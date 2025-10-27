Kaip mityba veikia „Alzheimerio geną“? Mokslininkai nustatė, kas mažina demencijos riziką

Naujas tyrimas rodo, kad griežtas Viduržemio jūros regiono dietos laikymasis gali bent trečdaliu sumažinti demencijos riziką žmonėms, turintiems dvi APOE4 geno kopijas – pagrindinį Alzheimerio ligos rizikos veiksnį, skelbia CNN.
„Mes 34 metus stebėjome daugiau nei 5700 žmonių ir pastebėjome, kad tie, kurie laikėsi pagrindinių Viduržemio jūros dietos principų – beveik nevartojo alkoholio, raudonos ar perdirbtos mėsos, tačiau gausiai valgė daržovių, vaisių, riešutų, pilno grūdo produktų, ankštinių augalų, žuvies ir alyvuogių aliejaus – turėjo gerokai mažesnę demencijos riziką, – teigė Masačusetso „General Brigham“ ligoninės tyrimo autorė Yuxi Liu. – Didžiausia nauda pasireiškė žmonėms, turintiems APOE4 geną, ypač tiems, kurie turi dvi jo kopijas. Laikantis Viduržemio jūros dietos, demencijos rizika sumažėjo 35 proc., o dar griežtesnis dietos laikymasis šį pavojų sumažino dar labiau.“
Kaip mityba veikia „Alzheimerio geną“?
Tyrimas taip pat atskleidė, kad APOE4 geno nešiotojai pasižymi ypatingu metaboliniu profiliu, kuris itin jautriai reaguoja į naudingas Viduržemio jūros dietos maistines medžiagas, rašo nv.ua.
Metaboliniai procesai – maistinių medžiagų virškinimas, energijos gamyba, nervų ir audinių atsinaujinimas smegenyse ir visame kūne – labai priklauso nuo vitaminų, fermentų, aminorūgščių, angliavandenių ir riebalų kokybės, pažymėjo Liu.
„Metabolinės funkcijos pagerėjimas APOE4 turintiems žmonėms per mitybą gali visiškai arba iš dalies paaiškinti reikšmingą demencijos rizikos sumažėjimą, kurį stebėjome tyrime, – teigė mokslininkė. – Žinoma, šią koncepciją dar reikia patvirtinti papildomais tyrimais."
„Tikiuosi, kad tai pakeis gajų įsitikinimą, jog turint dvi APOE4 geno kopijas Alzheimerio liga yra neišvengiama, – sakė jis. – Genai neturėtų nulemti tavo likimo. Jei žmogus, turintis didžiausią genetinę riziką, gali sumažinti demencijos pavojų 35 proc. vien laikydamasis tinkamos mitybos, įsivaizduokite, kiek galima pasiekti, jei kartu pasirūpinsime fiziniu aktyvumu, miegu, stresu ir kitais veiksniais.“ Tai ne pirmas tyrimas, nustatęs ryšį tarp Viduržemio jūros ar augalinės kilmės dietos ir sumažėjusios demencijos rizikos.
Gyvas įrodymas: kaip gyvenimo būdas pakeitė smegenis
Isaacsonas pabrėžia, kad didžiausia nauda pasiekiama, kai žmonės iš esmės pakeičia gyvenimo būdą. Vienas jo klinikinių tyrimų dalyvių – Simon Nichols – taip pat turėjo dvi APOE4 geno kopijas, tačiau, pakeitęs mitybą, pradėjęs sportuoti, mažinęs stresą, gerinęs miego kokybę ir vartojęs tam tikrus papildus bei vaistus, sumažino Alzheimerio riziką.
Per vienerius metus jo kraujyje sumažėjo amiloido ir tau baltymų – pagrindinių Alzheimerio ligos žymenų.
Dar įspūdingiau tai, kad smegenų skenavimai parodė padidėjusį hipokampo tūrį – būtent ši, jūrų arkliuką primenanti smegenų sritis, atsakinga už atmintį.
Isaacsonas teigia, kad Nicholsas toliau laikosi sveiko gyvenimo būdo ir jo būklė nuolat gerėja.