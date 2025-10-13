Kofeino pinklės: viena klaida gali sukelti rimtų sveikatos bėdų

Gydytoja Poonam Desai įspėjo apie įprotį, kuris gali kelti rimtą pavojų jūsų sveikatai.
Nors manoma, kad kava turi daug naudos sveikatai, pavyzdžiui, padeda išvengti antrojo tipo diabeto ir pagreitina svorio metimą, ji gali kelti ir tam tikrų pavojų, perspėjo ekspertai.
Dr. Poonam Desai paragino žmones negerti kavos po tam tikro paros laiko.
Ji paaiškino, kodėl niekada negeria kavos ir nevartoja kofeino po 12 val.
„Kofeino pusinės eliminacijos laikas yra penkios-šešios valandos, todėl prieš miegą jis vis dar gali likti organizme ir trikdyti mūsų miegą.
Todėl stengiuosi vengti bet kokių gėrimų su kofeinu po pietų“, – aiškino gydytoja.
Miego trūkumas siejamas su daugeliu lėtinių sveikatos problemų, įskaitant širdies ir inkstų ligas, aukštą kraujospūdį, diabetą, insultą, nutukimą ir depresiją.
Nacionalinės sveikatos tarnybos duomenimis, maždaug kas trečias suaugęs Jungtinės Karalystės gyventojas bent kartą gyvenime yra susidūręs su miego sutrikimais.
Jos patarimą patvirtina 2015 m. žurnale „Science Translational Medicine“ paskelbtas tyrimas, kuris parodė, kad likus trims valandoms iki miego išgėrus dvigubą espreso kavą, biologinis laikrodis gali pasisukti beveik viena valanda atgal ir iš esmės pakeisti laiko juostą.