Produktai, kuriuose kalcio yra daugiau nei stiklinėje pieno – nustebsite

Kalcis (Ca) yra paplitęs mineralas žmogaus organizme. Jis sudaro didžiąją kaulų ir dantų struktūros dalį.
Sužinokite, kuriuose maisto produktuose daugiausia kalcio ir kokius produktus verta vartoti.
Jogurtas
Viename puodelyje lieso jogurto yra 448 mg kalcio – beveik 150 mg daugiau nei piene. Ta pati situacija ir su graikišku jogurtu.
Liesame – 250 mg viename puodelyje, neriebiame – 260 mg. Be kalcio, jogurtas taip pat aprūpina organizmą cinku, kaliu, magniu, baltymais ir probiotikais.
Sojos pupelės
Pupelėse kalcio žymiai daugiau nei stiklinėje pieno – apie 500 mg, tai sudaro pusę suaugusio žmogaus paros normos. Be kalcio, šis produktas yra turtingas skaidulomis ir baltymais.
Tofu
Tofu gaminamas iš sojų pupelių, todėl kalcio kiekis šiame produkte taip pat nemažas. Svarbu skaityti etiketę – nuo gamintojo ir gamybos būdo priklauso naudingos medžiagos kiekis. Jei ant pakuotės nurodyta, kad sudėtyje yra kalcio sulfato, viename puodelyje tofu galite gauti iki 506 mg kalcio.
Lapinės žalios daržovės
Kopūstai – taip pat puikus kalcio šaltinis. Pavyzdžiui, „collard“ kopūstų rūšyje yra 324 mg kalcio viename puodelyje. Be kalcio, gausite beveik 600 % paros vitamino K, B6 ir C normos.
Kinų kopūstai
Dar viena daržovė, turtinga kalciu – jo pusė tiek, kiek stiklinėje pieno (158 mg). Kinų kopūstai organizmui labai gerai įsisavinami – kalcis pasisavinamas kur kas geriau nei iš pieno.
Džiovintos figos
Viename puodelyje džiovintų figų yra 241 mg kalcio – daugiau nei daugelyje kitų vaisių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad džiovinti vaisiai, tokie kaip figos, paprastai yra kaloringi.
Už šio kiekio kalcio tame pačiame puodelyje bus apie 413 kalorijų ir 71 g cukraus, todėl tokį produktą vartoti reikia saikingai.
Chia sėklos
100 g čia sėklų yra 595 mg kalcio – beveik dukart daugiau nei stiklinėje pieno. Suvalgyti tokį kiekį vienu kartu, žinoma, neįmanoma, todėl sėklas galima berti ant salotų. Nedidelė saujelė užteks, kad gautumėte apie 150 mg kalcio per dieną.
Pastaba: pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, vaikams ir paaugliams nuo 10 iki 18 metų paros kalcio norma yra 1300 mg, o nuo 18 iki 25 metų – 1100 mg/dieną. 25–50 metų vyrams ir moterims reikia 1000 mg Ca per dieną. Nėščioms moterims, moterims po menopauzės ir vyrams 60+ rekomenduojama 1300 mg Ca per dieną.