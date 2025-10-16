Gydytojas pataria, kaip geriausia stiprinti imunitetą: šie patiekalai didina atsparumą ligoms

Gydytojai sutaria – mityba gali būti vienas iš svarbiausių sąjungininkų stiprinant organizmo atsparumą ligoms. Neatsitiktinai šaltuoju sezonu išpopuliarėja Azijos virtuvės patiekalai – šildančios sriubos, imbiero arbatos, fermentuoti produktai ar stipraus skonio prieskoniai, rašoma pranešime spaudai.
Anot gydytojo dietologo, lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ funkcinės mitybos partnerio Edvardo Grišino, imuninės sistemos darbas tiesiogiai susijęs su žarnyno būkle, o mityba – vienas svarbiausių faktorių, padedančių ją reguliuoti.
„Norint, kad imunitetas būtų stiprus, žarnynas turi tinkamai funkcionuoti. Todėl rauginti produktai – tiek mūsų tradicinės daržovės, tiek Azijos virtuvės pažiba kimčiai – tampa ypač vertingi šaltuoju periodu. Juose esantys probiotikai ir prebiotikai veikia kaip natūralus maistas gerosioms bakterijoms, o tai netiesiogiai stiprina ir atsparumą ligoms“, – komentuoja gydytojas dietologas.
Japonų ilgaamžiškumo paslaptis
Tarp sveikos gyvensenos pavyzdžių Azijoje ypatingą vietą užima Japonija – šalis, kurios gyventojai laikomi vienais sveikiausių ir ilgiausiai gyvenančių pasaulyje. Specialistai neabejoja – jų gyvenimo trukmė susijusi ne tik su genetika, bet ir su kasdieniais valgymo įpročiais. Tokie regionai kaip Okinava garsėja gausiu daržovių vartojimu, o kasdieninėje mityboje svarbų vaidmenį užima fermentuoti sojų produktai, jūros dumbliai, grybai, imbieras ir žalioji arbata. Japonai taip pat renkasi vietinį ir sezoninį maistą.
„Tai ne atsitiktinumas – šie produktai dažnai turi organizmą stiprinančių savybių. Pavyzdžiui, kai kurių rūšių grybai itin turtingi beta gliukanais – medžiagomis, kurios gali padėti organizmui greičiau atsigauti po peršalimo ar net sustiprinti imuninį atsaką. Jei verdate sriubą su grybais, svarbiausia nenupilti nuoviro, nes beta gliukanai yra tirpūs vandenyje – nupylus skystį, netenkame ir dalies naudingųjų medžiagų“, – sako E. Grišinas.
Pasak gydytojo dietologo E. Grišino, rudenį itin naudinga mitybą praturtinti prieskoniais – imbieru, ciberžole, aitriosiomis paprikomis.
„Šie ingredientai ne tik sustiprina skonį, bet ir pasižymi priešuždegiminiu bei baktericidiniu poveikiu. Jie gali padėti organizmui kovoti su žarnyno uždegimais ar net apsaugoti nuo bakterinių infekcijų“, – pažymi jis.
Tačiau E. Grišinas atkreipia dėmesį, kad tiek fermentuotus produktus, tiek aštresnius prieskonius reikėtų vartoti saikingai, ypač tiems, kurie turi virškinimo sutrikimų ar uždegiminių žarnyno ligų.
„Jeigu žmogus neturi jautrios virškinimo sistemos, šiuos produktus galima drąsiai įtraukti į kasdienį racioną. Tačiau jei virškinimo sistema yra jautri, rekomenduočiau pradėti nuo nedidelių kiekių ir pratintis palaipsniui. Prieskoniai ir fermentuota produkcija gali tapti puikiu įpročiu visiems metams, nes jie padeda ne tik stiprinti imunitetą, bet ir paįvairinti net pačius paprasčiausius patiekalus“, – pabrėžia gydytojas dietologas.
imunitetasatsparumas ligomsdietologas
Rodyti daugiau žymių