastangų. Kai kūnas daug energijos skiria virškinimui, mažėja tonusas ir kartu – intymi nuotaika.
