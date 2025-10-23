Gydytojas pataria į kavą įberti populiaraus prieskonio: paverčia gėrimą tikru maistinių medžiagų šaltiniu

Savo „Instagram“ paskyroje jis paaiškino, kad cinamonas yra turtingas antioksidantais. Vartojant maistą, turtingą antioksidantais, pavyzdžiui, vaisius ir daržoves, taip pat cinamoną, galima sumažinti oksidacinį stresą ir riziką susirgti nepagydomomis ligomis ir būklėmis.
„Tik šiek tiek cinamono gali padėti sumažinti cukraus kiekio kraujyje svyravimus ir papildyti organizmą galingais antioksidantais“, – teigė Sethi.
Kitas naudingas kavos ingredientas, kurį paminėjo Sethi, yra MCT aliejus, kuris gaunamas ekstrahuojant ir valant kokosų arba palmių aliejų.
„Jis suteikia stabilų energijos užtaisą ir palaiko smegenų sveikatą“, – sakė Sethi.
Straipsnyje, paskelbtame žurnale „The Conversation“, dietologė Rosemary Stanton paaiškino, kodėl MCT aliejus laikomas metabolizmo stimuliatoriumi.
„Skirtingai nuo daugumos riebalų, kurie įsisavinami į kraują, MCT aliejus įsisavinamas tiesiai į kepenis. Tai reiškia, kad jis gali būti naudojamas kaip kuras greičiau nei kiti riebalai“, – sakė ji.
Paskutinis ir skaniausias priedas į kavą daktaro Sethi sąraše yra tamsaus šokolado milteliai.
„Jis yra turtingas polifenoliais ir maitina naudingas žarnyno bakterijas. Iš tiesų, tyrimai rodo, kad šie polifenoliai šokolade gali padėti padidinti naudingų žarnyno bakterijų, tokių kaip laktobakterijos ir bifidobakterijos, kiekį“, – teigia dietologė.